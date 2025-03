Michelle Cove, Rosemary Lunn ja Anne Hasson – Scuba Diving Hall of Fame 2025 -jäsenet

Vuoden 2025 jäsenet – Michelle Cove, Rosemary Lunn ja Anne Hasson – arvostetun International Scuba Diving Hall of Fameen (ISDHF) ovat ainutlaatuisia, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki jäsenet ovat naisia.

Caymansaarten matkailuministeriön vuonna 2000 perustama ISDHF juhlistaa sukellusalan johtajia, jotka ovat edistäneet virkistyssukelluksen menestystä maailmanlaajuisesti sukellusmatkailun, laitteiden suunnittelun, sukellusturvallisuuden, inklusiivisuuden, tutkimisen, seikkailu, innovaatio ja paljon muuta.

Tänä vuonna ehdokkaat ovat Simone Melchoir-Cousteau (Ranska) ja Women Divers Hall of Fame (Yhdysvallat) Early Pioneers, Michelle Cove (Bahama), Anne Hasson (Yhdysvallat) ja Rosemary E. Lunn (Iso-Britannia) jäseniksi valittuina sekä Hidy Yu Hiu-Tung, joka on uusi kategoria Trailongzer-Tung. ISDHF.

He liittyvät muihin ISDHF:n alan merkittäviin naisiin, mukaan lukien Jill Heinerth (2020), tohtori Eugenie Clark (2010) ja Cathy Church (2008).

Vuoden 2025 jäseneksi valitut otetaan virallisesti Hall of Fameen seremoniassa Caymansaarilla 20. syyskuuta 2025.

Tämän vuoden jäsenet valittiin heidän merkittävän panoksensa perusteella sukellusteollisuudelle:

Michelle Cove (Bahama)

Michelle Cove auttoi kehittämään Stuart Coven Dive Bahamaa yhdeksi Karibian suurimmista sukellusoperaatioista. Hän hankki ja kasvatti vesiurheilu- ja sukellustoimiluvat suurille kumppaneille, kuten Atlantis Resortille, Baha Marille, Carnival Cruise Linesille ja yksityisille klubeille. Hänen johdollaan yritys kehitti monipuolisen valikoiman tarjontaa, mukaan lukien SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), snorklaus, vesiurheilu sekä vedenalainen valokuvaus ja video, mikä teki maailmanluokan valtamerikokemuksista vierailijoille maailmanlaajuisesti.

Taitava hain sukellusjohtaja Michelle on elinikäinen haiden turvallisuuden, koulutuksen ja merensuojelun puolestapuhuja. Hänen yhteistyönsä PEW Environmental Groupin ja Bahamas National Trustin kanssa johti Bahamas Shark Sanctuaryn perustamiseen vuonna 2011, ensimmäisen laatuaan Atlantilla. Hän on myös ollut keskeinen puolestapuhuja invasiivisten leijonakalojen tietoisuuden lisäämisessä ja hävittämistoimissa sekä korallien suojelussa, taimitarhojen toteuttamisessa ja istutusaloitteissa elintärkeiden riuttaekosysteemien palauttamiseksi.

Michelle Cove

PADI Open Water Scuba Instructor Michelle on tutustuttanut lukemattomia sukeltajia Bahaman kauneuteen ja inspiroinut valtamerten suojelua. Hän oli olennainen osa Ocean Watch Bahamas- ja Children on the Reef -järjestöjen perustamista, joka keskittyi bahamalaisille nuorille valtameren kouluttamiseen, uran edistämiseen vesiurheilualalla ja merensuojelussa.

Michellen asiantuntemus ulottuu elokuva- ja televisioteollisuuteen, jossa hän on kouluttanut lukuisia televisio- ja elokuvapersoonallisuuksia sukeltamaan ja toiminut turvasukeltajana, kameran kykyjänä ja stunt-esittäjänä. Hänen työhönsä kuuluu suuria tuotantoja, kuten James Bond, Into the Blue, Flipper, sekä projekteja Discovery Channelille, National Geographicille, BBC Natural History Unitille, Food Networkille ja History Channelille.

Nykyään Michellen yritys Resort Lifestyle Ltd omistaa ja operoi Albany ja Lyford Cay Watersportsia, jotka tarjoavat ensiluokkaisia ​​sukellus-, snorklaus- ja vesiurheilukokemuksia Bahamalla.

Anne Hasson (Yhdysvallat)

Anne Hassonin uraauurtavat ponnistelut mullistivat liveaboard-sukellusteollisuuden lanseerattuaan tunnetun Cayman Aggressorin vuonna 1984. Aggressor Adventuresin varapuheenjohtajana Anne valvoo varaus-, markkinointi- ja mainontaosastoja ylläpitäen 41-vuotiaan yrityksen brändin ja yritysidentiteetin eheyttä ja imagoa. Nykyään Aggressor Adventures asettaa uudet standardit sukellus- ja seikkailumatkailulle maailmanlaajuisesti.

Hänen johdollaan Aggressor Adventures on laajentunut kattamaan 24 kansainvälistä liveaboard-sukellusjahtia, tunnusmajaa, lintujen tarkkailua ja jokiristeilyjä, jotka toimivat tärkeimmillä paikoilla, kuten Bahamalla, Belizellä, Caymansaarilla, Galapagosilla, Egyptissä, Malediiveilla ja muilla alueilla.

Anne Hasson

Kestävän sukelluksen intohimoinen puolestapuhuja Anne edistää ympäristöystävällisiä matkustuskäytäntöjä meren ekosysteemien suojelemiseksi kaikissa Aggressor-kohteissa. Hän on myös avainasemassa korkeiden asiakaspalvelustandardien luomisessa ja vahvistaa Aggressor Adventuresia maailmanlaajuiseksi johtajaksi matkailualalla.

Anne toimii myös Sea of ​​Change Foundationin hallituksessa edistäen maailmanlaajuista luonnonsuojelua ja on valittu Women Divers Hall of Fameen (2010).

Rosemary Lunn (Iso-Britannia)

Rosemary Lunnin jäseneksiotto merkitsee historiallista virstanpylvästä, sillä hänestä tulee ensimmäinen brittiläinen nainen, joka saa tämän arvostetun kunnian.

Rosemary on tuonut vuosikymmenten asiantuntemusta monipuoliseen panokseensa ja sillä on ollut keskeinen rooli sukellusteollisuuden muotoilussa. Hän on arvostettu ammattilainen, tuottelias toimittaja, puhuja, kouluttaja, tapahtumien järjestäjä ja sukellusturvallisuuden ja -koulutuksen puolestapuhuja.

Kokeneena sukellusohjaajana Rosemarylla on PADI IDC Staff -ohjaajan, BSAC Advanced Instructorin sekä Trimix- ja CCR-sukeltajan sertifikaatit, jolla on laaja opetuskokemus Iso-Britanniassa ja kansainvälisesti.

Hänen vaikutusvaltansa ulottuu virkistys- ja teknisen sukelluksen ulkopuolelle – hän on ensimmäinen ei-sotilaallinen siviili- ja ensimmäinen naissukeltaja, joka on liittynyt Ison-Britannian puolustusministeriöön osana Defense Diving Standards Teamia.

Rosemary Lunn

Teknisen sukelluksen innovaattori Rosemary oli edistyneen ja teknisen sukellussynposiumin EUROTEK perustaja, perusti TEKDiveUSA:n ja koordinoi Rebreather Forum 3:a AAUS:n, DANin ja PADI:n puolesta.

Hän on toiminut Scuba Industries Trade Associationin (SITA) hallituksessa ja British Diving Safety Groupissa (BDSG), jossa hän jatkaa alan standardien ja parhaiden käytäntöjen muokkaamista.

Hänen erinomaiset panoksensa ovat ansainneet hänelle tunnustuksen, mukaan lukien SSI Platinum Diver Award -palkinnon, ja hän on Women Divers Hall of Famen apujäsen.

Varhaiset pioneerit

Ranskalainen Simone Melchoir-Cousteau tunnetaan laajalti ensimmäisenä naissukellusmiehenä ja akvanauttina sekä legendaarisen valtameritutkijan Jacques-Yves Cousteaun rakastettuna vaimona ja kumppanina. Hän oli avainasemassa hänen yhteiskeksinnöissään Aqualungista, vallankumouksellisesta keksinnöstä, joka muutti laitesukelluksen ja esitteli hänelle insinöörin ja rahoituksen.

Hän oli avainasemassa hankinnassa Calypso, Cousteau-perheen kuuluisa tutkimusalus, ja sillä oli keskeinen rooli operaatiossa merellä. varten Calypso varhaisilla tutkimusmatkoilla hän myi perheensä jalokiviä ja turkisia ostaakseen polttoainetta ja tärkeitä navigointilaitteita alukseen. Hänet tunnettiin nimellä "La Bergere", paimentar, koska hän toimi sairaanhoitajana, psykiatrina ja äitinä miehistölle 40 vuoden ajan.

Vuonna 1963 Simone teki historiaa tullessaan maailman ensimmäiseksi naisakvanauttiksi vieraillessaan Conshelf II:n vedenalaisessa elinympäristössä Punaisellamerellä. Hänen perintönsä uraauurtavana naisena laitesukelluksen ja valtamerten tutkimisen alalla inspiroi edelleen sukupolvia tutkimusmatkailijoita ja luonnonsuojelijoita maailmanlaajuisesti.

Simone Melchoir-Cousteau

Yhdysvaltalainen Women Divers Hall of Fame, joka on omistettu tunnustamaan ja kunnioittamaan naissukeltajien panoksia ja tukemaan seuraavan sukupolven sukeltajia, on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon, ammattimainen kunniayhdistys, jonka jäsenpanokset kattavat monenlaisia ​​​​aloja, mukaan lukien taiteet, tiede, lääketiede, tutkimus ja teknologia, vedenalainen arkeologia, liike-elämä, media, sukelluskoulutus ja koulutus, ilmaissotilas. Urheilu.



WDHOF perusti ensimmäisen luokkansa, jossa on 71 jäsentä vuonna 2000, ja mukana oli joitakin sukellushistorian vaikutusvaltaisimmista naisista, kuten tohtori Sylvia Earle, tunnettu valtameritutkija, ja tohtori Eugenie Clark, joka tunnetaan myös nimellä "Shark Lady", joka on tunnustettu uraauurtavasta panoksestaan ​​meren tieteessä ja -tutkimuksessa. Vuodesta 2024 lähtien Hallissa on 260 jäsentä, jotka ovat kotoisin 30 Yhdysvaltain osavaltiosta ja alueelta sekä 22 maasta ympäri maailmaa.

Women Divers Hall of Fame

uranuurtaja

Hongkongilainen Hidy Yu Hiu-Tung on arvostettu kansainvälinen näyttelijä ja malli, jolla on yli 19 vuoden sukelluskokemus ja joka yhdistää intohimonsa mereen ja dynaamisen uran julkisuudessa. Sertifioituna sukellusohjaajana, teknisenä sukeltajana ja vapaasukeltajana Hidy Yu ei ole vain hallinnut vedenalaisen tutkimisen taitoa, vaan hänestä on myös tullut meren suojelun omistautunut puolestapuhuja.

Vuonna 2011 hänet nimitettiin Miss Scuba Internationalin tiedottajaksi, joka käytti vaikutusvaltaansa puolustaakseen meren ekosysteemien suojelua. Hänen sitoutumisensa valtamerien vaikuttamiseen syveni vuonna 2016, kun hänestä tuli Aasian Dive Expo (ADEX) -messujen lähettiläs, jossa hän jatkaa vakuuttavien keskustelujen järjestämistä meren suojelusta kansainväliselle yleisölle.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu ryhtyy suoriin toimiin meriympäristön suojelemiseksi, koska hän on johtanut haamuverkkojen puhdistushankkeita Hongkongissa vuodesta 2019. Vuonna 2023 hänet nimitettiin ADEX Singaporen Ghost Net Ambassadoriksi ja hän suoritti poikkeuksellisen 23 tunnin jatkuvan valtamerien siivouksen Sabahissa korostaen hänen omistautumistaan ​​luonnonsuojeluun.

Hidyn panos sukellusyhteisöön ja ympäristönsuojeluun on ansainnut hänelle useita arvostettuja tunnustuksia, mukaan lukien Industry Advocator Rising Star Award -palkinnon ADEX Kiinassa vuonna 2018 ja NAUI Outstanding Service Award -palkinnon vuonna 2021.

Vuonna 2024 Hidy Yu oli mukana perustamassa Bling Bling Ocean Foundation -järjestöä, joka on sitoutunut edistämään valtamerten suojelua hyväntekeväisyysaloitteiden ja koulutuksen avulla. Hyödyntämällä foorumiaan julkisuuden henkilönä, hän lisää jatkuvasti tietoisuutta kriittisistä ympäristökysymyksistä ja järjestää säännöllisiä suojelutoimia.