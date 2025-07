Michael Aw nostaa luonnonsuojelun parrasvaloihin

Michael Aw on tunnettu hahmo vedenalainen valokuvaus, valtamerten tutkimukseen ja suojeluun, ja hän vie Kuva Lavalla klo GO Diving Show ANZ syyskuussa Sydneyssä.

Michael johtaa toimia, joilla lisätään tietoisuutta meriongelmista ja edistetään luonnonsuojelualoitteita, ja toimii lisäksi Deep Hope Inc:n toiminnanjohtajana. Kyseessä on organisaatio, jonka hän perusti yhdessä tohtori Sylvia Earlen kanssa kehittääkseen sukellusveneitä syvänmeren tutkimusta varten.

Michaelille myönnettiin hänen merkittävästä panoksestaan taiteeseen arvostettu NOGI-palkinto ja hänet nimitettiin American Academy of Underwater Arts and Sciences -akatemian jäseneksi.

Hän on myös Explorers Clubin jäsen, mikä on osoitus hänen asiantuntemuksestaan ja johtajuudestaan alalla. Tutkimusmatkailuun intohimoisesti suhtautuva Michael on johtanut neljää Etelämantereen ja arktisen alueen lippulaivaretkikuntaa, antaen arvokasta tietoa näistä syrjäisistä ja koskemattomista ympäristöistä.

Tuotteliaana kirjailijana Michael on kirjoittanut 40 kirjaa valtamerten eri näkökohdista ja jakanut tietämystään ja kokemuksiaan maailmanlaajuisen yleisön kanssa. Hänen työnsä on saanut laajaa tunnustusta, ja hän on voittanut yli 68 kansainvälistä valokuvapalkintoa ja Outdoor Photographer -lehden tunnustuksen yhtenä maailman vaikutusvaltaisimmista luontokuvaajista.

Michael on Asian Geographicin ja OceanNEnvironment Ltd:n perustaja. OceanNEnvironment Ltd on Environment Australiaan rekisteröity kansalaisjärjestö. Näiden alustojen kautta hän jatkaa merten suojelun puolestapuhumista ja inspiroi muita liittymään mukaan pyrkimykseen suojella valtameriämme tuleville sukupolville.

Hän on myös useiden elokuvien ja musiikkiteosten tuottaja ja ohjaaja videot; 24 tuntia sateenkaarenmeren alla – Malediivit oli hänen ensimmäinen dokumenttielokuva hänen 24 tunnin sukelluksistaan uponneella riutalla, joka tuotettiin National Geographic Channelille vuonna 2001. Hänen uusin elokuvansa on 2099 Power in Us, ilmastotoimista, joilla edistetään maailmanlaajuista nettonollaa vuoteen 2035 mennessä.

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

