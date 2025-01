Meren suojelu Fathoms Freen kanssa

Sukeltajat ovat eturintamassa taistelussa meren suojelun puolesta, ja Fathoms Free johtaa hyökkäystä Cornwallissa – lue lisää UK Stagesta osoitteessa GO Sukellusnäyttely maaliskuussa, jolloin sukellusupseeri ja luottamusmies Luke Bullus pitävät esitelmän.

Fathoms Free on joukko kokeneita vapaaehtoisia sukeltajia ja kippareita, jotka ovat sitoutuneet suojelemaan meren villieläimiä ja ympäristöä. He keskittyvät ALDFG:n (hylättyjen, kadonneiden tai muuten pois heitettyjen kalastusvälineiden) ja muiden meriroskien poistamiseen Cornwallin ja Devonin rannikkovesiltä. ALDFG, jota usein kutsutaan "haamupyydykseksi", jatkaa "kalastusta" sotkemalla, pyydystämällä ja tappamalla villieläimiä umpimähkäisesti.



Perustamisestaan ​​vuonna 2014 lähtien Fathoms Free on johtanut aloitteita näiden vaarallisten aineiden poistamiseksi valtamerestä, mikä estää meriympäristön lisävaurioita. Hyväntekeväisyysjärjestö tekee myös yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja tukee niitä käyttämällä veneitään ja kokeneita kippareita auttamaan suojelutoimissa, jotka edistävät puhtaampaa ja turvallisempaa merta kaikille.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Fathoms Freesta on tullut johtava terveellisempien valtamerien puolestapuhuja, joka on inspiroinut yhteisiä toimia meriekosysteemien suojelemiseksi tuleville sukupolville.

Ghost gear palautus

Merensuojeluun intohimoisesti suhtautuva Luke omistaa suurimman osan vapaa-ajastaan ​​haamupyyhkeiden palautusoperaatioille ja valtamerien suojelulle. Hänen puheensa kattaa Fathoms Freen perustamisen ja kehityksen sekä haamuvarusteiden jatkuvan ongelman, mukaan lukien keskeiset tosiasiat ja luvut, ja mitä he tekevät asian eteen.

Merensuojelu Fathoms Free -ohjelmalla 2

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – Iso-Britannian ainoa kuluttajille suunnattu sukellus- ja matkailuesitys – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen tv-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls sekä tutkimusmatkailijoiden dynaaminen duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, jotka puhuvat heidän äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita.

Lavojen ohella on joukko vuorovaikutteisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen trydive-allas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset sekä vuoden 2025 uutuus, sinun mahdollisuutesi kokeilla taitojasi hylkykartoituksissa Nautical Archeology Societyn kanssa ja heidän "laivahylkynsä" - kaikki hajallaan jatkuvasti kasvavan valikoima telineitä matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona. Napsauta tätä rekisteröityäksesi mahdollisuuteesi kilpailla.

2-1-liput nyt saatavilla!

Tee ostos nyt - Early Bird 2-for-1 -liput ovat nyt saatavilla, joka edustaa fantastista vastinetta rahalle.

Osta lippusi ennen 31 hintaan 2025 puntaa, niin saat kaverisi, puolisosi tai parhaan ystäväsi mukaan täysin ilmaiseksi! Tai miksei tuo ei-sukelluskaveri mukanaan, jotta he voivat nähdä kaikki vedenalaisen maailman ihmeet, joista he jäävät paitsi!

Käytännössä 2-1-tarjous tarkoittaa, että jokainen lippu on oikeudenmukainen £8.75. Ja kuten aina, tähän sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!