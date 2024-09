Steve Backshall keskittyy haihin ja valaisiin

Usein palkittu TV-juontaja Steve Backshall – pääpuhuja avajaisissa GO Diving Show ANZ tapahtuma 28.-29. – kiinnittää huomionsa kahteen sukeltajasuosikkiin, valaisiin ja haihin.

Kaiken toiminnan sankari Steve on tutkinut joitain planeetan syrjäisimpiä paikkoja. Tämä yhdistettynä hänen vertaansa vailla olevaan villieläimistä ja luonnosta tuntemiseensa tekevät hänestä kiehtovan vierailevan puhujan.

Yhtenä kiireisimmistä television juontajista, ehkä parhaiten tunnettu ilmiömäisestä menestyksestään Tappava -sarjassa Steve esiintyy Sydneyn päälavalla yhdessä sukellusvalaisimien Jill Heinerthin, Richard Harrisin, Liz Parkinsonin ja Pete Mesleyn kanssa.

Steve matkusti äskettäin Atlantin, Tyynenmeren ja Intian valtameren yli kuvaamassa Valas Sky TV:lle, uraauurtava ohjelma, joka seuraa ikonisimpia, mutta uhanalaisia ​​lajejamme. Hän on myös kuvannut Retkikunta ja hai Sky TV:lle ja esiintyi Muuttuva planeettamme Iso-Britannian BBC One -ohjelmalle – kunnianhimoinen seitsemän vuoden sarja, joka dokumentoi kuusi planeetan uhanalaisimpia ekosysteemejä.

Shark with Steve Backshall on paljastava sarja, joka juhlii haiden ihmettä ja kumoaa myytin haista vain kylmäverisinä tappajina. Valokuva: Sky UK Limited_True to Nature

Ennen tätä, varten Jaguan kadonnut maar, hän nousi ensimmäisen Upuigma-vuorelle Venezuelassa, nukkui pystysuoralla kallionpinnalla ja löysi huipulta tuntemattomia eläinlajeja. Hän laskeutui myös Kaiteur Fallsin pohjalle Guyanassa alla olevaan liotettuun ihmemaahan.

In Tulivuoren kadonnut maa, Steve oli ensimmäinen ulkopuolinen, joka astui Bosavi-tulivuorelle – missä tiimi löysi jopa 40 uutta lajia, mukaan lukien maailman suurimman rotan! Steve osallistui myös raa'alle luolatutkimusretkelle, joka avasi uuden käytävän Mageni-luolaan Uudessa-Britanniassa.

Muita sarjoja ovat mm Expedition Valitettavastika, jossa ryhävalaat melkein nielivät hänet ja joutuivat jäätikön suoliin, ja Myrkkyjen metsästäjä, jossa hän kesti satojen luotimuurahaisten (maailman tuskallisin pistely selkärangaton) pistot vihkimisseremoniassa.

Muita hänen tekemiä elokuvia ovat mm St Kildan erämaa, Extreme Britain – luolat, Springwatch Trackers, Alaska Live, Blue Planet Live ja Undiscovered Worlds Steve Backshallin kanssa.

Tuottelias kirjailija, Steven uusin kirja, Tummansininen, on sekoitus muistelmia, matkailua sekä meri- ja ympäristötieteitä, joka vie meidät kiertueelle vesieläimen moniin maailmoihin: vedenalaisista aavikoista ja sademetsistä valtameren sankarien, kuten merikilpikonnan ja valkohain, kehitykseen. valkoisen napameren ja koralliriuttojen nopeasti heikkenevä tila.

Ikään kuin se ei olisi vielä tarpeeksi, vuonna 2023 Steve osoitti valtavaa joustavuutta, päättäväisyyttä, tarmoa ja kunnianhimoa rikkoakseen uuden maailmanennätyksen – nopeimman ajan meloakseen Thames-joen pituudella Isossa-Britanniassa.

Steven puheet päälavalla ovat:

Opi puhumaan "valas"

Olemme siirtymässä valaiden maailman ymmärtämisen kultaiseen aikakauteen ja lähitulevaisuuteen, jolloin voimme paitsi ymmärtää valaita, myös puhua takaisin…

Hait - vanhempia kuin puita

Nenästä nenään kohtaamisia kaiken kanssa pienistä tupsuisista wobbegongeista suuriin valkoisiin, tiikereihin, sonniin ja suuriin vasaranpäihin.

Steve Backshall keskittyy haihin ja valaisiin 3

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joka isännöi kymmeniä puhujia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille, VR-sukelluskokemuksista ja kokeilusukelluksista. , esittelyallas, merenneitoja ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.