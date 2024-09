Hanki inspiraatiota seuraavaan seikkailuusi Deborah Dickson-Smithin kanssa

Deborah Dickson-Smithillä on vuosikymmenten kokemus maailman tutkimisesta sekä veden ylä- että alapuolella, ja hän tuo tämän kokemuksen Diveplanit Traveliin ja esittelee uusia sukelluskohteita asiakkailleen – ja nyt myös GO Diving Show ANZ yleisölle 28.-29. syyskuuta.

Inspiroidu seuraavaan seikkailuun! Debin esitys esittelee uusia sukelluskohteita, mukaan lukien:

Halmahera – niin kutsuttu "New Raja Ampat" Indonesian Molukkisaarilla; Romblon – julistettiin uudeksi makrosukelluksen pääkaupungiksi Filippiineillä; Mikomoto – vasarapääkaupunki kivenheiton päässä Tokiosta; ja Sri Lanka – uusi hylkykohde ruosteen ystäville.

Hän käsittelee myös uusia sukellusmahdollisuuksia Mikronesiassa, mukaan lukien Pohnpei ja Majuro, jotka avautuivat Nauru Airlinesin uusien lentojen ansiosta.

Hanki inspiraatiota seuraavaan seikkailuusi Deborah Dickson-Smith 2:n avulla

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – jotka isännöivät kymmeniä kaiuttimia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille VR-sukelluskokemuksista, esittelyallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta.