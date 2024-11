Paralympian lisää tietoisuutta koralliriuttoja koskevista uhista

Yhdistyneen kuningaskunnan on helppo unohtaa koralliriutat, mutta SHEBA-brändin tilaaman uuden tutkimuksen mukaan 75 % brittiläisistä aikuisista on huolissaan maailman koralliriuttojen tilasta, mutta lähes puolet (48 %) sanoo, että ei en tiedä paljon tai yhtään mitään koralliriuttojen todellisesta roolista meren terveyden tukemisessa.

Lisäksi 72 prosenttia mainitsi ilmastonmuutoksen koralliriuttojen suurimpana uhkana. Lähes viidennes (18 %) uskoi, ettei niitä ole toivoa pelastaa, ja neljäsosa oli epävarma. Uudessa videossa valtamerten puolestapuhuja ja paralympiauimari Ellie Simmonds herättää Sheba Hope Grows -ohjelman liikkeen henkiin mukaansatempaavalla tarinankerronnalla, rohkaisemalla ja inspiroimalla Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen ulkopuolella valtamerten tietoisuutta ja toimia valtameriemme kauneuden säilyttämiseksi ja palauttamiseksi.



Ellie sanoi: "Vaikka maailman riutat tuntuvat niin kaukana Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttavat koko planeettamme, olipa kyse sitten muuttuvista sääolosuhteista tai koralliriuttojen katoamisesta, meidän on tehtävä enemmän antaaksemme luonnolle mahdollisuuden sopeutua ja vastustaa niitä. muutoksia."

Ellie Simmonds yhdessä riuttatähdistä

Koska maailman koralliriutat ovat vaarassa, valtamerten puolestapuhuja Simmonds on jälleen yhdistänyt voimansa SHEBA-brändin kanssa osoittaakseen, että Suurella valliriutalla on vielä toivoa, ja Sheba Hope Grows -ohjelma osoittaa ennallistamisen arvon vahingoittuneiden riuttojen jälleenrakentamisessa. Australian kuuluisimman riutan sisällä.



Suuri valliriutta on vain yksi kohteista, joissa ohjelma vaikuttaa. Yhdessä sen kumppaneiden kanssa on nyt 65 restaurointipaikkaa 12 maassa, mikä on maailman suurin korallien entisöintiohjelma.



Ellie sanoi: ”Olen aina ollut intohimoinen valtameriemme suojelusta, varsinkin kun vesi on ollut iso osa elämääni useiden vuosien ajan. Olen innoissani voidessani yhdistää voimat Sheba Hope Grows -ohjelman kanssa tänäkin vuonna näyttääkseni kaikille uuden toivon tarinan.

”On uskomatonta nähdä riuttatähtien voima ja tavata tiimi tämän pienen ainutlaatuisen rakenteen takana, jolla on suuri vaikutus.

”Muutos ei voi tapahtua yksin, kyse on monien organisaatioiden välisestä kumppanuudesta. Se vain osoittaa, kuinka voimakkaita voimme olla, kun meillä on yhteinen päämäärä – valtameriemme pelastaminen. Koralliriuttojen ennallistamiseksi toteutetut toimet auttavat säilyttämään valtamerimme tuleville sukupolville."

Simmonds liittyi Mars Sustainable Solutions -tiimin Marine Experts -tiimiin Great Barrier Reefissä ja osallistui korallien entisöintiin läheltä ja oppi, kuinka tiimi vietti yli vuosikymmenen skaalautuvan ratkaisun kehittämiseen Mars Assisted Reef Restoration System -järjestelmän avulla. Tässä käytetään Reef Starsia, kuusikulmaisia ​​hiekkapinnoitettuja teräsrakenteita, jotka tarjoavat vakaan pohjan korallinpalasille, jotka istutetaan merenpohjaan käynnistämään koralliriutan entisöintiprosessin.

Reef Star:n valmisteleminen käyttöön auttamaan koralliriuttojen ennallistamisessa

Professori David Smith, Mars Sustainable Solutions -yksikön vanhempi johtaja ja Mars Incorporatedin johtava merentutkija, sanoi.: "Sheba Hope Grows -ohjelman ansiosta Australian kentällä oleva tiimi on pystynyt asentamaan yli 400 riuttatähteä – tuonut elämää takaisin näille Suuren valliriutan alueille.

Simmonds näki myös työn, jota tiimi tekee kumppaneiden, kuten Citizens of the Reefin, kanssa, jotka käyttävät uutta menetelmää Cairnsin alueen riuttojen laskemiseen. Näin he voivat kerätä terveystietoja näiden riuttojen tilasta ja käyttää tätä mahdollisuutena tunnistaa riuttoja, jotka saattavat tarvita lisäapua.



Professori David sanoi: "Yhteistyöllä paikallisten yhteisöjen kanssa voimme edelleen edistää biologista monimuotoisuutta ja ajaa tärkeitä, kestäviä ratkaisuja koralliriutallemme, mikä auttaa taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan. Paljon on vielä tehtävää, mutta omistautuneen tiimimme ja kumppaneidemme kanssa se on toinen erittäin tärkeä askel oikeaan suuntaan.