Liity kanssamme Diving Into The Darkness -elokuvan eksklusiiviseen näytökseen

Olemme iloisia avajaisista GO Diving Show ANZ (28.-29. syyskuuta Sydney Showgroundissa) käynnistetään hienosti – päälavalla nähdään eksklusiivinen palkittu dokumenttielokuva Diving Into The Darkness.

Liity kanssamme klo 9.45 päälavalla lauantaiaamuna ja valmistaudu yhteen viime vuosien merkittävimmistä dokumenteista, joita olen katsonut (lue koko arvosteluni alta). Vielä parempi, heti esityksen jälkeen, Jill Heinerth hän itse tulee olemaan päälavalla pitämään hämmästyttävän esityksen. Johtaja Nays Baghai on myös näyttelyssä ja vie ANZ / Inspiration Stage -lavalle lauantai-iltapäivänä.

Arvostelu: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Kun kuulin ensimmäisen kerran Sukellus pimeyteen, Odotin kovasti, että pääsen näkemään sen itse, varsinkin kun se keskittyy ystävääni ja sukelluslegendaan Jill Heinerthiin. Hänen tarinansa on jo pitkään ansainnut esittelyn, ja nyt minulla on ollut tilaisuus nähdä se omakohtaisesti. Voin vahvistaa, että elokuvantekijä Nays Baghai on päihittänyt itsensä lopullisella dokumentilla – se todellakin ansaitsee kaikki jo saamansa tunnustukset. lyhyessä ajassa, joka on ollut julkaisussa.

Elokuva on jo voittanut parhaan dokumenttielokuvan palkinnon tämän vuoden Santa Barbaran kansainvälisellä elokuvafestivaaleilla ja Outstanding Excellence -palkinnon Documentaries Without Borders -tapahtumassa.

Yksi maailman suurimmista elävistä luolasukeltajista, kanadalainen tutkimusmatkailija Heinerth on ollut mukana joissakin vaativimmista ja tunnetuimmista tutkimusmatkoista maailman pisimpien luolien kartoittamisesta Meksikossa jättimäisten jäävuoriluolien löytämiseen Etelämantereella.

Edelleen Diving Into The Darknessista

Joidenkin näiden eeppisten sukellusten rinnalla, jotka on kuvattu leikkeillä ja arkistoiduilla stillkuvilla, 96 minuutin dokumentti sisältää intiimejä haastatteluja ja animoituja takakuvia Heinerthin nuoremmille vuosille, mikä auttaa selittämään hänen motivaatiotaan osallistua tällaisiin äärimmäisiin haasteisiin.

Yli 100 hänen ystäväänsä on kuollut syvyyksissä, mutta hän väittää, että jokainen seikkailu vie hänet askeleen lähemmäksi sitä, että hänestä tulee nainen, jonka hän halusi tapaavansa lapsena.

Olen aina uskonut, että on olemassa kahdenlaisia ​​sukeltajia – niitä, jotka rakastavat luolasukellusta, ja niitä, jotka eivät pidä – ja kuulun vahvasti jälkimmäiseen kategoriaan. Luolissa on aina ollut jotain, joka antaa minulle "herkkuja", eikä Diving Into The Darkness ole muuttanut mieltäni!

Edelleen Diving Into The Darknessista

Nähdessään uskomattomia kuvamateriaalia Jillistä liukumassa vaivattomasti tippukivikivillä, stalagmiiteilla ja muilla topografisilla omituisuuksilla koristeltujen luolajärjestelmien läpi upean selkeänä näkyvyydessä, minun on sanottava, että minua alkoi kiusata jo pieninkin määrä.

Mutta sitten muut jaksot – erityisesti Naysin ja joukkueen poikkeuksellisen hyvin kuvaama tuskallinen kadonnut hetki (tiedät varsin hyvin, että kyseessä on toisto kyseisestä tapauksesta, mutta se on niin hyvin kuvattu, että sydämesi alkaa hakkaamaan kun joudut tilanteeseen) – hillitse hetkellistä hulluuttani ja palaan takaisin hylkyihin, seiniin ja riutoihin -kategoriaan!

Jill Heinerth on valloittava puhuja, jos olet onnekas saamaan hänet lavalla, ja hänen karismansa ja persoonallisuutensa puhkesivat elokuvasta aivan kuin hän istuisi edessäsi. Tätä täydentävät Nays Baghain kuvaustaidot, joka varmasti osaa vangita eeppisiä kohtauksia kameraan. Tämä on ylivoimaisesti yksi parhaista sukeltamiseen keskittyvistä dokumenteista, joita olen nähnyt moneen vuoteen.

Liity kanssamme Diving Into The Darkness 5:n eksklusiiviseen näytökseen

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – jotka isännöivät kymmeniä kaiuttimia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille VR-sukelluskokemuksista, esittelyallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.