Vedenalaisen elokuvatuotannon hullu maailma Tom Parkin kanssa

Tom Park on australialainen taitava vedenalainen kuvaaja ja ohjaaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus vedenalaisesta elokuvateollisuudesta. Hän keskustelee vedenalaisen elokuvatuotannon hullusta maailmasta vieraillessaan päälavalla. GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Tom on työskennellyt useissa eri projekteissa, aina dokumenttielokuvista luonnontieteellisiin elokuviin, asiakkaille, kuten BBC:lle, Netflixille, Amazon Prime Videolle ja David Attenborough'lle, ja hänen työnsä on palkittu elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa, mukaan lukien arvostettu Wildscreen-festivaali.

Tom tunnetaan teknisestä asiantuntemuksestaan vedenalaisten kameroiden ja laitteiden kanssa työskentelyssä sekä luovasta visiostaan vedenalaisen maailman kauneuden ja ainutlaatuisuuden tallentamisessa. Hän on viettänyt suuren osan urastaan kuvaamalla Isoa valliriuttaa ja Australian itärannikkoa, ja hän on intohimoinen valtamerten suojelusta ja käyttää taiteensa lisätäkseen tietoisuutta meriekosysteemien suojelun tärkeydestä.

GO Diving Show järjestetään Sydney Showgroundilla 6.-7. syyskuuta

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja näyttelyalueiden ympärillä on laaja joukko näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakohteisiin, majoituspaikkoihin, koulutustoimistoihin, jälleenmyyjiin, valmistajiin ja luonnonsuojelujärjestöihin.

Hanki lippusi nyt!

GO Diving Show ANZ:n liput ovat nyt myynnissä, ja voit hyödyntää 2 yhden hinnalla -earlybird-tarjous 9. syyskuuta asti – sinä ja kaverisi/ystäväsi/kumppanisi/puolisosi voitte vierailla vain $12, ja alle 16-vuotiaat lapset pääsevät sisään ilmaiseksi, joten se on täydellinen päiväretki perheelle. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa ja tapahtumapaikalle on helppo päästä hyvien kulkuyhteyksien ansiosta, joten varaa päivämäärät kalenteriisi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikkia sukellusmuotoja.