There’s no such thing as technical diving…

BSAC Technical Chief Examiner and Technical Instructor Trainer Alex ‘Woz' Warzynski will be taking to the Tech Stage at the GO Sukellusnäyttely in March to state his case that ‘there is no such thing as technical diving'.

Woz has been a diver since taking the plunge in a very chilly Wast Water in February 1990 (in a 3mm wetsuit, of all things!), and since then has steadily increased his skillset, and is now an accomplished open-circuit and CCR technical diver. He is also a former BSAC Chair.

There's no such thing as technical diving... 2

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – Iso-Britannian ainoa kuluttajille suunnattu sukellus- ja matkailuesitys – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen TV-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls, tohtori Timmy Gambin, joka keskustelee Maltan rikkaasta merenkulusta ja sodasta kulttuuriperinnön sekä tutkimusmatkailijoiden Rannva Joermundssonin ja Maria Bollerupin dynaamisen kaksikon, jotka kertovat äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita. Andy Torbet esiintyy jälleen päälavalla ja pitää esityksen televisio-ohjelmien teknisen sukelluksen kuvaamisen haasteista.

Lavojen ohella on joukko vuorovaikutteisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen trydive-allas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset sekä vuoden 2025 uutuus, sinun mahdollisuutesi kokeilla taitojasi hylkykartoituksissa Nautical Archeology Societyn kanssa ja heidän "laivahylkynsä" - kaikki hajallaan jatkuvasti kasvavan valikoima telineitä matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona. Napsauta tätä rekisteröityäksesi mahdollisuuteesi kilpailla.

Ennakkoliput nyt saatavilla!

Buy your day ticket now for £17.50 + booking fee and be ready for an educational, exciting and inspirational experience! Or with so many speakers over the two days, plus all the interactive displays and exhibitors to visit, why not make it a weekend, and snap up a two-day ticket for £25 + booking fee? Group ticket prices for 10+ people are also available if you are coming with your centre/club members. Book tickets tätä.

And as always, the ticket price includes complimentary parking. And under-16s go free of charge, so bring the kids along for a fabulous family day out!