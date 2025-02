Exmouthin retkikunta

Täydellinen luettelo sukellusesityksistä linkkeineen:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18.-26. TAMMIKUU: Boot Düsseldorf (kansainvälinen venenäyttely)

HELMIKUU 1-2: Duikvaker

21.-23. helmikuuta: European Dive Show (EUDI)

21.-23. helmikuuta: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malesia

1.-2. MAALISKUU: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15.–16. MAALISKUU: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28.-30.: Välimeren sukellusnäyttely

4.-6. HUHTIKUUTA: Asia Dive Expo (ADEX)

22.-25.: Thailand Dive Expo (TDEX)

31. TOukokuuta – 1. KESÄKUU: Scuba Show

13.-15. KESÄKUU: Malesian kansainvälinen sukellusnäyttely (MIDE)

6.-7. SYYSKUU: GO Diving ANZ Show

17.-19. LOKAKUU: Sukelluspuheenvuorot

11.-14. MARRASKUU: DEMA Show



00: 00 Johdanto

01:35 Scuba.com-mainos

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Välimeri

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Scuba Show

09:36 MIDE

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Sukelluskeskustelut

11:58 DEMA