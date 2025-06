Opi Australian suuresta eteläisestä riutasta tohtori Elodie Camprassen kanssa

Tohtori Elodie Camprasse on meriekologi, jolla on intohimo laitesukellukseen. vedenalainen valokuvaus ja tiedeviestintää, ja hän puhuu Great Southern Reefin biodiversiteetistä ANZ / Inspiration Stagella GO Sukellusnäyttely syyskuussa.

Elodien arvostus merta kohtaan ja halu suojella meren elämää juontavat juurensa teini-ikäisenä laitesukelluksen oppimisesta. Suoritettuaan tohtorin tutkinnon merilintuekologiasta Deakinin yliopistossa hän on johtanut aloitteita, jotka yhdistävät ihmisiä paikalliseen ympäristöön ja lisäävät merimaailman vastuullisuutta.

Osana tutkimustaan ​​hän on myös johtanut kansalaistiedeohjelman toteutusta, jonka tavoitteena on kerätä tietoa salaperäisistä jättiläishämähäkkiravuista ja niiden vuosittaisista kokoontumisista Great Southern Reefilla.

Elodie työskentelee myös ympäristökonsulttina ja on osa arvostettua Homeward Bound -ohjelmaa, jonka tavoitteena on voimaannuttaa STEM-alojen naisia ​​​​siihen, antaa heille enemmän taitoja ja näkyvyyttä planeetan suojelemiseksi paremmin.

Elodie sanoi: ”Noin 70 % australialaisista asuu 50 kilometrin säteellä Suuresta eteläisestä riutasta. Silti hyvin harvat meistä tietävät sen olemassaolosta, puhumattakaan sen merkityksestä ja ainutlaatuisesta merielämästä. Tässä osassa maailmaa (Australian etelärannikolla) elää suurin osa lajeista, joita ei löydy mistään muualta maailmasta, ja lajeja, jotka käyttäytyvät näyttävästi, kuten mustekalojen parittelu Etelä-Australiassa tai hämähäkkirapujen kokoontuminen Victorian, Tasmanian ja Etelä-Australian eri osissa. Silti tätä merielämää tutkitaan edelleen aliarvioidusti!”

"Sukella kanssani oppimaan lisää Suuren eteläisen riutan upeista olennoista ja niistä ainutlaatuisista sopeutumisista. Se inspiroi sinua toimimaan ja edistämään näiden lajien parempaa ymmärtämistä, mikä auttaa suojelemaan niitä paremmin."

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

