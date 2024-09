Sekä joukko laadukkaita kaiuttimia, mukaan lukien Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson ja Pete Mesley, The GO Diving Show ANZ syyskuussa on myös koti joukolle interaktiivisia elementtejä – mukaan lukien mahdollisuutesi tehdä 70 metrin hylkysukellus virtuaalitodellisuuden ihmeiden ansiosta.

Liity 3D-fotogrammetriagurun ja GUE-tekniikan asiantuntijaksi ohjaaja kouluttaja John Kendall tähän täysin mukaansatempaavaan kokemukseen – pue kuulokemikrofoni ja tartu ohjaimiin ja lähde sitten hämmästyttävän realistiseen tutkimiseen muinaisen haaksirikon jäännöksistä kaikessa loistossaan.

TV-juontaja ja kirjailija Ross Kemp kokeilee VR-hylkysukellusta itsekseen

VR-hylkysukellus on ollut hitti GO Diving Show'ssa Isossa-Britanniassa, ja nyt John tuo tämän upean kokemuksen Sydneyn avajaistapahtumaan. Nuori tai vanha, sukeltaja tai muu kuin sukeltaja, tämä on täydellinen "sukellus" sinulle!

Hylky on hämmästyttävän realistinen

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joka isännöi kymmeniä puhujia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille, VR-sukelluskokemuksista ja kokeilusukelluksista. , esittelyallas, merenneitoja ja paljon muuta.

Mene hylkysukellukseen – kastumattakaan! 4

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.