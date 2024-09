Nopeasti lähestyvä avajaisjuhla GO Diving Show ANZ, pidetään Sydney Showgroundissa tänä viikonloppuna (28-29 syyskuu), lupaa paljon pitää vierailijat kiireisinä, eikä vähäisimpänä – lukuisten näytteilleasettajien, maailmanluokan kaiuttimien, demo-altaiden, VR-sukellusten ja esittelytankkien joukossa – mahdollisuus oppia lisää haista ainutlaatuisessa Shark in a Bus -sarjassa.

Shark in a Bus on meriperintökokoelma, joka sijaitsee ainutlaatuisessa vuoden 1957 Leyland-bussissa, jossa on kaikenlaisia ​​esityksiä ja esineitä, joiden tarkoituksena on selvittää hait ja tarjota mielenkiintoisia tietoja näistä valtameremme huipun petoeläimistä.

Enimmäkseen 1960- ja 1970-luvuilla kootun kokoelman otsikkonäytös on epäilemättä Frankie, viisimetrinen valkohai, mutta siellä on myös valaanpyyntiesineitä, fossiileja, hain leukoja ja satoja muita kiehtovia näyttelyitä. Siellä on jopa palasia Yhdysvaltain avaruusasema Skylabista!

Opi haista ainutlaatuisessa ympäristössä 2

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – jotka isännöivät kymmeniä kaiuttimia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille VR-sukelluskokemuksista, esittelyallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

