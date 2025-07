Etelä-Australian vanhin tunnettu hylky

James Hunter on Australian kansallisen merimuseon (ANMM) meriarkeologian vt. johtaja, ja hän on ANZ / Inspiration Stagella tapahtumassa. GO Sukellusnäyttely Sydneyssä syyskuussa, jossa hän puhuu Etelä-Australian vanhimman tunnetun hylyn löytämisestä, dokumentoinnista ja tulkinnasta.

James suoritti tohtorin tutkinnon meriarkeologiassa Flindersin yliopistossa ja maisterin tutkinnon historiassa ja historiallisessa arkeologiassa Länsi-Floridan yliopistossa. Hän on työskennellyt historiallisen ja meriarkeologian alalla kolmen vuosikymmenen ajan ja osallistunut useiden kansainvälisesti merkittävien hylkykohteiden, kuten Yhdysvaltain sisällissodan sukellusveneen, tutkimuksiin Yhdysvalloissa. HL Hunley ja Emanuel Pointin hylky, espanjalainen galeona, joka haaksirikkoutui Pensacola Bayssä Floridassa vuonna 1559.

Hän aloitti työskentelyn ANMM:ssä vuonna 2015 ja on osallistunut useisiin sen meriarkeologian projekteihin, mukaan lukien Australian ensimmäisen sukellusveneen hylkykartoitukset. AE1 Papua-Uudessa-Guineassa toisen maailmansodan aikainen kevytristeilijä HMAS Perth (I) Indonesiassa ja James Cookin HMB:n hylyn etsiminen ja tunnistaminen Endeavour Yhdysvalloissa.

Hän kuratoi hiljattain näyttelyn 19-luvun alun englantilaisen siirtolaisaluksen hylkypaikasta. Etelä-Australian ja johti ryhmää, joka löysi 19-luvun puolivälissä rakennetun hollantilaisen kauppalaivan hylyn Kuningas Willem de Tweede.

