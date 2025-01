Egeanmeri luovuttaa salaisuutensa

Marinos Giourgas on aktiivinen PADI-, TDI- ja IANTD-tekniikka- ja rebreather-sukelluskouluttaja Ateenan etelärannikolla Kreikassa sekä Otter Drysuits -tuotemerkin lähettiläs. GO Sukellusnäyttely maaliskuussa.

Marinos aloitti sukellusuransa 1990-luvun alussa, ja siitä lähtien hänen intohimonsa olla yhteydessä luontoon ja intohimonsa seikkailuun sekä ensimmäisen ja toisen maailmansodan hylkyihin mahdollisti hänen osallistumisen useisiin tutkimusmatkoihin Kreikan merillä löytääkseen ja tutkiakseen. menneisyyden vedenalaisia ​​jäänteitä.

Maltan saaresta, jossa hän sai teknisen koulutuksen ja työskenteli tekniikan ohjaajana, tuli hänen toinen kotinsa. Hän matkusti eri puolilla maailmaa sukellusintohimonsa vuoksi (Indonesia, Havaiji, Mikronesia, Thaimaa, Egypti, Kypros jne.) ja työskenteli useissa sukelluskeskuksissa Kreikassa, missä hän arvosti hylkyjen kauneutta ja historiallista arvoa. makaa Egeanmeren pohjalla.

Hän on Aegeantecin perustaja, intohimoinen sukeltajaryhmä, joka tarjoaa teknistä, trimix- ja CCR-sukeltajakoulutusta, jonka laajuus on vierailla syvillä hylkyillä turvallisesti. Marinos hallinnoi yhden alueen suurimmista sukelluskeskuksista teknistä sukellusosastoa ja tarjoaa koulutusta ja opastusta koskemattomille sukelluskohteille, joita vain harvat – jos ollenkaan – pääsevät näkemään. Hänen tukikohtansa on Ateenan rannikkoalueella ja tarjoaa korkealaatuiset varusteet syväsukellukseen, kaasunsekoitusaseman, joka tarjoaa ilma-, nitrox- ja trimix-kaasutäyttöjä, ja on lähellä erilaisia ​​laivanhylkyjä ja upeita riuttoja.

Tuntematon sodan jäänne Egeanmerellä

Marinosin puhe Tech Stagella kertoo ensimmäisestä sukelluksesta tuntemattomaan ja harvinaiseen Kriesgmarine-jäännökseen, joka on lepäänyt syvällä Egeanmeressä pahamaineisen Lerosin taistelun jälkeen vuonna 1943. Esitys jaetaan kahteen osaan – tarinaan sukeltajat ja heidän pyrkimyksensä tunnistaa alus positiivisesti ja historia sen uppoamisen takana.

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – Iso-Britannian ainoa kuluttajille suunnattu sukellus- ja matkailuesitys – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen tv-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls sekä tutkimusmatkailijoiden dynaaminen duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, jotka puhuvat heidän äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita.

Vaiheiden ohella on joukko interaktiivisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläismäinen trydive-allas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus ja vuoden 2025 uutuus, mahdollisuus kokeilla hylkykartoitusta Nauticalin avulla. Arkeologinen Seura ja heidän "laivan haaksirikkonsa" – kaikki hajallaan jatkuvasti kasvavassa osastossa matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

