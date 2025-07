Sydneyn haaksirikot nousevat keskiöön

Tekninen sukeltaja Samir Alhafith on yrityksen perustaja ja tiiminvetäjä Sydneyn projekti, teknisten sukeltajien yhdistys, joka tutkii ja löytää tärkeitä historiallisia hylkyjä syvemmillä ja haastavammissa paikoissa, ja hän keskustelee joistakin Sydneyn hylkyistä suuntaamalla Tech Stagelle GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Sydney-projektin Jatkuvana tehtävänä on löytää ja dokumentoida Australian vesillä ja ulkomailla sijaitsevia historiallisesti merkittäviä hylkyjä.

Tiimi on viime aikoina työskennellyt syvemmillä kohteilla paikallisilla vesillä tavoitteenaan kartoittaa nykyisiä ja uusia hylkyjä 3D-muodossa ja säilyttää nämä historialliset kohteet tuleville sukeltajille.

