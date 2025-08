Mark Powell keskittyy sukelluskoulutuksen haasteisiin

Tekninen ohjaajakouluttaja ja arvioija Mark Powell on ANZ / Inspiration Stagella tapahtumassa GO Sukellusnäyttely Sydneyssä syyskuussa keskustelemassa siitä, miten koulutus ei toimi – ja mitä voimme tehdä korjataksemme sen.

Mark sai ensimmäisen sukelluskokemuksensa kymmenvuotiaana, kun hän kokeili sukellusta paikallisessa uima-altaassa. Siitä lähtien hän oli koukussa. Hän oppi sukeltamaan vuonna 1987 ja on sukeltanut siitä lähtien. Hän on sukeltanut Punaisellamerellä, Costa Ricassa, Sri Lankassa, Kaliforniassa, Meksikonlahdella, Lähi-idässä, Trukin laguunissa, Bikinin atollilla, Karibian ja Välimerellä. Hän on kuitenkin parhaiten kotonaan Ison-Britannian vesillä, joilla on maailman parhaimpiin kuuluvia hylkysukelluspaikkoja.

Markista tuli opettaja vuonna 1994 ja hän on opettanut aktiivisesti siitä lähtien. Vuonna 2002 Mark perusti Dive-Techin, tekniikkasukellukseen erikoistuneen keskuksen, tarkoituksenaan tarjota korkealaatuista tekniikkasukelluskoulutusta.

Mark on TDI/SDI:n kouluttaja-arvioija, globaalin kehityksen johtaja ja TDI/SDI:n globaalin koulutusneuvojapaneelin jäsen. Hän edustaa myös TDI/SDI:tä useissa kansainvälisissä standardointiryhmissä, kuten BSI:ssä, ISO:ssa ja RSTC:ssä. Hän kirjoittaa säännöllisesti useisiin sukelluslehtiin ja puhuu säännöllisesti sukelluskonferensseissa ympäri maailmaa.

Vuonna 2008 Mark julkaisi teoksen Deco for Divers, joka on laajalti ylistetty katsaus dekompression teoriaan ja fysiologiaan. Tästä on nopeasti tullut aiheen vakioteos, ja useat sukellustekniikkajärjestöt suosittelevat sitä luettavaksi.

Vuonna 2019 Mark julkaisi tämän jälkeen uuden kirjan nimeltä Technical Diving – An Introduction.

GO Diving Show järjestetään Sydney Showgroundilla 6.-7. syyskuuta

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

