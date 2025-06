Inspiroiva vedenalainen valokuvaaja Todd Thimios GO Diving Show ANZ -tapahtumassa

Ylistetty vedenalainen valokuvaaja Todd Thimios esiintyy päälavalla GO Diving Show ANZ syyskuussa Sydneyssä.

Erikoistunut vedenalainen valokuvaus ja sukellusoppaana Toddilla on meritieteen kandidaatin tutkinto, ja hän on äskettäin julkaissut ensimmäisen kirjansa nimeltä Ultimate Dive Sites. Kokeneena suljetun kierron suljetun kierron ohjaajana Todd on myös sertifioitu syvänmeren sukellusveneen lentäjä ja on tehnyt yli 100 sukellusta jopa 1,000 XNUMX metrin syvyyteen.

Cairnsista kotoisin oleva Todd asui/työskenteli Lord Howe Islandilla kuusi vuotta ennen kuin työskenteli sukellusoppaana ja retkisuunnittelijana yksityisillä superjahdeilla purjehtien ympäri maailmaa asiakkaiden kanssa, jotka halusivat tutustua "toivelistan" sukelluskohteisiin. Nykyään hän asuu Byron Bayssa vaimonsa ja kahden pienen tyttärensä kanssa.

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

Hanki lippusi nyt!

GO Diving Show ANZ:n liput ovat nyt myynnissä, ja voit hyödyntää 2 yhden hinnalla -earlybird-tarjous 9. syyskuuta asti – sinä ja kaverisi/ystäväsi/kumppanisi/puolisosi voitte vierailla vain $12, ja alle 16-vuotiaat lapset pääsevät sisään ilmaiseksi, joten se on täydellinen päiväretki perheelle. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa ja tapahtumapaikalle on helppo päästä hyvien kulkuyhteyksien ansiosta, joten varaa päivämäärät kalenteriisi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikkia sukellusmuotoja.