Etäsukellus, liveaboard-turvallisuus – ja Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Hylkysukelluksen harrastaja ja vedenalainen valokuvaaja Pete Mesley pitää kaksi ehdotonta puhetta Sydneyssä sijaitsevan päälavalla. GO Diving Show ANZ Kuukauden lopussa.

Peten intohimo sukeltamiseen alkoi Englannin kylmillä vesillä yli 33 vuotta sitten. Täällä syntyi hänen "Lust for Rust" -teos, ja siitä lähtien hän on omistautunut hylkyjen tutkimiseen, löytämiseen, sukeltamiseen ja valokuvaamiseen.

Yli 7,000 29 plus tuntia vedessä yli 1991 eri maassa, Pete on työskennellyt kokopäiväisesti sukellusalalla vuodesta XNUMX. PADI-kurssin johtajan lisäksi Pete on tekninen sukellus ohjaaja Kouluttaja. Pete on yksi eteläisen pallonpuoliskon kokeneimmista teknisistä sukeltajista ja ohjaajista.

Pete on erittäin menestynyt sukellusmatka Business Lust4Rust ja Shock&Awe Big Animal Diving Excursions keskittyvät viemään kokeneet sukeltajat erikoistuneisiin sukelluskohteisiin maailmanlaajuisesti. Paikat, kuten Truk Lagoon, Salomonsaaret, Bikini-atolli, Suuret järvet, Sri Lanka, Palau, Etelä-Tyynimeri ja Uusi-Seelanti.

Hänen kokemuksensa laajenee myös elokuva- ja tiedeteollisuuteen. Pete on myös ansainnut itselleen stipendin haluttuun Explorers Clubiin.

Hyvin julkaistu ja taitava vedenalainen valokuvaaja Pete haluaa löytää uusia paikkoja, uusia hylkyjä ja seikkailuja ja dokumentoida niitä. Hänen viimeisin projektinsa on Truk Lagoonin kaikkien hylkyjen 3D-mallinnus Truk Lagoon Wreck Baseline Projectissa. Hän on yli puolivälissä kartoittaessaan maailman suurinta hylkyvalikoimaa.

www.lust4rust.co

Peten puheet päälavalla ovat:

Etäpaikan sukellus ja Liveaboard-turvallisuus – tärkeitä asioita tietää!

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut valtava määrä liveaboard-sukellusten uppoamista. Liian monta! Jotkut kohtalokkaat. Miksi näin on? Tarkastelemme, mitä kysymyksiä operaattoreille kannattaa kysyä, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen siitä, vaarannatko henkesi heidän kanssaan vai et. Tarkastelemme mahdollisia "punaisia ​​lippuja", mitä etsiä. Annan sinulle myös vinkkejä siitä, kuinka parhaiten valmistautua etämatkoille, elintärkeitä elämää ylläpitäviä laitteita ja asianmukaista valmistautumista, jotta et jää vartioimaan. Kun olen henkilökohtaisesti nähnyt tällaisen uppoamisen, kerron teille, kuinka selvisin tällaisesta tapahtumasta.

Truk Lagoon Wreck -perusprojekti

Fotogrammetriatekniikoiden avulla olemme ottaneet valmiiksi täydellisen ja kattavan 3D-mallinnuksen perusviivan kaikista Truk Lagoonin (Chuuk Lagoon) sukellushylkyistä. Tämän olennaisen perustason saaminen auttaa turvaamaan Trukin tulevaisuuden ja tuo alueen rikkaan historian tulevaisuuteen vielä kauan sen jälkeen, kun kaikki hylkyt ovat hajonneet. Tämä on vasta hankkeen ensimmäinen vaihe. Kun kaikki hylkyt on mallinnettu, ne on tarkoitus uudistaa viiden vuoden välein. Tämä toivottavasti antaa meille enemmän tietoa hylkyjen hajoamisnopeudesta. Keskustelemme tulevista vaiheista auttaaksemme toivottavasti kasvamaan Chuukin matkailua tulevaisuudessa.

Etäsukellus, liveaboard-turvallisuus - ja Truk Lagoon Wreck Baseline Project 2

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joka isännöi kymmeniä puhujia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille, VR-sukelluskokemuksista ja kokeilusukelluksista. , esittelyallas, merenneitoja ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.