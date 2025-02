Diving & Threat Exploitation Group ja Royal Navy Diversin rooli

Kuninkaallisen laivaston miinasodankäynnin ja raivaussukellusupseeri Komentaja luutnantti Chris Forster pitää silmiä avaavan esityksen Diving & Threat Exploitation Groupin (DTXG) roolista, joka on kuninkaallisen laivaston miinanraivaussukelluksesta, vedenalaisten räjähteiden hävittämisestä (EOD) ja merenkulun vastatoimista vastaava yksikkö, kun hän ottaa vastaan ​​IED-operaatioita. GO Sukellusnäyttely maaliskuussa.

Komentajaluutnantti Forsterilla on 12 vuoden palvelus Kuninkaallisen laivaston palveluksessa, joista kymmenen vuotta raivaussukellusyhteisössä, ja hänellä on merkittävää kokemusta operatiivisesta toiminnasta Arabianlahdella ja Lounais-Tyynenmeren alueella.

DTXG toimii monimutkaisissa ja riskialttiissa vedenalaisissa ympäristöissä varmistaen merivoimien, kaupallisen merenkulun ja kriittisen merenkulun infrastruktuurin turvallisuuden.

Tässä keskustelussa käsitellään ryhmän keskeisiä vastuita, mukaan lukien:

Miinavastatoimet (MCM): Merimiinojen ja räjähtämättömien taisteluvälineiden (UXO) havaitseminen, neutralointi ja hävittäminen.

Meriliikenteen EOD: Reagointi vedenalaisiin IED-uhkiin satamissa, laivaväylillä ja offshore-asennuksissa.

Erikoisoperaatioiden tuki: Yhdistyneen kuningaskunnan erikoisjoukkojen (UKSF) avustaminen amfibio- ja salaoperaatioissa.

Uhkien hyväksikäyttö: Analysoi vihollisen räjähteitä vastatoimistrategioiden parantamiseksi.

Kuninkaallisen laivaston raivaussukeltaja tarkastaa kelluvan miinan harjoituksen aikana.

Keskustelussa korostetaan myös DTXG:n koulutusta, erikoislaitteita ja huipputeknologian, kuten autonomisten vedenalaisten ajoneuvojen (AUV) ja etäkäyttöisten ajoneuvojen (ROV) integrointia. Viimeaikaisten operaatioiden tapaustutkimukset havainnollistavat laivueen tehokkuutta todellisissa skenaarioissa, kun taas keskustelu nousevista uhista ja tulevasta kehityksestä antaa käsityksen vedenalaisen EOD:n kehittyvästä luonteesta.

