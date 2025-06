Scuba Show palaa menestyksekkäästi Long Beachille

38th Sukellusnäyttely vyöryi Long Beachille Kaliforniaan viikonloppuna 31. toukokuuta/1. kesäkuuta, ja Yhdysvaltojen suurimman kuluttajille suunnatun sukellustapahtuman mukaisesti se tarjosi runsaan valikoiman näytteilleasettajia, seminaareja ja interaktiivisia elementtejä kaiken tasoisille sukeltajille.

Tuhannet innokkaat sukeltajat kerääntyivät Long Beachin kongressikeskukseen vuosittaiseen Scuba Show – palasi henkiseen kotiinsa viime vuoden lyhyen Los Angelesin-muuton jälkeen – ja tekemistä riitti kaikille aloittelijasukeltajista kokeneihin veteraaneihin koko viikonlopun ajan.

Satojen näytteilleasettajien, koulutustoimistojen, matkailuasiantuntijoiden, matkailutoimistojen ja koruvalmistajien, laitevalmistajien, laivamatkustajien, charter-veneiden, sukelluskeskusten, jälleenmyyjien ja lomakohteiden – ja paljon, paljon muun – ansiosta osallistujilla oli runsaudenpula siitä, kenen kanssa he aikoivat keskustella. Scuba Show oli täydellinen paikka tutustua uusiin varusteisiin, varata seuraava sukellussertifikaatti, suunnitella tulevaa sukellusseikkailua tai osallistua ostoterapiaan – kaikki samanhenkisten harrastajien seurassa. Kahden päivän aikana oli käsin kosketeltavaa kuhinaa heti lauantaiaamun ovien avaamisesta lähtien, ja tämä ystävällinen ja vastaanottavainen tunnelma jatkui sunnuntai-iltapäivään asti, kunnes näyttely päättyi.

Uusien tuotteiden esittely oli suosittu varusteharrastajien keskuudessa

Tapahtuma on tunnettu viikonlopun aikana jaettavien palkintojen runsaudesta, ja ovella oli tarjolla pitkä lista palkintoja, jotka vaihtelivat lomakeskusmajoituksista ja sukellusvarusteista laivassa vietettäviin matkoihin ja muuhun. Ensimmäiset 25 ihmistä, jotka lauantaina kävivät California Diving Newsin kojulla mukanaan todistus aamun tervetulonäytöksestä – jonka Greg Holt Scuba Radiosta järjesti tuttuun tapaan joka aamu viihdyttääkseen yleisöä ennen näytöksen ovien avautumista – pystyivät lunastamaan TEKNA Splash-Lite LED-taskulampun.

Lauantai-iltana näyttelyjuhlissa järjestettiin hyväntekeväisyysarpajaiset, joiden kaikki tuotot menivät arvokkaalle Zale Parry -stipendille. Ed Stetsonille myönnettiin vuoden 2025 sukelluspalvelupalkinto kunnianosoituksena hänen palveluksestaan ​​sukellusyhteisölle. Stetson on kouluttanut virkistys-, tutkimus- ja ammattisukeltajia yli 45 vuoden ajan, ja hänet tunnetaan useiden suurimpien sukeltajia ja sukellusalaa hyödyttävien voittoa tavoittelemattomien tapahtumien vapaaehtoisena järjestäjänä, mukaan lukien Hans ja Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival ja Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Ed Stetson vastaanottaa palkintonsa Leslie Leaneyltä

Niin paljon seminaareja, joista valita

Monet osallistujat käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja ostivat all-access-passin, joka antoi heille mahdollisuuden osallistua joihinkin lukuisiin seminaareihin, joita järjestettiin suoraan päähallin alapuolella sijaitsevissa huoneissa. Yhteensä kuudessa seminaarihuoneessa pidettiin yli 60 esitelmää, esitystä ja demonstraatiota.

Nämä vaihtelivat Kalifornian sukelluskohteita ja muita paikallisia aiheita koskevista puheista globaaleihin kohteisiin, kuva vinkkejä ja neuvoja, sukellusturvallisuutta, taitosi laajentamista ja paljon muuta.

Dale Sheckler esittelee Kalifornian sukeltamista

Vuoden 2025 puhujiin kuuluivat muun muassa Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon ja Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic ja Charlotte Seid.

vuorovaikutteisuus

Vaikka sukellusnäyttely keskittyy näytteilleasettajien kojuihin, hallissa on myös runsaasti interaktiivisia elementtejä osallistujien iloksi. Näitä olivat sukelluskokeiluallas – joka oli avoin kaikille 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille sukeltajille – vaikuttava 40 metriä pitkä merileväseinä (kuinka monta merieläintä näit?), uusien tuotteiden esittely, jossa esiteltiin uusimmat markkinoille tulleet tuotteet kaikille sukellusharrastajille, Deco Dome -teatteri, joka vei ihmiset kierrokselle kahdeksaan suosittuun sukelluskohteeseen, Los Angelesin piirikunnan sheriffinviraston sukellusauto ja vesiskootterit sekä Art Zone, jossa aikuiset ja lapset pääsivät kokeilemaan luovuuttaan California Diving Newsin taiteellisen johtajan Doreen Hannin kanssa. Päivän ohjelmassa olivat väliaikaiset tatuoinnit ja valtava yhteistyönä tehty taideteos.

Uppouttavan Deco Domen sisällä

Oli myös Kuva Asemia, joilla oli kaikenlaista rekvisiittaa Insta-ystävällisille kuville, sekä suosittu Shark Cage ja Pirate Dive Bar Deco Zonessa, joka oli paikka tavata ystäviä, nauttia virkistävä juoma ja lepuuttaa jalkoja ennen "sukeltamista" takaisin näyttelyalueelle.

- Kuva Asema rekvisiitoineen oli kiireinen koko viikonlopun

Viestin siirtäminen eteenpäin

Kim ja Dale Sheckler perustivat Scuba Show’n vuonna 1987, ja he pyörittivät tapahtumaa menestyksekkäästi vuoteen 2011 asti, jolloin he myivät show’n – ja California Diving Newsin (jonka he lanseerasivat vuonna 1984) – Markille ja Ginny Youngille, jotka ovat kasvattaneet show’n nykyiseen muotoonsa. Kim ja Dale sekä monet heidän ystävistään ja sukulaisistaan ​​tekevät edelleen vapaaehtoistyötä show’ssa yhdessä Markin ja Ginnyn ystävien ja perheen kanssa. Juuri tämä lämmin ja osallistava luonne läpäisee syvästi Scuba Show’n kaikilla tasoilla ja on osasyy siihen, miksi ihmiset palaavat kävijöiksi vuodesta toiseen.

Ensi vuonna Rork Media Limited, maailmanlaajuisten Scuba Diver -lehtien (Iso-Britannia, Pohjois-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti sekä Saksa) ja paljon ylistettyjen GO Diving Shows -tapahtumien takana oleva dynaaminen tiimi, ottaa haltuunsa Scuba Show'n ja California Diving Newsin ohjat. Rork Media on perheyritys, jolla on pieni, intohimoinen sukeltajien tiimi, ja hän odottaa innolla tapahtuman viemistä entistä suurempiin korkeuksiin lisäämällä interaktiivisuutta ja paljon muuta. Nähdään Long Beachissä vuonna 2026!

Valokuvat: Liz Marchiondo Imaging