Hanki allekirjoitettu kopio Steve Backshallin Deep Bluesta GO Diving Show ANZ:ssa

- GO Diving Show ANZPääpuhujana päälavalla on arvostettu TV-juontaja, luonnontieteilijä ja seikkailija Steve Backshall. Hän on myös taitava kirjailija, joka on kirjoittanut useita hyvin vastaanotettuja kirjoja, ja hän allekirjoittaa viimeisimmän - Deep Blue: My Ocean Journeys – hänen puheensa jälkeen.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Hengitä syvään… Steve Backshall oli yhdeksänvuotias, kun hän näki hain ensimmäisen kerran ollessaan lomalla perheensä kanssa Malesiassa. Siitä alkoi elinikäinen kiintymys näihin "meren herroihin" ja heitä ympäröivään valtamereen.

Hänen uransa yhtenä maailman suosituimmista luonnontieteilijöistä ja tutkimusmatkailijoista on vienyt hänet lukemattomiin vedenalaisiin paikkoihin, joista monet eivät ole koskaan ennen nähneet. Ja hän on myös todistanut valtameriemme luonnonvaraisten asukkaiden omaisuuden hätkähdyttävälle laskulle viimeisten 50 vuoden aikana.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Deep Blue on kirja, jota ollaan valmisteilla koko elämän: merkittävä sekoitus muistelmia, matkailua sekä meri- ja ympäristötieteitä, joka vie meidät unohtumattomalle matkalle vesieliöiden moniin maailmoihin: vedenalaisista aavikoista ja sademetsistä valtameren sankarien kehitykseen kuten merikilpikonna ja suuri valkoinen, valtameren elämän synnystä valkoisten napamerten ja koralliriuttojen nopeasti heikkenevään tilaan. Se on sekä rakkauskirje arvokkaille valtamerillemme että huuto siitä, mitä meidän on tehtävä niiden pelastamiseksi.

GO Diving Show ANZ:ssa on saatavilla vain 200 kopiota (100 kovakantinen – 55 dollaria, 100 pehmeäkantinen – 25 dollaria), joten suosittelemme. ennakkotilaus varmistaaksesi kopiosi. Ennakkotilatut kirjat ovat noudettavissa kirjojen allekirjoitusvyöhykkeeltä määrättyinä allekirjoitusaikoina, etusijalla ennakkotilaajille.

Hanki allekirjoitettu kopio Steve Backshallin Deep Bluesta GO Diving Show ANZ 3:ssä

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – jotka isännöivät kymmeniä kaiuttimia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille VR-sukelluskokemuksista, esittelyallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.