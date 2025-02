Drysuit-sukelluskuolema – todellisten oppituntien luominen inhimillisiin tekijöihin perustuvan lähestymistavan avulla

Palkittu Human Factors -kouluttaja ja tekninen sukeltaja Gareth Lock paljastaa, kuinka ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen muuttaa turvallisuutta ja suorituskykyä veden alla, kun hän astuu Tech Stagelle GO Sukellusnäyttely maaliskuussa.

Gareth Lock on maailmanlaajuinen auktoriteetti sukelluksen inhimillisistä tekijöistä ja siitä, kuinka tämä edistää turvallisuutta, nautinnollisempia sukelluksia ja sukeltajia, joilla on enemmän kapasiteettia. Sukellusalan kehuttujen inhimillisten tekijöiden luoja koulutus -ohjelmassa, hän on myös myydyimmän Under Pressure -kirjan kirjoittaja ja tunteellisesti voimakkaan ja merkityksellisen dokumentin Jos vain…

Inhimillisten tekijöiden ja järjestelmän turvallisuuden maisterin tutkinnon ja vuosikymmenien kokemuksen armeijasta suorittamalla Gareth yhdistää akateemisen asiantuntemuksen todellisen maailman oivalluksiin auttaakseen sukeltajia parantamaan päätöksentekoa, viestintää ja johtajuutta.

Drysuit-sukelluskuolema

Vuonna 2020 nuori nainen, Linnea Mills, kuoli a kuivapuku sukelluskurssi Glacierin kansallispuistossa. Oli huomattavaa vihaa ja turhautumista, että tämä tapahtuma tapahtui, koska se oli täysin estettävissä. Tässä esityksessä tarkastellaan järjestelmien turvallisuutta ja inhimillisiä tekijöitä syvemmän tunnistamiseksi oppitunteja jonka voi oppia tapahtumasta.

Ihmisluonto ja yhteiskunnalliset odotukset tarkoittavat, että meillä on vahva taipumus syyttää asianosaisia ​​yksilöitä – jos pääsemme eroon "pahasta omenasta", kaikki on hyvin jatkossa. Mutta tiede osoittaa, että jos emme ole uteliaita ja tutki järjestelmää ja kontekstia, samat tapahtumat todennäköisesti toistuvat.

Tule tähän esitykseen, jos sinulla on avoin mieli ja haluat nähdä, kuinka tehdä pysyviä muutoksia urheiluun, jotta voimme lisätä nautintoa ja parantaa suorituskykyä sekä hallita operatiivisia riskejä, ei vain vastuuriskiä.

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – ainoa kuluttajasukellus ja matkustaa show Isossa-Britanniassa – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen TV-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls, tohtori Timmy Gambin, joka keskustelee Maltan rikkaasta merenkulusta ja sodasta kulttuuriperinnön sekä tutkimusmatkailijoiden Rannva Joermundssonin ja Maria Bollerupin dynaamisen kaksikon, jotka kertovat äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita. Andy Torbet esiintyy jälleen päälavalla ja pitää esityksen televisio-ohjelmien teknisen sukelluksen kuvaamisen haasteista.

Lavojen ohella on joukko interaktiivisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen kokeiluallas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset, meribiologian vyöhyke ja vuoden 2025 uutuus, tilaisuutesi kokeilla hylkykartoittamista yhdysvaltalaisen Nauticasw-yhdistyksen ja heidän kaikkien arkkien joukossa. jatkuvasti kasvava osastovalikoima matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona. Napsauta tätä rekisteröityäksesi mahdollisuuteesi kilpailla.

Ennakkoliput nyt saatavilla!

Osta päivälippusi nyt hintaan £17.50 + varausmaksu ja ole valmis opettavaan, jännittävään ja inspiroivaan kokemukseen! Tai kun on niin paljon puhujia kahden päivän aikana, sekä kaikki interaktiiviset näyttelyt ja näytteilleasettajat vierailla, miksi et tee siitä viikonloppua ja osta kahden päivän lippu £25 + varausmaksu? Ryhmälippujen hinnat yli 10 hengelle ovat myös saatavilla, jos tulet keskuksesi/klubisi kanssa. Varaa liput Go Diving Show -sivustolta.

Ja kuten aina, lipun hintaan sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!