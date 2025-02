Gallipolin hylkyt – historiaan tutustumista

At GO Sukellusnäyttely maaliskuussa Murathan Yildiz – yhdessä Riza Birkanin kanssa – pitää Tech Stagella mukaansatempaavan esityksen ensimmäisen maailmansodan syvien haaksirikoiden tutkimisesta Gallipolissa.

Koska alue on ollut avoin sukellukselle vasta kahden viime vuoden ajan, Murathan ja Riza – Gallipoli Wrecks Diving Centerin perustajat – korostavat tämän poikkeuksellisen sukelluskokemuksen ainutlaatuista, eksklusiivista ja syvästi tunteita herättävää luonnetta. He myös jakavat näkemyksiä näiden historiallisten hylkyjen kuvaamisen haasteista ja tarjoavat harvinaisen näkökulman vedenalaiseen tarinankerrontaan tässä merkittävässä paikassa..

Yli 25 vuoden sukelluskokemuksella Murathan Yildiz on taitava tekninen sukeltaja, jolla on sertifikaatit, kuten IANTD Rebreather Diver, TDI Advanced Trimix Diver ja SSI Open Water Instructor. Hän on tehnyt useita sukelluksia Gallipolin historiallisiin haaksirikoihin herättäen nämä vedenalaiset jäännökset henkiin vedenalaisen kuvaajan asiantuntemuksensa avulla.

GO-sukellusesitys – Iso-Britannian ainoa kuluttajille suunnattu sukellus- ja matkailuesitys – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen TV-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls, tohtori Timmy Gambin, joka keskustelee Maltan rikkaasta merenkulusta ja sodasta kulttuuriperinnön sekä tutkimusmatkailijoiden Rannva Joermundssonin ja Maria Bollerupin dynaamisen kaksikon, jotka kertovat äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita. Andy Torbet esiintyy jälleen päälavalla ja pitää esityksen televisio-ohjelmien teknisen sukelluksen kuvaamisen haasteista.

Lavojen ohella on joukko vuorovaikutteisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen trydive-allas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset sekä vuoden 2025 uutuus, sinun mahdollisuutesi kokeilla taitojasi hylkykartoituksissa Nautical Archeology Societyn kanssa ja heidän "laivahylkynsä" - kaikki hajallaan jatkuvasti kasvavan valikoima telineitä matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona. Napsauta tätä rekisteröityäksesi mahdollisuuteesi kilpailla.

Ennakkoliput nyt saatavilla!

Osta päivälippusi nyt hintaan £17.50 + varausmaksu ja ole valmis opettavaan, jännittävään ja inspiroivaan kokemukseen! Tai kun on niin paljon puhujia kahden päivän aikana, sekä kaikki interaktiiviset näyttelyt ja näytteilleasettajat vierailla, miksi et tee siitä viikonloppua ja osta kahden päivän lippu £25 + booking fee? Group ticket prices for 10+ people are also available if you are coming with your centre/club members. Book tickets on Go Diving Show website.

Ja kuten aina, lipun hintaan sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!