Hanki inspiraatiota ja löydä lisää Australian sukelluskohteista GO Diving Show ANZ:ssa

Roni Ben-Ahron puhuu Filippiineistä

Roni Ben-Ahron

Kestävän matkailun puolestapuhuja ja alan asiantuntija Roni Ben-Ahron on inspiraatiolavalla GO Diving Show ANZ syyskuussa esittelemällä Filippiinien uskomatonta monimuotoisuutta.

Roni on paennut yritysmaailmaa syvälle, ja hän on viettänyt viimeiset 15 vuotta sukellusmatkailualalla. Työskenneltyään kuudessa maassa sekä operatiivisissa että myynti- ja markkinointitehtävissä hän rakastui Aasian ja Tyynenmeren sukellukseen. Hän sanoo: "Siellä monimuotoisuus ja värit lämmittävät sydäntä ja loistavat merkkinä siitä, miltä valtameren pitäisi näyttää". Hänen tavoitteenaan on edistää kestäviä sukellusmatkailukäytäntöjä, joihin osallistuu sukeltajia ympäri maailmaa.

Filippiinien uskomaton monimuotoisuus

Filippiinit ovat yksi maailman suosituimmista sukelluskohteista. Korallikolmion sydämessä sijaitsevassa paikassa voit nauttia maailman suurimmasta biologisesta monimuotoisuudesta: elävistä koralliriutoista, hylkyistä, uskomattomasta pelagisesta elämästä, harvinaisista eläimistä ja ainutlaatuisesta topografiasta.

Opi Filippiinien parhaista sukelluskohteista, mitä voit odottaa löytäväsi kustakin ja miten voit kokea ne Atlantis Dive Resortsilla ja Liveaboardsilla.

Kuluttajilla on nykyään mahdollisuus valita; voit valita tuotemerkin tärkeiden arvojen perusteella. Ovatko ympäristötyöt, yhteisöllisyys ja koulutus sinulle tärkeitä? Opi kuinka voit vaikuttaa sukeltaessasi Atlantis Resortsin ja Liveaboardsin avulla!

Torrey Klett korostaa Sea Shepherdin työtä Australiassa

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia on voittoa tavoittelematon merensuojelujärjestö, joka käyttää suoria toimia valtamerten muovisaasteen vastaisen sodan etulinjassa. laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus; tuhoisat meren elämän hallintastrategiat; ja muut uhat valtamerten ekosysteemille ja sen asukkaille.

Torrey Klett, Sea Shepherd Sydneyn osastokoordinaattori, esittelee Australian ja maailman kohtaamista merensuojelukysymyksistä tänään ANZ / Inspiration Stage -tapahtumassa. GO Diving Show ANZ syyskuussa ja miten voimme saada aikaan merkittävää muutosta.

Torrey innostui merensuojelutoimista toimittuaan PADI Master Scuba Diver Trainerina Hondurasissa. Hän uskoo, että luonnonsuojelu on jokaisen vastuulla, ja haluaa sinun tuntevan olevansa mukana ja vaikuttaa rakkaiden valtamerien suojelemiseen.

Terry Cummins valaisee sukellusta Queenslandin edustalla

Terry Cummins

Tunnettu alan hahmo Terry Cummins vahailee lyyrisesti Queenslandin vesien ihmeitä, kun hän astuu ANZ-lavalle GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Tri Terrence (Terry) Cummins on Dive Queenslandin presidentti ja merkittävä hahmo maailmanlaajuisessa sukellusyhteisössä sekä tunnettu vedenalainen valokuvaaja, kirjailija ja sukeltajan entisenä johtavana johtajana. koulutus virastot.

Terry on tällä hetkellä useissa hallituksen ja kansalaisjärjestöjen neuvoa-antavissa komiteoissa, jotka liittyvät sukellukseen, matkailuun, lainsäädäntöön ja liiketoiminnan kestävyyteen, ja hänellä on pitkä lista arvostetuista palkinnoista ja saavutuksista, mukaan lukien nimitys Explorers Clubin jäseneksi. New York ja "Order of Australia Medal" hänen panoksestaan ​​laitesukelluksessa.

Sukellus Queenslandin rannikolla

Terry vie sinut a kuva matka Queenslandin etelärajalta kauas pohjoiseen ja sisältää upeat sukellukset, jotka löytyvät Great Barrier Reefiltä ja Korallimereltä. Hän myös käsittelee ja ottaa vastaan ​​kysymyksiä kielteisistä käsityksistä, joita joissakin tiedotusvälineissä esiintyy virheellisesti Suuren valliriutan tilasta, samalla kun hän korostaa Dive Queenslandin jäsenten vieraileville sukeltajille tarjoamia ainutlaatuisia palveluita.

Nays Baghai vie sinut Diving Into The Darkness -elokuvan kulissien taakse – jonka esitys avaa esityksen lauantaina

Nays Baghai

Nays Baghai on itsenäinen elokuvantekijä ja vedenalainen luova tekijä, ja hän on inspiraatiolavalla GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Sydneyssä asuva hän on valmistunut Australian kansallisesta elokuvakoulusta AFTRS, ja hänen elokuvadebyyttinsä ohjaajana, Laskeutuminen, voitti 2020 Sydneyn elokuvafestivaalin ja on nyt suoratoistona Amazon Prime ANZ:ssa.

Hänen toinen ominaisuutensa, Sukellus pimeyteen, jossa päälavan puhuja Jill Heinerth, voitti vuoden 2024 Santa Barbaran kansainvälisen elokuvafestivaalin. Tämä mahtava elokuva esitetään GO Diving Show ANZ:ssa lauantaiaamuna prosessin käynnistämiseksi.

Pitkän työnsä ohjaajana, kuvaajana ja leikkaajana Nays on voittanut myös 30 palkintoa lyhyt- ja valokuvaus työtä. Hänen asiakkaisiinsa kuuluvat Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver aikakauslehti, Tourism Australia ja monet muut.

Vedenalaisena kuvaajana ja valokuvaajana Naysilla on laaja valikoima sukellussertifikaatteja, joiden avulla hän voi toimia vaativissa ympäristöissä, joihin perinteiset kuvausryhmät eivät pääse.

Tehdään mahdottomasta mahdollista: Pimeyteen sukeltamisen kulissien takana

Monitavuinen ohjaaja Nays Baghai sukeltaa palkitun dokumenttielokuvansa salaisuuksiin legendaarisesta Jill Heinerthistä. Tässä esityksessä Nays kattaa laajan valikoiman aiheita, mukaan lukien:

Sukellus koulutus tarvitaan projektin toteuttamiseen

Monimutkaisten elokuvadokumenttien yksityiskohdat, mukaan lukien käsikirjoitukset, kuvakäsikirjoitukset, kuvauskaaviot ja muut

Täydellinen luettelo luolista ja muista vedenalaisista kuvauspaikoista

Loputon joukko haasteita, joita tiimi kohtaa

Valtava editointiprosessi

Uudelleenhengittajien riskit ja edut

Elokuvanteon ja teknisen sukelluksen yhtäläisyyksiä

Danny Charlton neuvoo Indonesiassa vierailua varten

Danny Charlton

Ajattelen Indonesiassa käyntiä sukeltaessa loma? Muista sitten tulla kuuntelemaan Indonesian viisaita neuvoja sukellusmatka guru Danny Charlton GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Danny on ANZ / Inspiration Stage -lavalla ja tarjoaa runsaasti hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja vierailusta tässä upeassa maassa, jossa on planeetan parhaita sukelluspaikkoja.

Dannylla on BS matkailuopintojen tutkinto ja hän työskenteli yritys-Amerikassa useita vuosia ennen kuin hän lähti Indonesiaan. Vuoden mittaisesta sopimuksesta kehittyi Angeliquen tapaaminen ja naimisiin meneminen sekä pysyvä ulkomaalainen elämä.

Hän on intohimoinen paikallisten kykyjen kehittämiseen koulutus ja opastusta. Hän neuvotteli Lembeh Resortin omistajien kanssa tuotekehityksestä vuonna 2001 ja avasi sukellustoimiluvan lomakeskuksessa seuraavana vuonna. Passport to Paradise -tuote kehitettiin pian – se antoi sukeltajille mahdollisuuden tutustua täysin Pohjois-Sulawesiin.

Danny on edelläkävijä kehittämässä Lembeh Resortsin ja Murex Resortin sukelluspalveluita korkeimmalle tasolle laajoilla mukavuuksilla.

James Hunter puhuu vedenalaisesta arkeologiasta

James Hunter

James Hunter on Australian National Maritime Museumin laivaston perinnön ja arkeologian kuraattori, ja hän pitää kiehtovan esityksen ANZ/Inspiration Stagella GO Diving Show ANZ syyskuussa.

James suoritti tohtorin tutkinnon meriarkeologiasta Flindersin yliopistosta vuonna 2012 ja maisterintutkinnon historiasta ja historiallisesta arkeologiasta Länsi-Floridan yliopistosta vuonna 2001.

Hän on ollut mukana historiallisen ja meriarkeologian aloilla yli kaksi vuosikymmentä ja osallistunut useiden kansainvälisesti merkittävien haaksirikkokohteiden tutkimiseen Yhdysvalloissa, mukaan lukien Yhdysvaltain sisällissodan sukellusvene. HL Hunley ja Emanuel Point Shipwreck, espanjalainen galleoni haaksirikkoutui Pensacola Bayssä Floridassa vuonna 1559.

Jamesin tohtoritutkimuksessa tutkittiin Australian ja Uuden-Seelannin siirtomaa- ja varhaisten kansallisten laivaston torpedoveneen suojan historiaa ja arkeologiaa. Hänet nimitettiin tehtäväänsä museossa tammikuussa 2015, ja hän on osallistunut useisiin sen meriarkeologisiin hankkeisiin, mukaan lukien Australian ensimmäisen sukellusveneen haaksirikostutkimukset. AE1 Papua-Uudessa-Guineassa toisen maailmansodan aikainen kevytristeilijä HMAS Perth (I) Indonesiassa ja James Cookin HMB:n hylyn etsiminen ja tunnistaminen Endeavour Yhdysvalloissa.

Blue Horizon Divingin Holly Wakely pyrkii inspiroimaan seuraavan sukupolven sukeltajia

Holly Wakely

Sukellus ohjaaja ja kiertueen johtaja Holly Wakely ovat ANZ / Inspiration Stagella klo GO Diving Show ANZ syyskuussa jatkaen tehtäväänsä innostaa useampia ihmisiä sukeltamaan.

21-vuotiaana Holly on jo suorittanut yli 2,000 sukellusta ja on PADI-kurssijohtaja. Mutta hänen matkansa alkoi paljon aikaisemmin, neljävuotiaana, kun hän löysi rakkautensa vedenalaiseen maailmaan. Hänen intohimonsa johti hänet pilotoimaan PADI Junioria Divemaster ohjelmoida. Holly rakastaa nyt kaiken tasoisen sukeltamisen opettamista, erityisesti lapsille.

Hollyn syvä rakkaus sukeltamiseen ulottuu opetusta pidemmälle. Hän on yksi Blue Horizon Diving -sukeltajista YouTube kanava, jakaa sukellusseikkailuja ja vinkkejä kaikille. Holly myös järjestää ja johtaa sukellusmatkoja ympäri maailmaa.

Hän rakastaa jakaa intohimoaan muiden kanssa miten parhaaksi näkee. Hän pyrkii saamaan enemmän ihmisiä sukellusyhteisöön, mukaan lukien lapset, jotka ovat intohimoisia valtamerestä!

Nuorisukeltajasta kurssin johtajaksi: seuraavan sukupolven sitouttaminen

Holly Wakely, entinen nuorisukeltaja, josta tuli kurssin johtaja, jakaa strategioita seuraavan sukupolven sukeltajien sitouttamiseen eri mediavirtojen kautta. Hollyn matka muutti sen, kuka hän on sukeltajana ja yksilönä. Hän pyrkii inspiroimaan muita ja tukemaan nuoria sukeltajia heidän yksilöllisillä matkoillaan rakentaen osallistavaa sukellusyhteisöä. Holly pitää yhteyttä nuorisosukeltajiin sosiaalisen median verkostojen, kuten YouTube ja TikTok, ja keskustelee siitä, kuinka nämä muokkaavat sukelluksen tulevaisuutta.

Diver Alert Networkin tohtori Matias Nochetto pitää inspiroivia ja opettavia esityksiä

Matias Nochetto

Diver Alert Networkin arvostettu lääketieteellisten palveluiden varatoimitusjohtaja tohtori Matias Nochetto pitää inspiroivia ja opettavia esityksiä avajaisissa. GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Tohtori Nochetto on työskennellyt DANissa vuodesta 2006. Hän on DAN-UHMS:n lääketieteen täydennyskoulutusohjelman toinen johtaja ja useiden kansallisten ja kansainvälisten sukelluslääketieteen kurssien ja ohjelmien jäsen.

Hänestä tuli sukellus ohjaaja (1999) lääketieteellisen korkeakoulun aikana, mikä johti hänet suorittamaan kolmivuotisen kliinisen ja tutkimusapuohjelman hyperbaric- ja sukelluslääketieteessä yhdistääkseen nämä kaksi intohimoa.

