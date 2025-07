Mark Tozer keskustelee Darwinin sataman "kadonneista laivoista"

Tekninen sukeltaja ja luonnonsuojelija Mark Tozer puhuu Darwinin sataman "kadonneista laivoista" Tech Stagella. GO Diving Show ANZ syyskuussa Sydneyssä.

Satoi tai paistoi, Mark on ulkona vaeltamassa Etelä-Australian rannikoilla – hänen elinikäinen rakkautensa merta kohtaan on syvää. Birkenheadissa, Etelä-Australiassa, kasvanut Mark vietti lapsuudessaan viikonloppuja snorklaten Semaphoressa, mikä sytytti intohimon, joka on sittemmin johtanut yli 8,000 XNUMX sukellukseen ympäri maailmaa.

Mark on kokenut sukeltaja vuodesta 1988 lähtien, ja hän tutkii syviä hylkyjä ja salaperäisiä paikkoja käyttämällä edistyneitä suljetun kierron laitteita, kaasuseoksia ja pelotonta uteliaisuutta. Darwin Harbourin toisen maailmansodan hylkyistä Truk Lagoonin legendaarisiin syvyyksiin, Vanuatun SS-presidentti Coolidgeen ja Palaulle, hän dokumentoi vedenalaista historiaa tarkasti ja huolellisesti.

Markin omistautuminen ei rajoitu vain sukeltamiseen. Hän on Andrew Foxin kanssa Rodney Fox Shark Expeditionsin liikekumppani ja tarjoaa sukeltajille mahdollisuuden tavata turvallisesti valkohaita samalla tukien elintärkeää tutkimusta. Hänen suojelutyöhönsä kuuluu Dive for Cancerin perustaminen vuonna 2013 – varojen kerääminen Cancer Councilille – sekä Rodney Fox & Mark Tozer -museon ja tutkimuskeskuksen käynnistäminen, joka on immersiivinen museo, joka on omistettu meren elämälle, sukellusperinteelle ja merikasvatukselle.

Vuonna 2022 Mark aloitti Sharks and Rays Australian (SARA) johtajana ja edisti pyrkimyksiä suojella Australian väärinymmärretyimpiä merilajeja.

Olipa kyse sitten luonnonsuojelutoimien johtamisesta, sukelluksesta legendojen, kuten tohtori Sylvia Earlen, kanssa tai seuraavan sukupolven valtamerenhoitajien inspiroimisesta, Mark Tozer jatkaa intohimon muuttamista teoiksi – sekä veden alla että maalla.

