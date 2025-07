Sheree Marris tuo mustekalan päälavalle

Meribiologi, palkittu kirjailija ja dokumenttielokuvantekijä Sheree Marris on päälavalla syyskuun GO Diving Show ANZ Sydneyssä, ja hän puhuu ihmisten omituisesta, pöyristyneestä ja uskomattomasta elämästä mustekala.

Jos Sheree saisi tahtonsa läpi, hän vaihtaisi keuhkot kiduksiin ja jalat kimaltelevaan merenneidon pyrsttöön – mutta koska evoluutiolla oli muita suunnitelmia, hän viettää päivänsä puhaltaen kuplia ja tehden töitä mertensuojelun eteen. Hänet tunnetaan rohkeista ja innovatiivisista projekteista, jotka kurovat umpeen kuilua tieteen ja yleisön välillä – ajattele esimerkiksi kansainvälisiä näyttelyitä, IMAX-elokuvia ja otsikoihin nousseita kampanjoita.

Hänen julkaisuihinsa kuuluvat KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, joka on leikkimielinen sukellus lisääntymisen vedenalaiseen maailmaan, ja hänen uusin kirjansa Octopuses: Underwater Wonders. Shereellä on kyky muuttaa monimutkainen tiede kiehtoviksi tarinoiksi. Hän on myös säännöllinen mediakommentaattori, James Cookin yliopiston dosentti ja hänet on tunnustettu useilla Young Australian of the Year -palkinnoilla, Centenary Medalilla ja Committee for Melbourne Achiever -palkinnolla. Luvassa on intohimoa, tarkoitusperiä ja ripaus itsevarmuutta.

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

