Ryan Chen: Sukeltamisen valoa vammaisten kanssa

Los Angelesissa syntynyt ja kasvanut Ryan Chen varttui sitoutuneena yhdistämään koulutuksensa fyysiseen toimintaan, olipa sitten kyseessä talviurheilu tai kamppailulaji. kendo – se, joka käyttää bambumiekkoja ja suojaavaa panssaria. Mustavyö kilpaili kansallisella tasolla Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Hän tapasi tulevan liikekumppaninsa Kent Yoshimuran Kalifornian yliopistossa San Diegossa ollessaan 19-vuotias vuonna 2009, ja heistä tuli lujia ystäviä. Se oli myös vuosi, jolloin Chen sai tuhoisan selkäydinvamman lumilautailutapahtumassa, minkä seurauksena hän halvaantui vyötäröstä alaspäin.

Hän valmistui sekä taloustieteestä että kemiasta, mutta hän ei kyennyt luopumaan tottuneesta aktiivisesta elämäntyylistään ja siirtyi parasporttiin. Hän harjoitteli pyörätuolikilpailua ja hänestä tuli osa Yhdysvaltain paralympiajoukkuetta, kun taas Yoshimurasta oli tulossa osa Japanin olympiajudojoukkuetta.

Sitten vuonna 2013 kaksi ystävää löysivät laitesukelluksen. "Tajusin, että minulla oli vain yksi elämä elettävänä, ja halvaantumisestani huolimatta minulla oli vielä valtava maailma tutkittavana", hän sanoo. ”Minulla on aina ollut seikkailun tunne, ja laitesukellus tarjosi minulle ainutlaatuisen tavan matkustaa, löytää ja kokea luontoa sen puhtaimmassa muodossaan.

"Kent ja minä saimme sertifikaatin yhdessä. Olin nähnyt Groupon-alennuksen, ja Kent oli paras ystäväni, joka sanoi aina kyllä ​​kaikkeen. Kahdessa viikossa saimme PADI-sukeltajat!

Mikä menee hyvin. Ystävien sertifikaatit ansaittiin huhtikuussa Los Angelesin Venice Beachillä, ja Advanced Diver -sertifiointi seurasi nopeasti.

Chen (oikealla) ja Yoshimura rentoutuvat kannella

Tämä tapahtui ennen kuin PADI oli virallistanut nykyään tarjoamansa mukautuvan sukeltajakoulutuksen, vaikka tuolloin saatavilla olevat mukautukset näyttivät olevan enemmän kuin riittäviä Chenin tarpeisiin. – Luulen, että olin sekä innoissani että hermostunut ensimmäisellä kerralla, mutta kun olimme vedessä ja olimme tehneet kaikki harjoitukset, tunsin oloni erittäin mukavaksi.

”Maailman siistein tunne on ottaa ensimmäinen hengitys veden alla. Sinusta tuntuu, että sinulla on supervoima. Se oli parempi kuin odotin. Kärsin myös halvaukseni aiheuttamasta äärimmäisestä hermokipusta, ja veden alla oleminen ja hengittäminen on melkein meditatiivista – sukeltaessani tunnen oloni painottomaksi enkä kipua.

Luottavainen veteen

Kun Cheniltä kysytään vaikeimmista hallittavista kohdista, hän sanoo: "Ota maski pois veden alla ja puhdista se. Luulen, että noin 10 sukelluksen jälkeen aloin tuntea oloni itsevarmaksi vedessä. Hänen mukaansa ohjaajat ovat olleet "superempaattisia. Mielestäni sukellusohjaajien on yleensä pakko rakkaus mitä he tekevät."

Chen on liukumassa mereen

Ensimmäinen avovesisukellus oli Catalina Islandilla Etelä-Kaliforniassa: "Kauniita rakkolevämetsiä, ja se asetti meidät - Kentin ja minun välillä olemme päässeet sukeltamaan monissa paikoissa ympäri maailmaa, Uudesta-Seelannista Japaniin ja Thaimaahan. Karibialle."

Suosikkipaikat tähän mennessä ovat olleet Havaiji ja Uusi-Seelanti ja cenotes Meksikossa, kun taas bucket-listalla ovat Tahiti ja Indonesia. Mikään ei ole kiellettyä, ja kaverit yrittävät sukeltaa osana toistuvia työmatkojaan "ja puristaa sukeltamaan missä vain pystymme!"

Näiden matkojen aikana he näyttävät Chenin mukaan vaeltelevan sateenkaaripolkua ja raportoivat, ettei sukelluskohteissa ole kohdattu esteitä, kunhan noudatetaan järkevää tulevaisuuden suunnittelua, ja tutkitaan ja otetaan yhteyttä kullekin sopivimpaan sukellusliikkeeseen. alueella. Heidät on aina saatettu tuntemaan olonsa tervetulleeksi eivätkä raportoineet negatiivisista kokemuksista.

Pian sukeltamisen jälkeen Chen ja Yoshimura keksivät vihreän teen tyyppisen, kofeiinipitoisen tuotteen nimeltä NeuroGum, jota seurasi NeuroMints. Heidän mielestään "hyvinvointi"-makeiset tarjosivat terveellisen tavan ylläpitää energiatasoa.

Tuotteet olivat joukkorahoitettuja, pisteytettiin Shark Tank (USA Lohikäärmeen luola) ja alkoi houkutella suurempia sijoittajia. Nykyään niitä on saatavilla noin 12,000 XNUMX myymälässä verkossa.

Ryan Chen

Chen on yrityksen talousjohtaja Yoshimuran toimitusjohtajalle, ja hänestä on myös tullut innokas sijoittaja, usein elintarviketuotteissa. Hänet nimettiin eliittiin Forbes 30 Alle 30 -lista vuonna 2019.

Sukellusterapia

Chen on yllättänyt laitesukelluksessa, kuinka terapeuttista se on. ”Olimme sukeltamassa Uudessa-Seelannissa osana PADI-kumppanuuttamme ja näimme hämmästyttäviä villieläimiä. Silloin sukellusmestari Caroline sanoi:Merellä ei ole aitojaja se oli mielestäni todella siistiä. Saat todella nähdä villieläimiä sen todellisessa elinympäristössä. Ei akvaariossa tai eläintarhassa, vaan heidän todellisessa kodissaan."

Tällaiset kokemukset ovat kasvattaneet Chenin kiinnostusta ympäristöä kohtaan. ”Kiinnostukseni luonnonsuojeluun kasvoi merkittävästi matkallani Neuron perustajajäsenenä. Läheinen yhteistyö toimitusketjujen kanssa antoi minulle ensikäden käsityksen tuotannon ja jätteiden ympäristövaikutuksista. Tämä ymmärrys syvensi tietoisuuttani kestävän kehityksen kiireellisestä tarpeesta.

Chen veden alla

"Olen ymmärtänyt, että olemme ihmiskunnan kannalta kriittisessä vaiheessa – jossa meidän on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin jätteen vähentämiseksi, ekosysteemien suojelemiseksi ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi kaikille ja kaikelle tällä planeetalla."

Nämä huolenaiheet johtivat tämän päivän suhteeseen PADI AWARE -hyväntekeväisyysjärjestöön. ”Se on ollut ehdottomasti paras kumppanuus! Saimme idean Neuro-toiminnallisista purukumista ja mintuista sukeltaessamme vuonna 2013. Kumppanuuden saaminen eteenpäin ja valtamerten suojeluun lahjoittaminen on ollut unelma.”

Linkki tarkoittaa, että 20 % Neuron rajoitetun erän, meriaiheisten ja yhteismerkkisten purkkien myyntituloista menee PADI Aware Foundation.

Mistä Ryan Chen nauttii eniten sukeltamisesta nyt? "Luulen olevani nykyhetkessä. Elämme nopeatempoisessa maailmassa, jossa on niin paljon teknologian aiheuttamia häiriöitä. Sukellus antaa sinun keskittyä nykyhetkeen ja arvostaa luontoäitiä.

Pintaväli

"Laitesukellus on ollut minulle muuttava sekä emotionaalisesti että sosiaalisesti, varsinkin selkäydinvammani jälkeen. Siitä tuli voimakas parantumisen työkalu, jonka avulla sain uudelleen yhteyden seikkailun tunteeseen ja tutkia maailmaa uudella tavalla.

”Aivan tekee vielä erikoisemman kokemuksen jakamisen parhaan ystäväni kanssa ja sen esittelyn muille. Olen auttanut sertifioimaan monia ihmisiä, mukaan lukien tyttöystäväni ja läheiset ystäväni, luomaan unohtumattomia muistoja yhdessä.

”Sukellus on myös ollut inspiraation lähde – sillä oli keskeinen rooli NeuroGumin idean syntymisessä. Se on enemmän kuin vain virkistystoimintaa; se on henkilökohtaisen ja ammatillisen matkani kulmakivi."

Nuori jättiläinen

PADI:n mukautuvalle sukellusviikolle (alle) koulutustoimiston jäseniä ja AmbassaDiversiä on pyydetty ponnistelemaan nimittämään muita, joiden he haluaisivat ryhtyä sukeltamaan. "Suosittelen Young the Giant -yhtyeen jäseniä hankkimaan PADI Scuba Diving -sertifikaattinsa", Chen sanoo.

Young The Giant – uusia värvättyjä sukellukseen?

Kalifornian vaihtoehtorock-yhtye juhlii 20-vuotisjuhlavuottaan alalla, ja hän on seurannut heitä vuodesta 2011. Siellä on epätavallinen valokuva hänestä joukkosurffaamassa pyörätuolissaan, kun he soittavat rockfestivaaleilla.

"Olemme juuri julkaisseet omamme erikoispainos Neuro tina heidän kanssaan, mikä juhlii heidän toisen vuoden albumiaan Mind Over Matter [vuodesta 2013]. Albumi kertoo mielenterveydestä ja esteiden voittamisesta – juuri siinä sukellus auttoi minua tekemään.

"Haluan heidän kokevan selkeyden ja rauhallisuuden, jonka koet veden alla, koska tiedän, että laitesukelluslaji inspiroi heitä samalla tavalla kuin heidän musiikkinsa on inspiroinut minua."

”Sukellus tarjoaa painottomuuden tunteen, joka on lähimmistä kokemuksista ulkoavaruudessa olemisen tunnetta. Kun olet veden alla, veden luoma kelluvuus tukee kehoasi, jolloin sinusta tuntuu, että kelluisit vaivattomasti.

”Ajattelen ja toivon, että mukautuva sukellus tulee yhä helpommin ihmisten ulottuville. Toivon, että siellä on enemmän avustuksia saadakseen enemmän ihmisiä veteen."

