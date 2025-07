Teknisen sukelluksen ja tekoälyn symbioosi

Nays Baghai is a film-maker, underwater photographer and technical diver from Sydney, Australia, and he’ll be making a triumphant return to the Tech Stage at the GO Diving Show ANZ in September, with two interesting presentations – the symbiosis between tech diving and AI from an underwater creative’s perspective, and freediving and rebreathers: what are the similarities and differences.

As a film director, Nays has won over 30 awards for his work, and both of his feature documentary films, Laskeutuminen ja Diving Into The Darkness, have won Academy Award-qualifying festivals.

As an underwater cameraman with a reputation for versatility, Nays has produced work for Sony, Amazon, Rolex, Tourism Australia, SBS, and many more.

He holds over dozens of diving-related qualifications, from trimix rebreather diving to advanced freediving, and was recently made a Fellow of the Explorer’s Club.

The symbiosis between technical diving and Artificial Intelligence 2

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

Hanki lippusi nyt!

GO Diving Show ANZ:n liput ovat nyt myynnissä, ja voit hyödyntää 2 yhden hinnalla -earlybird-tarjous 9. syyskuuta asti – sinä ja kaverisi/ystäväsi/kumppanisi/puolisosi voitte vierailla vain $12, ja alle 16-vuotiaat lapset pääsevät sisään ilmaiseksi, joten se on täydellinen päiväretki perheelle. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa ja tapahtumapaikalle on helppo päästä hyvien kulkuyhteyksien ansiosta, joten varaa päivämäärät kalenteriisi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikkia sukellusmuotoja.