Sukelluslehden numero 98 on nyt saatavilla.

Klikkaa tästä Scuba Diver numero 98

Uusimman lukemisesta peritään nyt pieni kuukausimaksu digitaalinen Sukeltaja aikakauslehti, mutta meillä on ilmainen 30 päivän kokeilujakso rekisteröitymistä varten viimeistään digitaalinen kysymys.

Vaihtoehtoisesti voit lukea digitaalinen lehdet alkaen kysymys 97 ja edellinen ilmaiseksi vain vierailemalla verkkosivusto.

Tai mene sukellusliikkeeseen ja nouda a painaa kopioida ilmaiseksi.

Uutisten yhteenveto

Englannin painekammiot uhattuina, Attenborough'n uusin dokumentti lisää tietoisuutta valtamerten vaaroista ja Paul Toomer jättää Dive RAIDin.

DAN Europe Medical Q&A

DANin asiantuntijat keskustelevat vaimeasta kuulosta ja korvien täynnä olemisesta sukelluksen jälkeen sekä sukeltajan hoitamisesta, jolla on sukeltajan sairaus.

Malediivit, juhlat yksi

Toimitusjohtaja Mark Evans on ollut useilla sukellusveneillä pitkän sukellusuransa aikana, mutta hän uskoo, että Malediivien vesillä seilaava MY White Pearl on ylellisin ja loistokkain alus, jolla hän on tähän mennessä ollut, ja ansaitsee todellakin kutsua sitä "superjahdiksi".

Kysymyksiä ja vastauksia Stephen Frinkin kanssa, osa kaksi

Päätämme keskustelun Stephen Frinkin, epäilemättä yhden maailman eniten julkaistun vedenalaisen valokuvaajien joukossa, kanssa hänen mieleenpainuvimmista uroteoistaan.

Wales

Tutkittuaan 20 vuotta St Brides Havenia Pembrokeshiressä Lloyd Rees-Jones luuli nähneensä kaiken, mitä tällä rantasukellusreitillä oli tarjota, mutta hänen olleensa pian väärässä, kun hän löysi erilaisen yösukelluksen.

Divers Alert Network

Klaus Stiefel keskustelee siitä, mitä moderni aivotutkimus on löytänyt pelosta ja miten nämä löydökset liittyvät sukeltamiseen.

Indonesia, osa yksi

1,250 13 km XNUMX päivässä Indonesian eteläkärjestä pohjoiseen Bandanmeren halki ja aina Raja Ampatille asti – sellaista sukelluslegendat ovat tehty. Scuba Diver Deutschland -lehden toimittaja Daniel Brinckmann jakaa ensimmäisen kaksiosaisesta "Pearls of Banda & Misool" -seikkailukertomuksestaan ​​poikkeuksellisesta kolmen master-luokan Amirasta.

Kuuba

Walt Stearns tutkii Kuuban legendaarista Jardines de la Reinaa – kuningattaren puutarhoja – ja lumoutuu pinnan alla häntä odottavista hailigooniasta.

TEKNOLOGIA: Filippiinit

Kun Samir Alhafithilta kysyttiin, haluaisiko hän sukeltaa käyttämättömän lentotukialuksen hylkyyn, hän ei tarvinnut kauan vastatakseen kyllä, ja niin hän aloitti jännittävän tutkimusmatkansa Filippiineille.

Mikä on uutta

Uusia tuotteita markkinoille, mukaan lukien XDEEP Radical small naamio, SeaLifen SportDiver S -älypuhelimen kotelo, Mares Quad 2 sukellustietokone, Gen-X Pathfinder -stroboskooppi, Mares HV -donitsi siipi-ja-valjaat, sekä uusi väritys Fourth Element Tidal -kaavulle.

Testi Extra

Daniel Brinckmann arvioi ja arvostelee kevyttä, takaa täytettävää joustomatkaa BCD Scubaprolta, Navigator Lite.

Montyn mietteitä

Monty Halls ja rohkea tiimi suuntaavat pohjoiseen Skotlantiin etsimään itseään historian syövereihin.