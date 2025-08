Haiden suojelu Taylor Ladd-Hudsonin kanssa

at 10: 00 am

Haiden suojelija ja ympäristönsuojelija Taylor Ladd-Hudson on Sydneyn päälavalla GO Diving Show ANZ syyskuussa keskusteltiin haiden tärkeydestä, niiden uhkista ja siitä, miten niiden rinnalla voi elää.

Taylor, 16-vuotias Sunshine Coastilta, on vapaasukeltaja, snorklaaja, laitesukeltaja, Noosa Surf Life-saving Clubin partiojäsen ja paikallinen surffaaja. Hän viettää lähes kaiken vapaa-aikansa merellä ja työskentelee organisaatioiden, kuten Sea Shepherd Australian, Envoy Foundationin, Surfriderin ja useiden paikallisten villieläinten pelastusryhmien, kanssa. Hän tekee parhaillaan yhteistyötä australialaisen ikonin Valerie Taylorin kanssa luodakseen merensuojelualueita itärannikolle.

Saatuaan tietää haiden kohtaamista uhkista hänestä tuli intohimoinen niiden suojelemisen ja ihmisten ja merielämän rinnakkaiselon edistämisen suhteen. Hän esiintyy säännöllisesti kouluissa ja konsultoi paikallisneuvostoja ja osavaltioiden ministereitä tarjoten vaihtoehtoja QLD:n ja NSW:n haiden torjuntaohjelmille.

Pelkästään vuonna 2024 Taylor puhui yli 3,000 50 oppilaalle yli XNUMX koulussa ja auttoi nuoria ymmärtämään haiden elintärkeän roolin terveissä valtamerten ekosysteemeissä.

Sosiaalisen median alustansa @taylor_x_ocean kautta hän on tavoittanut yli 35 miljoonaa ihmistä ja kouluttanut ja inspiroinut uutta sukupolvea kunnioittamaan, suojelemaan ja elämään yhdessä haiden kanssa.

GO Diving Show järjestetään Sydney Showgroundilla 6.-7. syyskuuta

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

