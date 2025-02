Tutustu meribiologian vyöhykkeeseen

Just One Ocean Marine Biology Zone -alueella osoitteessa GO Sukellusnäyttely, vierailijoille on paljon nähtävää ja tekemistä useilla interaktiivisilla näytöillä, jotka kuvastavat vain osaa Portsmouthin yliopiston meritieteiden instituutin nousevien merentutkijoiden valtamerten suojelemiseksi tekemästä työstä.

Kelp-tutkija Joe Sargent esittelee BRUV-kamerajärjestelmää (Baited Remote Underwater Video), näytteitä videomateriaalista, rakkolevänäytteitä ja lajintunnistushaastetta. BRUV-mittaria käytetään rannikon ekosysteemien kalojen runsauden ja monimuotoisuuden arvioimiseen, ja sen avulla tutkijat voivat arvioida välttämättömien elinympäristöjen kasvatustoimintoja ja tärkeyttä.

Kelsey-Marie Cadd esittelee prototyyppiä yhdestä Seahorse-hotellistaan. Hajoavaa rakennetta käytetään suojelustrategiana brittiläisen merihevoskannan lisäämiseksi Ison-Britannian etelärannikolla. Hän tuo mukanaan myös pienoismallin yhdestä Seahorse Cities -kaupungistaan, joka sijoitetaan meriruohopenkkien viereen parantamaan meriruohon luonnollista leviämistä ja tarjoamaan samalla kodin haavoittuville ja harvinaisille lajeille.

Georgia Sharpe-Harris ohjaa mikroskooppia, jotta vierailijat näkevät tarkalleen, mitä heidän pullotetussa vedessään on, ja siellä on myös mikromuovin tunnistamishaaste sekä aaltosäiliön esittely, joka korostaa, kuinka luonnonpuolustus suojaa rannikkoa paremmin betonirakenteisiin verrattuna.

Siirry osastolle 1051 saadaksesi lisätietoja rannikkomme meribiologiasta.

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – ainoa kuluttajasukellus ja matkustaa show Isossa-Britanniassa – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen TV-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls, tohtori Timmy Gambin, joka keskustelee Maltan rikkaasta merenkulusta ja sodasta kulttuuriperinnön sekä tutkimusmatkailijoiden Rannva Joermundssonin ja Maria Bollerupin dynaamisen kaksikon, jotka kertovat äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita. Andy Torbet esiintyy jälleen päälavalla ja pitää esityksen televisio-ohjelmien teknisen sukelluskuvauksen haasteista. Luettelo kaikista puhujista, mukaan lukien ajoitukset, löytyy tätä.

Lavojen ohella on joukko interaktiivisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen kokeiluallas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset, meribiologian vyöhyke ja vuoden 2025 uutuus, tilaisuutesi kokeilla hylkykartoittamista yhdysvaltalaisen Nauticasw-yhdistyksen ja heidän kaikkien arkkien joukossa. jatkuvasti kasvava osastovalikoima matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona. Napsauta tätä rekisteröityäksesi mahdollisuuteesi kilpailla.

