Ensimmäinen GO Diving Show ANZ sai hyvän vastaanoton Sydneyssä

Sen jälkeen, kun ihmiset ovat halunneet vuosia vuosittaisen, kaiken kattavan sukellusnäytöksen, joka oli tarkoitettu virkistyssukeltajille, vapaasukelluksille ja teknisille sukeltajille, GO Diving Show ANZ täytti lopulta tämän tyhjiön avajaisnäytöksellä Sydney Showgroundissa Australiassa 28.-29. syyskuuta.

Sydney Showground valittiin sen sijainnin vuoksi, jota ympäröivät esikaupunkialueet, sinne pääsee helposti suorilla junayhteyksillä ja moottoritiellä Sydneyn keskustasta, ja siellä on runsaasti pysäköintitilaa sekä paljon muita mukavuuksia (hotellit, ravintolat jne.) .

Tämä ensimmäinen näyttely jäljitteli hyvin paljon alkuperäistä näyttelyä Isossa-Britanniassa, ja kävijämäärä oli samanlainen – vain 3,000 10,000 ihmistä osallistui kahden päivän aikana – ja sama määrä näytteilleasettajia. Odotamme näkevämme saman vuosittaisen kasvun, josta Yhdistyneen kuningaskunnan näyttely on nauttinut, kun tapahtuma vakiintuu ja enemmän valmistajia, koulutustoimistoja, jälleenmyyjiä jne. tulee mukaan – Yhdistyneen kuningaskunnan versio, joka on nyt viides vuosi, kasvoi yli 10,500 2024 neliömetriä ja toivotti yli XNUMX XNUMX ihmistä tervetulleeksi vuoden XNUMX tapahtumaansa.

Yleiskatsaus ensimmäisestä GO Diving Show ANZ:sta

Ilmassa oli käsinkosketeltavaa jännitystä sekä näytteilleasettajien että vierailijoiden taholta, joista monet olivat lauantaiaamuna jonossa ulkona innokkaasti ovien avautumista, ja tämä eloisa, positiivinen tunnelma jatkui koko viikonlopun.

GO Diving Show ANZ palaa isompana ja parempana Sydney Showgroundille 13-14 syyskuu 2025, joten kirjoita päivämäärä päiväkirjaasi.

Vierailijat jonossa päästäkseen näyttelyhalliin lauantaiaamuna

Ensimmäinen GO Diving Show ANZ oli siis kiistaton menestys, mutta älä vain luota sanaamme – alla on PT Hirschfieldin syvällinen, omakohtainen raportti tapahtumasta:

PT Hirshfield: Australia juhli uutta vuotuista laitesukellusesitystään 28.-29. syyskuuta Sydneyn olympiapuistossa – ja se oli loistava! Liput tälle ensimmäiselle vuodelle olivat ilmaisia, ja se houkutteli rekisteröityneitä tuhansilta sukeltajilta ja meren harrastajilta runsaalla ja monipuolisella ohjelmallaan kaksipäiväisen tapahtuman aikana.

GO Diving Show (GODS) ANZ - jota sponsoroivat Scuba Diver ANZ -lehti, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI ja UW Images - on satelliittinäyttely erittäin suositusta, viisi vuotta vanhasta näyttelystä. Yhdistynyt kuningaskunta. Molempia tapahtumia koordinoi Rork Media, Scuba Diver -lehtibrändin selkäranka. Rork Median toimitusjohtaja Mark Evans selittää: "Yritämme säilyttää saman tunnelman, vähän kuten teemme lehden kansainvälisten versioiden kanssa Isossa-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa/Uudessa-Seelannissa (ja julkaisu Saksassa tammikuussa 2025). ). Heillä kaikilla on sama tuotemerkki, mutta kunkin maan aikakauslehti on räätälöity kyseiselle mantereelle.

”Olemme tehneet samoin sukellusnäytöksen kanssa. Esityksen perusulkoasu ja rakenne ovat pitkälti samat kuin Isossa-Britanniassa – mitä se on, jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä – mutta olemme lisänneet joitain lokalisoituja elementtejä.

"Ei ole väliä oletko aloittelija, kokenut harrastussukeltaja, oikea teknikko, veteraani tai vedenalainen valokuvaaja, täällä on jotain sinulle kutsuvassa ympäristössä."

Monet osastot olivat kiireisiä vierailijoista koko viikonlopun

Toisin kuin monet muut ensikertalaiset tapahtumat, joita voivat vaivata hammasongelmat, GODS ANZ oli rohkea ja hiottu ulos portista, sujui sujuvasti ja tarjosi paljon sitä, mitä sen vierailijat halusivat. Showvieraat asettuivat jonoon aikaisin tapahtumapaikan ulkopuolella ennen ovien avautumista innokkaasti "Vuoden Australian Dive Event" -tapahtuman alkamista. Alusta alkaen kuului käsinkosketeltava surina.





Maailmanluokan Main Stage -esityksiä

GODS tarjosi laajan valikoiman laadukkaita paikallisia ja kansainvälisiä puhujia. Yli 40 keskustelua sai runsaasti osallistujia samanaikaisesti ohjelmoidulla Main Stage- ja Photo-, ANZ/Inspiration- ja Tech Stages -vaiheilla.

Viikonlopun vaikein osa oli päättää, mihin yleisöön kuulua, sillä niin monta erinomaista puhujaa esiintyi samanaikaisesti. (Onneksi ohjelma julkaistiin hyvissä ajoin Scuba Diver ANZ -lehdessä ja GO Diving Show -sivustolla, jolloin osallistujat voivat kartoittaa liikkeensä etukäteen).

Paneelikeskustelu, johon osallistuivat kaikki Main Stagen puhujat, päätti viikonlopun sunnuntai-iltapäivänä. Vasemmalta: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson ja tohtori Richard Harris

Iso-Britannian villieläinsoturi, kirjailija, televisio- ja dokumenttielokuvajuontaja Steve Backshall oli suuri vetokortti. Maailmanluokan puhuja, jolla on asiantuntevasti kuratoituja ja erittäin kiinnostavia esityksiä, Steve jakoi näyttäviä kuvamateriaalia molempina päivinä. Hänen puheensa keskittyivät sukeltamiseen haiden kanssa ja "valaan puhumisen oppimiseen".

Muita pääpuhujia olivat thaimaalainen luolapelastaja tohtori Richard Harris, joka keskusteli teknisen sukelluksen houkuttelusta. Hän huomautti: ”Olen huomannut, että GO Diving on aivan erilainen kuin muut sukellusohjelmat. Siellä on paljon enemmän virkistystä, mistä pidän todella paljon.

”On hyvä pitää puheita huippuluokan teknisestä sukeltamisesta niille, jotka saattavat olla uudempia sukeltajia. Tämä avaa heidän silmänsä tähän mahdollisuuksien maailmaan, joka on muutakin kuin uiminen riutalla yhdellä tankilla, jos he haluavat tehdä jotain erilaista. Sukelluksessa on hämmästyttävä heimo todella mielenkiintoisia ihmisiä, joiden kanssa olen viettänyt elämäni. Minusta on ihanaa rohkaista muita osallistumaan siihen."

Steve Backshall täydessä vireessä

Aamuesitys Nays Baghain voimakkaasta pitkästä dokumenttielokuvasta Diving Into the Darkness – jota seurasi Q&A elokuvan kanadalaisen luolasukelluksen pioneeriaiheen Jill Heinerthin kanssa – sai erittäin hyvän vastaanoton. Jill esitteli erikseen Kanadan pisimmän vedenalaisen luolan ja Shackletonin Questin aluksen löydön.

Uuden-Seelannin Lust4Rust-hylkytutkijan Pete Mesleyn keskustelut käsittelivät etäsijaintia ja laivan turvallisuutta sekä Truk Lagoon Baseline Projectia. Miettiessään JUMALUJA Pete toisti monien osallistujien tunteita: ”Se on kuin tuulahdus raitista ilmaa. Elävyyttä on paljon. On mukavaa olla positiivisten, samanhenkisten ihmisten seurassa.”

Los Angelesissa asuva vapaasukelluslegenda ja stunt-esittäjä Liz Parkinson on työskennellyt suoraan James Cameronin, Hugh Jackmanin, Sigourney Weaverin ja lukemattomien muiden huippunäyttelijöiden ja ohjaajien kanssa. Hän kertoi Hollywood- ja TV-kykyjen opettamisesta vapaa- tai laitesukellukseen sekä turvatehtävien suorittamisesta elokuva- ja televisioteollisuudessa (hänen vedenalainen temppumateriaalinsa oli uskomatonta!).

Näiden viiden maailmanluokan juontajan vuorovaikutuksessa MC Anthony Gordonin moderaattorina kiehtovan ja viihdyttävän viimeisen Main Stage -paneelin aikana vahvisti GODS-ohjelman huipputasoa.

Tilaisuuksia virtuaalitodellisuussukellukseen oli useita



Keskustelujen kuppi

Kaiuttimet olivat yhtä erinomaisia ​​kolmella pienemmällä lavalla. ANZ/Inspiration Stage esitteli puheita paikallisista ja kansainvälisistä sukelluskohteista, sukellusterveydestä, Endeavourin haaksirikon löytämisestä ja seuraavan sukupolven sukeltajien mukaan ottamisesta. 2,000-vuotias PADI-kurssin johtaja Holly Wakely (yli XNUMX XNUMX kirjautuneena sukelluksella!) kuvaili tämän vaiheen henkeä.

Tech Stagessa esiteltiin arkeologiaa, luola- ja hylkysukellusta sekä sukeltajien terveyttä ja turvallisuutta. Suosittuja esiintyjiä olivat ihmistekijät Mike Mason, Avatar-elokuvantekijä John Garvin ja aina viihdyttävä David Strike.

David Strike Tech Stagella

Photo Stage tarjosi useita inspiroivia esityksiä suosituilta paikallisilta ja kansainvälisiltä valokuvaajilta Don Silcockilta, Talia Greisiltä, ​​Nigel Marshilta ja muilta. Amerikkalaisen Mike Bartickin luento mustavesisukelluksesta oli täynnä upeita kuvia, jotka korostivat, kuinka tämä genre tuottaa usein tieteellisiä löytöjä.

Mike pohti: ”Esityksessä oli hyvää energiaa. Sukellusyhteisö Australiassa on todella vahva. Tällaisen tapahtuman järjestäminen täällä on tärkeää yhteisölle ja teollisuudelle.



Kauppahalli surina

Kuten useimpien messujen yhteydessä, suurin kuhina oli loppuunmyytyssä Trade Hallissa, jossa yli 100 osastoa esitteli sukellusmaailmaa.

Paikalliset ja kansainväliset sukellusoperaattorit, matkailutoimistot, koulutustoimistot, jälleenmyyjät, valmistajat, luonnonsuojelu- ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot olivat edustettuina. Sukelluskohteita ja liveaboardeja, jotka etsivät altistumista Aussie-markkinoille, oli erityisen runsaasti, samoin kuin runsaasti vedenalaisia ​​valokuvausvarusteita.

Kevin Purdy All Star Liveaboardsista juttelemassa mahdollisten asiakkaiden kanssa

Tallin haltija ja juontaja Deborah Dickson-Smith Diveplanitista kertoi: "GO Diving Show on ylittänyt kaikki odotukset. Meillä on ollut täällä paljon väkeä ja olemme olleet hyvin kiireisiä ihmisten kanssa, jotka ovat halunneet selvittää, minne matkustaa seuraavaksi.

Digital Diverin Steve Martin oli samaa mieltä: ”Se on ollut erittäin kiireistä. Ovien avauduttua saimme tauon vasta klo 3.”

Yksi viikonlopun suosituimmista osastoista oli VIZ-osasto, Sydneyssä sijaitseva Facebook-ryhmä, jossa on 15 XNUMX jäsentä, jotka haluavat pysyä ajan tasalla paikallisista sukellusolosuhteista. Perustaja Marco Bordieri selittää: "Sukellusesitys on ollut uskomaton tapaamismahdollisuus Vizzersille. Katsomossa on niin paljon tavaraa. Voit helposti viettää puoli päivää katsomalla niitä kaikkia."

Esillä oli runsaasti varusteita, joita voi käydä katsomassa ja ostaa





photo kilpailu

Underwater Awards Australasia 2024 -kilpailun voittajat – jakavat 55 3 dollarin palkintopotin kahdeksaan kategoriaan (Sydney, Australian ja kansainväliset vedet, Smart Phone, Portfolio, Environmental Take XNUMX ja Reels) – julkistettiin Photo Stagessa lauantai-iltapäivänä.

Best in Show -palkinnon sai Gabriel Guzman hänen kuvastaan ​​leijonakalasta auringonpurkausta vastaan. Tämä kuva on valittu Gabrielin voittaneesta aihevalikoimasta, jolla on samanlainen teema, sekä useita muita sijoituksia ja kiitosta. Se oli loistava tulos Guzmanille, varsinkin kun tämä oli ensimmäinen valokuvakilpailu, johon hän osallistui.

Underwater Awards Australasia -voittajien esittely oli erittäin suosittu koko viikonlopun

Kilpailun koordinaattori Brett Lobwein koki GODS:ia lähes kaikista näkökulmista, mukaan lukien osastopäällikkö, esittelijä ja yleisön jäsen useissa esityksissä: ”Yhteisö pääsi ulos ja tuki sitä todella. Ensimmäisenä päivänä paikalla oli valtava määrä ihmisiä. Minulla oli yhteensä noin neljä minuuttia, kun osastollamme ei ollut ketään. Se on vain niin hyvä teollisuudelle fantastisten sponsorien ja paikallisen sukellusyhteisön kanssa. Ihmiset lensivät osallistumaan osavaltioiden väliseltä alueelta."



Sukellusyhteisön yhdistäminen

QLD:n osallistuja Sally Gregory jakoi: ”Tämä sukellusesitys on ollut mahtava. Sain kiinni niin moniin ihmisiin, joita en ole nähnyt vuosiin; ihmisiä, jotka tunsin, kun aloitimme sukellusalalla 20-vuotiaana. Mukaan tulee myös paljon uusia ihmisiä ja niin paljon uusia ja mielenkiintoisia laitteita, joita emme olisi koskaan voineet kuvitella aloittaessamme.”

Osallistuja tohtori Bill Gladstone toisti monien muiden osallistujien kommentit: "On jännittävää olla niin monien mahtavien, samanhenkisten sukellusihmisten seurassa."

Demotankki oli keskipiste molempina päivinä





Perheystävällinen tapahtuma

Useimmat sukellusnäyttelyt kamppailevat ollakseen todella perheystävällisiä, mutta GO Diving pyrki täyttämään tehtävän. Ilmaislippujen tarjoaminen poisti yhden osallistumisen esteen. Kauppahallissa Spot A Shark tarjosi lapsiystävällistä hauskaa ja opettavaista toimintaa. VR-sukelluskokemus Ruotsin Mars-hylystä – istuen 75 metrin syvyydessä – tarjosi mukaansatempaavan kokemuksen ilman kastumista.

Nostalgia tapasi koulutuksen nimellä Shark in a Bus Aquatic Museum (vuoden 1957 Leyland-bussi, joka esittelee perintökokoelmaa, mukaan lukien säilynyt viisimetrinen valkohai, fossiileja ja paljon muuta), jonka tarkoituksena oli kouluttaa lajeista suojelupainotteisesti. Tämä oli ainoa erikseen liputettu nähtävyys sukellusnäyttelyssä, 5 dollarin sisäänpääsymaksulla.

Shark in a Bus -museossa oli kiire koko viikonlopun

Sekä lapset että aikuiset nauttivat pitkän, kapean demosäiliön katselusta, jossa oli vapaasukeltajia, merenneitoja, sivusukeltajia ja vedenalaisia ​​dronedemoja.

Kun esitys lähestyi loppuaan sunnuntai-iltapäivänä, Scuba Diver ANZ:n toimittaja ja tapahtumakoordinaattori Adrian Stacey pohtivat: ”Se on ollut upeaa. Palaute on ollut todella positiivista näytteilleasettajilta, vierailijoilta ja puhujilta. Oli ihana nähdä paljon perheitä täällä viikonloppuna, joten toivottavasti myös seuraavan sukupolven sukeltajia. Kaikki ovat nauttineet yhdessäolosta saman katon alla. Se on ylittänyt odotuksemme.”



Sulkeminen ajatuksia

Australian vuosittainen scuba show on ollut kauan odotettu. On jännittävää nähdä GO Diving Show -tapahtuman täyttävän tyhjiön ja luovan niin vahvan avajaistapahtuman, joka palvelee mahdollisimman laajaa sukellusyleisöä. Tämä tapahtuma kasvaa ja kukoistaa, kun se vakiintuu tulevina vuosina.

Rork Median Mark Evans tarjoaa viimeisen sanan kaikille, jotka päättivät mennä sukeltamaan GO Diving Show'n sijaan: "Tiedän, että todellinen sukellus on täällä hienoa, mutta voit kuitenkin sukeltaa useimpina viikonloppuisin – kaikki nämä puhujat, näytteilleasettajat ja nähtävyydet ovat täällä vain tämän viikonlopun ajan. Tämän avajaisesityksen jälkeen olemme jo saaneet monia sukellusyrityksiä luoksemme sanomaan: "Meidän olisi pitänyt olla täällä, tulemme ensi vuonna", joten varmista, että laitat sen päiväkirjaasi ensi vuonna, se lupaa olla eeppinen."

Käy verkkosivusto lisätietoja ensi vuoden tapahtumasta (13.-14 Sydney Showgroundissa) kuten asiat on suunniteltu.

Valokuvat PT Hirschfield, Mark Evans ja Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)