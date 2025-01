Maltan ja Gozon muinaiset ihmeet

Professori Timmy Gambin on meriarkeologian apulaisprofessori Maltan yliopiston klassikoiden ja arkeologian laitoksella, ja hän on ollut retkien eturintamassa löytämättömiin hylkyihin ja muinaisiin paikkoihin useiden vuosien ajan – hän vie sinut matkalle takana. joidenkin viimeisimpien tutkimusten kohtauksia Päälavalla GO Sukellusnäyttely maaliskuussa.

Professori Gambin valmistui historiasta tästä yliopistosta ja valmistui meriarkeologian ja -historian maisteriksi Bristolin yliopistosta, jossa hän myös sai tohtorin tutkinnon meriarkeologiasta. Hän on ollut mukana lukuisissa yhteisissä tutkimusprojekteissa, ja hän on myös ohjannut lukuisia offshore-vedenalaisia ​​tutkimuksia eri puolilla Välimerta.

Virtuaalimuseo

Timmy on The Virtual Museum – Underwater Malta -järjestön aloitteentekijä ja johtaja. Vedenalaiset kulttuuriperintökohteet ovat poissa näkyvistä ja useimmiten poissa mielestä. Syy tähän tilanteeseen on yksinkertainen – meren itsensä luoma fyysinen este. Tähän mennessä vain sukeltajat tai ihmiset sukellusveneissä voivat vierailla näissä historiallisissa aikakapseleissa. Edelleen on olemassa syvyyden, syrjäisyyden ja lainsäädännön aiheuttamia rajoituksia.

Itse asiassa yksi Unescon vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen keskeisistä periaatteista on, että "sopimusvaltiot edistävät yleistä tietoisuutta vedenalaisen kulttuuriperinnön arvosta ja tärkeydestä", periaate, jota Virtual Museum tukee täysin. Vedenalainen Malta. Tämä verkkoalusta tuo vedenalaisen kulttuuriperinnön pintaan ja suuren yleisön koteihin.

Käyttämällä 3D:tä, virtuaalitodellisuutta ja muuta mediaa tämän verkkosivuston tavoitteena on tarjota pääsy Maltan ainutlaatuiseen vedenalaiseen kulttuuriperintöön ja jakaa sitä kaikkien kansalaisten kanssa.

Foinikialainen haaksirikkoprojekti

Vuonna 2007 Maltan vedenalaisen kulttuuriperinnön kartoittamiseen tähtäävässä offshore-kaukokartoitustutkimuksessa havaittiin pieni poikkeama luotaintiedoissa.

Siitä lähtien Maltan yliopisto on yhteistyössä useiden kansainvälisten kumppanien kanssa tutkinut yhdeksi viime aikoina kiehtovimmista vedenalaisista arkeologisista löydöistä.

Gozossa 110 metrin syvyydessä Xlendi Bayn edustalla sijaitseva foinikialainen hylky koostuu ehjästä ja hyvin säilyneestä sekalastista, joka on peräisin 7-luvulta eKr. Kivien ja keraamisten esineiden sekoitettu sisältö valaisee Keski-Välimeren arkaaisen ajan taloushistoriaa ja kauppaverkostoja.

Arkeologisten etujen – mukaan lukien toistaiseksi tuntemattomien keraamisten typologioiden tutkiminen sekä laaja valikoima tieteellisiä kokeita kaivausten jälkeisissä vaiheissa – lisäksi tämä sivusto tarjoaa muita haasteita ja mahdollisuuksia koskien menetelmiä ja pääsyä sekä niiden viestimistä. sivusto.

Saat lisätietoja foinikialaisten haaksirikkoprojektista tätäja Virtuaalimuseo tätä.

Maltan ja Gozon muinaiset ihmeet 2

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – Iso-Britannian ainoa kuluttajille suunnattu sukellus- ja matkailuesitys – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen tv-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls sekä tutkimusmatkailijoiden dynaaminen duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, jotka puhuvat heidän äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita.

Lavojen ohella on joukko vuorovaikutteisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen trydive-allas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset sekä vuoden 2025 uutuus, sinun mahdollisuutesi kokeilla taitojasi hylkykartoituksissa Nautical Archeology Societyn kanssa ja heidän "laivahylkynsä" - kaikki hajallaan jatkuvasti kasvavan valikoima telineitä matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona. Napsauta tätä rekisteröityäksesi mahdollisuuteesi kilpailla.

2-1-liput nyt saatavilla!

Tee ostos nyt - Early Bird 2-for-1 -liput ovat nyt saatavilla, joka edustaa fantastista vastinetta rahalle.

Osta lippusi ennen 31 hintaan 2025 puntaa, niin saat kaverisi, puolisosi tai parhaan ystäväsi mukaan täysin ilmaiseksi! Tai miksei tuo ei-sukelluskaveri mukanaan, jotta he voivat nähdä kaikki vedenalaisen maailman ihmeet, joista he jäävät paitsi!

Käytännössä 2-1-tarjous tarkoittaa, että jokainen lippu on oikeudenmukainen £8.75. Ja kuten aina, tähän sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!