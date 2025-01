Scuba Diver North America -numero 24 nyt ilmestynyt

Klikkaa tästä Scuba Diver North America -numero 24

Uusimman lukemisesta peritään nyt pieni kuukausimaksu digitaalinen Scuba Diver Pohjois-Amerikassa aikakauslehti, mutta meillä on ilmainen 30 päivän kokeilujakso rekisteröitymistä varten viimeistään digitaalinen kysymys.

Vaihtoehtoisesti voit lukea digitaalinen lehdet alkaen kysymys 23 ja edellinen ilmaiseksi vain vierailemalla verkkosivusto.

Tai mene sukellusliikkeeseen ja nouda a painaa kopioida ilmaiseksi.

Uutisten yhteenveto

Ainutlaatuinen tutkimusalus FLIP pelastettu romuttamolta, Sea Bees käynnistää hop on, hop off live-aluksella, Scuba Show tekee yhteistyötä GO Diving Shown kanssa ja luolasukeltaja Bill Gavin kuolee.

Indonesia

Komodon saari tunnetaan tunnetusti maailman suurimman liskon, Komodon lohikäärmeen, kotina. Kasvotusten tapaaminen näiden jättiläisten matelijoiden kanssa on epäilemättä bucket-list-kokemus, mutta se ei suinkaan ole ainoa asia, joka houkuttelee sukeltajia tälle Indonesian alueelle, kuten Walt Stearns selittää.

Hondurasin lahden saaret

Sukelluspaikan maantieteen ja geologian ymmärtäminen lisää aina kokemuksen nautintoa, ja Walt Stearns muistutti tästä ilmiöstä hänen viimeisimmällä vierailullaan Roatanilla, joka on suurin Hondurasin Bay Islands.

Q&A Dawn Kernagisin kanssa, osa yksi

Keskustelemme Women Divers Hall of Famerin Dawn Kernagisin kanssa NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEPin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa siitä, mikä saa hänen jatkuvan kiinnostuksensa sinistä planeettamme kohtaan ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan vedenalaiselle elämälle.

Vedenalainen valokuvaus

Ammattivalokuvaajana toimiessaan Walt Stearns on tarjonnut satoja kuvia, joita on käytetty kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa, ja tässä hän paljastaa joitain salaisuuksia.

Divers Alert Network

Viimeisimmät vinkit ja neuvot DAN-asiantuntijoilta.

Filippiinit

Adrian Stacey tarkastelee lähemmin todellista merensuojelun menestystarinaa Filippiineillä vieraillessaan monipuolisella ja värikkäällä Apo-saarella, aivan Negros Orientalin maakunnan rannikolla.

TECH: Bikini Atoll, osa yksi

Don Silcock aloittaa artikkelisarjan haaksirikkoutuneen Bikini-atollin Mekasta, joka alkaa yleiskatsauksella Operation Crossroadsista, tuhoisista tuloksista ja saaren alkuperäisasukkaiden jatkuvasta epävarmuudesta.

Mitä uutta

Uusia tuotteita tulossa markkinoille, mukaan lukien Garminin Fenix ​​8 -älykello, jossa on nyt virkistyssukellustila 130 jalkaan asti, uudet värit Scubapro Seawing Supernovan terälle ja SeaLife SportDiver Ultra -älypuhelimen kotelo.

Testi Extra

Toimitusjohtaja Mark Evans arvioi ja arvostelee Seac Smartia BCD, perinteinen takki-tyylinen kelluva ohjauslaite, mutta joka näyttää osalta ja tekee työnsä hyvin.

#KysyMark

Eri käyttötarkoitukset keloille, nitroxille ja sääntelyviranomaisten, ja viisumivaatimukset, kun olet liveaboardissa.