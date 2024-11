Mission Blue Planet: Astronautti sukeltamassa

Hän on saattanut jäädä eläkkeelle entisestä elämästään kiertoradalla, mutta avaruusnainen ja sukeltaja NICOLE STOTT on edelleen tehtävässään – saada meidät kaikki tietoisiksi kosmoksen ja vesiisen maailmamme välisistä elintärkeistä yhteyksistä. Hän puhuu Steve Weinmanin kanssa

Malediivien COMO Cocoa Islandin vieraat olivat äskettäin iloisia saadessaan äskettäin mukaan sukellukseensa ei kukaan muu kuin veteraaniastronautti – joku, joka oli aikanaan kokenut kaikkea ajelehtisukelluksista sat-sukellukseen avaruuskävelyihin.

Jopa kaikki nämä vuosikymmenet avaruuskaudelle, aikana, jolloin hyväkuntoiset kansalaiset tekevät omia ohikiitäviä matkojaan nollapainovoiman ulkopuolelle, ammattiavaruusmiehet ja -naiset ovat edelleen harvinainen rotu.

Nicole Stott puolestaan ​​nautti Intian valtameren riuttasukelluksesta ja uudesta tilaisuudesta keskustella suosikkiaiheestaan: valtamerten ja avaruuden monista yhteyksistä.

COMO Cocoa Island, paikka äskettäiselle Island Astronaut Campille (COMO Cocoa Island)

Etelä-Malen atollin lomakohde, jossa on 33 veden päällä olevaa huvilaa, isännöi "Island Astronaut Camp" -leiriä, ja Nicolen oleskelu oli seurausta COMO:n ja hänen sydäntään lähellä olevien kaksoisaloitteiden, Space For A Better World ja kumppanuuden tuloksena. Space for Art -säätiö.

PADI Cocoa Islandin sukelluskeskuksen ohjaajien mukana Nicole ja vieraat tutkivat kohteita, kuten Shambhala Reef, lähellä lomakeskusta, ja Bay Reef, joka sijaitsee 12 metrin syvyisessä laguunissa ja jossa on kukoistava joukko korallien leviämiskehyksiä.

Paikallinen meren elämä suosi sukeltajia: mustakärkihaita, Napoleon Wrassea ja sekä haukkanokka- että viherikilpikonnia, sekä oheisjoukot mureeneja, itämaisia ​​makeisia, jättiläissimpukoita, vuokkokaloja, puhtaampia katkarapuja, bannerikaloja, leijonakaloja ja perhoskala.

Nicole Stott tutkii riutta (COMO Cocoa Island)

Kilpikonnan havaitseminen (COMO Cocoa Island)

Sukellusten jälkeen vieraat saivat ruokailla Nicolen kanssa tähtien alla ja jatkaa keskusteluaan yöhön.

”Olemme olleet onnekkaita voidessamme toteuttaa nämä Island Astronaut Camps -leirit useissa MITENon kauniita paikkoja ympäri maailmaa”, Nicole sanoo. ”Yksi asia, josta pidämme tässä työssä COMOn kanssa, on se, että he ymmärtävät meren ja avaruuden välisen yhteyden – että elämme valtameriplaneetalla.

”He arvostavat sitä, että heidän paikkakunnallaan vierailevat lapset ansaitsevat merkityksellisen kokemuksen, ja he toivottavat paikallisten yhteisöjen lapset tervetulleiksi mukaan. Tämä on meille erittäin tärkeää – ja jos he eivät saa paikallisia lapsia lomakeskukseen, he haluavat viedä meidät paikallisiin kouluihin ja yhteisöihin.

"Olemme myös erittäin kiitollisia siitä, että nämä paikat antavat meille mahdollisuuden päästä veteen sukeltamaan ja että voimme sisällyttää suojelutoimiin, kuten korallien entisöinnin, mangrovemetsien istutuksen ja rantojen siivoamisen."

Yksinäinen hai (COMO Cocoa Island)

Myöhässä sukeltamaan

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Open Water check-out dive together on Delray Beach.

"Koko ajan kommentoin, kuinka en voinut uskoa, että olin odottanut niin kauan päästäkseni sukeltamaan!"

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Hänen uransa oli edennyt vuonna 1987, kun hän liittyi Pratt & Whitneyyn rakennesuunnittelijaksi aseistettuna ilmailutekniikan tutkinnon. Hän siirtyi nopeasti NASAn palvelukseen Kennedyssä Floridassa ja siirtyi vuonna 1998 Johnson Space Centeriin Houstoniin, Texasiin.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of koulutus and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott astronautti (NASA)

Ensimmäisessä ISS-tehtävässä hän osallistui ensimmäiselle avaruuskävelylle, ja hän oli myös viimeinen retkikunnan miehistön jäsen, joka palasi Maahan avaruussukkulan kautta. Yhteensä hän vietti avaruudessa 104 päivää.

"Jokainen astronautti on sukeltaja"

Nicolen ura NASAssa kesti 27 vuotta, mutta kun hän jäi eläkkeelle vuonna 2015, hänellä ei ollut aikomusta jäädä alas – hänen yhdistetty avaruus- ja sukellusreittinsä olivat jättäneet hänet tehtävälle.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Näitä ovat monet sukellukset NASAn Neutral Booyancy Lab (NBL) -laboratoriossa Johnsonissa valmistautumaan nollapainovoimaan ja avaruuskävelyihin sekä edistyneiden taitojen hankkiminen valmistautuessaan kyllästyssukellukseen Aquarius-merenalaisessa tutkimusympäristössä Floridassa.

Nicole is prepared for a NBL koulutus dive (NASA)

"Tänä päivänä jokainen astronautti on sukeltaja – tai tulee sellaiseksi, kun hänet valitaan", Nicole sanoo. Suuri osa hänen virkistyssukelluksestaan ​​on tapahtunut Etelä-Karibian Bonairen saarella. "Se on niin saavutettavissa ja niin kaunis kaikista syistä, miksi sukeltamme – elämän väristä ja monimuotoisuudesta."

Uudet kokemukset houkuttelevat kuitenkin aina, ja Malediivit tulivat tähän kategoriaan. ”Minulle on niin mielenkiintoista nähdä, kuinka erilaista elämä ja kauneus voivat olla eri paikoissa maan päällä – vertaan aina sukelluksia siihen, mitä olen kokenut Bonairessa.

”Minulle jokaisesta paikasta suosikkini tekevät ihmiset, joiden kanssa saan sukeltaa. Pidän erityisesti siitä, että voin sukeltaa poikani kanssa – hän on sukeltanut ja rakastanut sitä 11-vuotiaasta asti.” Sukeltajana toimii myös Nicolen aviomies, Mansaarella syntynyt ”avaruusyrittäjä” Christopher. Pariskunnan kotipaikka on Pietarissa, Floridassa.

"Et voi vain hypätä avaruusalukseenne"

Aquariusin merenalainen elinympäristötutkimustehtävä vuonna 2006 oli ollut Nicolelle "erityinen kokemus". NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) -projektin miehistön jäsenenä hän oli työskennellyt syvällisesti viiden muun akvanautin kanssa 18 päivän ajan.

"Sisäavaruuden kunnioituksen ja ihmeen elämisessä ja kokemisessa oli jotain poikkeuksellista", hän pohtii.

Nicole Stott Aquariuksen ulkopuolella NEEMO 9 -operaation aikana (NASA)

Vesimies tarjosi sen, mitä hän pitää parhaana analogisena avaruudessa elämiseen ja työskentelyyn. ”Kun olet ollut 60 metrin korkeudessa elinympäristössä tunnin ajan, kehosi on niin kyllästynyt typellä, että et voi vain uida turvallisesti pintaan. Pitkän aikaa siellä oleminen tuossa äärimmäisessä ympäristössä oli sekä fyysisesti että henkisesti niin lähellä avaruutta kuin voit päästä.

”Et voi vain mennä ulos ilman erikoisvarusteita selviytyäksesi – sukellusvarusteita/avaruuspukua. Et voi vain hypätä pintaan, jos jokin menee pieleen – sinun on ensin saatava sekä miehistösi että ajoneuvosi turvalliseen kokoonpanoon, aivan kuten avaruudessa, jossa et voi vain hypätä avaruusalukseen aina, kun jokin menee pieleen. .

NEEMO 9 -miehistön jäsenet (NASA)

"Rajattu tila, viestintä tehtävänohjaustiiminne kanssa, ruoka, minimaalinen lähestymistapa siihen, mitä todella tarvitaan selviytymiseen ja menestymiseen, tekemämme tiede - kaikki ovat samanlaisia ​​molemmissa paikoissa. Ja tutkimus, kunnioitus ja ihme!

"Vitsimme, että saamme elää ja työskennellä sisäisessä avaruudessa - planeettamme ympäröimänä - valmistautuaksemme elämään ja työskentelemään ulkoavaruudessa - missä ympäröimme planeetan."

"Ilo on tuskaa"

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the koulutus onwards was a joy. “Rakasti sitä!" hän sanoo.

Neutraalin kelluvuuslaboratoriossa oli ollut "erittäin siistiä saada sukeltaa valmistautuessaan avaruuskävelyyn ja olla paikassa, jossa vesi on niin kirkasta, että se on kuin ilmaa, ja sukeltaa avaruusaseman ympärillä altaassa.

Ajoneuvojen ulkopuolinen toiminta sinisen planeetan yläpuolella (NASA)

”Sukeltaminen on luultavasti lähimpänä painottomuutta, varsinkin jos teet hyvää työtä saadaksesi itsesi neutraaliin kellumaan sukellusta varten. Sukeltaminen NBL:ssä tekee varmasti yhtä hyvää kuin uskon, että voimme tehdä vedessä täällä maan päällä, mutta sinulla on silti veden vastus ja avaruuspuvun paino ja hitaus.

”Työskentely 300 kg painavassa puvussa vedessä on luultavasti fyysisesti haastavin asia, jonka olen koskaan tehnyt – ilo on tuskaa.

”Onneksi kaikki työ ja haasteet altaassa kohtaavat avaruudessa lähes vaivattoman liikkeen avulla mikrogravitaatiossa – olen kiitollinen, ettei se ole päinvastoin.

"Se, että voi vain sukeltaa NBL:ssä avaruusaseman laitteiston ympärillä uima-altaassa, saa sinut todella upeaan henkiseen tilaan ja ennakoimaan, millaista on kellua avaruuspuvussa todellisen laitteiston ympärillä avaruudessa.

"Ei ole todellakaan parempaa tapaa perehtyä avaruusaluksenne, avaruusaseman ja ulkoisen laitteiston ulkonäköön kuin olla läheltä ja henkilökohtaisesti kaiken kanssa uima-altaassa. Meillä on siisti VR-laboratorio, joka myös auttaa.

”Minulle avaruuskävely on paljon kuin sukellusta toisesta syystä – se on yksi niistä kokemuksista, jota on todella vaikea kuvailla, ja se on paljon mahtavampi kuin koskaan kuvitteletkaan. Suosittelen molempia lämpimästi!”

Heiluttaen EVA:n aikana ISS 128:lla (NASA)

Hälytys

Nicolen koulutus has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

"Yksi ylpeämmistä hetkistäni avaruudessa oli ensimmäinen kerta, kun koin hätähälytyksen soivan kello 3 yöllä ja näin kuinka kauniisti miehistömme leijui ulos miehistöosastoltamme, otti kaikki huomioon ja lähti töihin ratkaistakseen ongelman samalla tavalla kuin meillä oli. on koulutettu tekemään maan päällä.

“I think my PADI koulutus and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole ratsastaa linjalla Aquarius-sivustolla (NASA)

Osallistuin Lontoossa yhteen ensimmäisistä Nicolen ja hänen yhteistyökumppaneidensa järjestämästä laajamittaisesta keskustelutilaisuudesta, tähän Science Museumissa.

Ehkä vielä kokeiluvaiheessa se tuntui joutuvan oman menestyksensä uhriksi – se oli houkutellut lavalle niin paljon korkeasti koulutettuja vierailevia puhujia, että aikarajoitukset vähensivät mahdollisuuksia käydä paljon mielekästä keskustelua heidän välillään.

Tapahtuman edetessä se alkoi kuitenkin kaivaa varsin tehokkaasti avaruustutkimuksen ja sinisen planeettamme merien tutkimisen välistä monimutkaista suhdetta.

Yksi suurista huomioista minulle oli se, kuinka laajasti tutkimme ja tarkkailemme valtameriä pienintäkään tieteellistä tietoa käyttäen satelliittikatsauksien avulla. Nicole on vakuuttunut siitä, että kaikki avaruuspyrkimykset tuovat voittoa maan päällä, kuten hänen kirjassaan on esitetty Takaisin maahan tai ”Mitä elämä avaruudessa opetti minulle kotiplaneetastamme ja tehtävästämme suojella sitä.

Kalojen kouluttaminen Malediiveilla (COMO Cocoa Island)

Noin samaan aikaan Science Museum -tapahtuman kanssa Nicolen kaksi voittoa tavoittelematonta järjestöä työskentelivät kolmannen, Ocean Culture Life, valtaamaan Piccadillyn suuret näytöt merielämän kuvilla ja kutsuen yksilöitä, yrityksiä ja hallituksia "liittymään taisteluun maapallon elintärkeiden ekosysteemien suojelemiseksi".

Akvarelleja avaruudessa

Nicole kuvailee häntä Tilaa paremmalle maailmalle "Yhdistää avaruuden uteliaita avaruuteen vakavaan", kun taas Space for Art Foundation on omistettu "lasten planeettayhteisön yhdistämiseen avaruustutkimuksen kunnioituksen ja ihmeen sekä taiteen parantavan voiman kautta".

Entinen astronautti oli itse asiassa ensimmäinen henkilö, joka teki akvarellimaalauksia avaruudessa. "Taiteeni on saanut inspiraationsa siitä kunnioituksesta ja ihmeestä, jonka koen kaikkialla", hän sanoo.

"Näkymät maasta avaruudesta, minun avaruusalukseni, näkymät Vesimiehen värikkäästä alapuolelta, uskomattomista olennoista, joita näemme sukelluksissamme, jäävuoria Etelämantereella – inspiraatio ympärillämme on loputon. Meillä on erittäin määrätietoinen tehtävä innostaa ihmisiä ymmärtämään, kuinka kaikki avaruudessa tekemämme työ hyödyttää viime kädessä kaikkea maapallon elämää."

Kotkasäuskukolmio (COMO Cocoa Island)

Mietin, mitkä ihmiset, joita Nicole tapaa erilaisissa tapahtumissaan, olivat innokkaita oppimaan avaruudesta ja hänen kokemuksistaan ​​siellä?

”Erityisesti sukeltajia kiinnostavat sukeltamisen ja avaruudessa olemisen yhtäläisyydet. He ovat myös niitä, jotka näyttävät kysyvän, miksi käytämme enemmän rahaa avaruuteen kuin täällä planeetallamme, valtameressä, tutkiaksemme ja ratkaistaksemme planeettamme haasteita.

"Rakastamme näitä keskusteluja, koska se antaa meille mahdollisuuden puhua siitä, että se, mitä teemme avaruudessa, on "Off the Earth, For the Earth" - että kaikki, mitä teemme siellä, liittyy viime kädessä elämän parantamiseen maapallolla.

"Mittaamme planeettamme elintärkeitä merkkejä avaruudesta – suurimman osan kriittisistä tiedoista, joita tarvitsemme ymmärtääksemme valtameren ja planeettamme tilan yleensä - mikä antaa meille mahdollisuuden ratkaista suurimmat planeettamme haasteemme.

"Ja sukeltajat, kuten kaikki, ovat kiinnostuneita siitä, millaista on olla ihminen tekemässä ihmisen avaruuslentoa."

Ohut sininen viiva

Siniraita-snapper (COMO Cocoa Island)

Oliko avaruudessa viettäminen muuttanut Nicolea? "Kyllä, en usko, että voi olla ihminen ja mennä sellaiseen paikkaan kuin avaruuteen, kokea sitä poikkeuksellista näköalaa muuttumatta parempaan suuntaan", hän sanoo.

"Uskon, että sama pätee sukeltamiseen. Avaruuteen ja sukellukseen menoa – itse asiassa mikä tahansa mahtava ja upea kokemus – tulee pitää kehotuksena toimia.

"Saat yhteyden planeettaan aivan uudella tavalla. Arvostat yksinkertaista – kuitenkin, väittäisin, pakottavaa – todellisuutta siitä, keitä ja missä me kaikki olemme avaruudessa yhdessä.

"Elämme valtameriplaneetalla. Olemme kaikki maan asukkaita. Ainoa raja, jolla on väliä, on ohut sininen tunnelmaviiva, joka peittää ja suojaa meitä kaikkia.

Nicole Stott sukeltamassa avaruudessa (NASA)

"Perimmäinen kehotus toimia on meidän kaikkien hyväksyä roolimme miehistön jäseninä emmekä matkustajina avaruusaluksella Earth - näin toimimalla meillä on valta luoda tulevaisuus kaikelle elämälle maapallolla, joka on yhtä kaunis kuin miltä se näyttää. tilaa.

”Meille kaikille täällä maan päällä en voi ilmaista tarpeeksi hyvin, kuinka mahtavaa on päästä veden alle ja kokea sisäistä avaruutta – ymmärtää kaiken maan päällä olevan elämän yhteenliitettävyyttä, kokea kauneutta ja kehittää suurempaa arvostusta kunnioitusta ja ihmetystä, joka ympäröi meitä joka päivä.

"Meidän täytyy vain avata sydämemme ja mielemme sille ja ottaa askel!"

