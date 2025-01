Taiteen löytäminen vedenalaisesta valokuvauksesta

at 10: 22 am

Anne ja Phil Medcalfilla on yli 45 vuoden sukelluskokemus heidän välillään ja he ovat harrastaneet digitaalinen kuvia vedenalainen yli 30 niistä, ja he ovat Photo Stagen stipendiaatteja, jotka palaavat GO Sukellusnäyttely maaliskuussa kuudetta vuotta.

Vuonna 2017 he muuttivat kiinnostuksensa yrityksen ja omistavat nyt Alphamarinen Valokuvaus Ltd, an vedenalainen valokuvaus koulutus ja vähittäiskauppayhtiö. Heillä on erittäin arvostettu blogi verkkosivusto ja Facebookin Q&A-ryhmä, jossa on yli 2,000 XNUMX jäsentä maailmanlaajuisesti.

He ovat kirjoittaneet vedenalainen valokuvaus joukkueelle Scuba Diver aikakauslehti ja ovat esiintyneet aiheesta jokaisessa GO Diving Showssa tapahtuman alkamisesta lähtien.

Heidän työpajansa ja verkkokurssinsa houkuttelevat sukeltajia ympäri maailmaa. Pariskunnan kokemus jälleenmyyjistä antaa heille laajemman tietopohjan kuin useimmat vedenalaiset valokuvaajat ja asiantuntemuksen laitteiden käytöstä edullisista vaihtoehdoista uusimpiin huippuluokan varusteisiin.

Taiteen löytäminen vedenalaisessa valokuvauksessa

Annen ja Philin keskustelun aihe GO-sukellusnäytöksessä Photo Stagella käsittelee "taiteellista" vedenalaisilla valokuvillasi.

Taiteen löytäminen vedenalainen valokuvaus 2

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – Iso-Britannian ainoa kuluttajille suunnattu sukellus- ja matkailuesitys – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen tv-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls sekä tutkimusmatkailijoiden dynaaminen duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, jotka puhuvat heidän äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita.

Lavojen ohella on joukko vuorovaikutteisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen trydive-allas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset sekä vuoden 2025 uutuus, sinun mahdollisuutesi kokeilla taitojasi hylkykartoituksissa Nautical Archeology Societyn kanssa ja heidän "laivahylkynsä" - kaikki hajallaan jatkuvasti kasvavan valikoima telineitä matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona. Napsauta tätä rekisteröityäksesi mahdollisuuteesi kilpailla.

2-1-liput nyt saatavilla!

Tee ostos nyt - Early Bird 2-for-1 -liput ovat nyt saatavilla, joka edustaa fantastista vastinetta rahalle.

Osta lippusi ennen 31 hintaan 2025 puntaa, niin saat kaverisi, puolisosi tai parhaan ystäväsi mukaan täysin ilmaiseksi! Tai miksei tuo ei-sukelluskaveri mukanaan, jotta he voivat nähdä kaikki vedenalaisen maailman ihmeet, joista he jäävät paitsi!

Käytännössä 2-1-tarjous tarkoittaa, että jokainen lippu on oikeudenmukainen £8.75. Ja kuten aina, tähän sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!