Scuba Show käynnistää tapahtuman Yhdysvaltojen itärannikolla

Rork Media Limited osti hiljattain pitkään toimineen Scuba Show, joka pidetään Long Beach, Kalifornia, ja nyt – ennennäkemättömän kysynnän jälkeen – on ilmoittanut itärannikon sukellusnäyttelyn käynnistämisestä.

Saatuaan valtavan määrän pyyntöjä sukellusnäytöksen järjestämisestä itärannikolla useilta merkittäviltä alan sidosryhmiltä, ​​Rork Median tiimi teki pikakierroksen parhaista mahdollisista paikoista tällaiselle tapahtumalle.

Washington DC suljettiin pois näyttelypaikalta rajoitetun pysäköintitilan vuoksi, ja Philadelphia aiheutti logistisia haasteita, jotka nostaisivat merkittävästi näytteilleasettajien kustannuksia. Huolellisen arvioinnin jälkeen on siis vahvistettu, että Atlantic Citystä tulee uuden itärannikon näyttelyn koti.

Long Beach Scuba Show juhli 38. vuottaan

Miksi Atlantic City?

Atlantic City tarjoaa täydellisen yhdistelmän kätevyyttä, perheille sopivaa vetovoimaa ja hauskanpitoa. Se on turvallinen ja perheystävällinen kohde, jossa on rantoja, Steel Pierin nähtävyyksiä, live-esityksiä, baareja ja ravintoloita – ja kyllä, jopa kasinoita aikuisille.

Tapahtumapaikka on helposti saavutettavissa. Paikan päällä on juna-asema, josta on suora yhteys tärkeimpiin solmukohtiin, lähellä on Philadelphian kansainvälinen lentokenttä (vain tunnin ajo- tai junamatka), paikallinen lentokenttä alueellisia yhteyksiä varten ja suorat yhteydet tärkeimpien tieverkkojen kautta tekevät siitä vain muutaman tunnin päässä New Yorkista, Baltimoresta ja Washington DC:stä.

Rork Media Limitedin kustannusjohtaja Ross Arnold selitti: ”Yhdistyneen kuningaskunnan ja Australian näytöksissämme – molemmat syrjäisemmillä paikoilla – olemme nähneet osallistujien matkustavan mielellään neljä tuntia tai enemmän. Tämä tuo Atlantic Cityn ajomatkalle yli kolmannekselle Yhdysvaltain väestöstä.”

Vaikuttava sisäänkäynti Atlantic Cityn kongressikeskuksessa

Peräkkäinen aikataulutus

Rork Media on strategisesti sovittanut uuden näyttelyn Long Beachin tapahtumaan näytteilleasettajien, erityisesti ulkomailta tulevien, maksimoidakseen mukavuuden. Näin se näyttää:

Pitkä ranta: 30-31 toukokuu 2026

30-31 toukokuu 2026 Atlantic City: 6-7 kesäkuu 2026

Tämä aikataulu antaa kansainvälisille näytteilleasettajille mahdollisuuden lentää Yhdysvaltoihin, osallistua Long Beachille, tutustua alueen myymälöihin, suunnata itään Atlantic Cityyn ja toistaa prosessin ennen kotiinlähtöä.

Haluatko olla näytteillä Scuba Show Atlantic Cityssä, Long Beachin tapahtumassa vai molemmissa? Klikkaa tästä tätä lisätietoja.