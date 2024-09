Huipputeknistä puhetta GO Diving Show ANZ:ssa

Tech Stage avajaisissa GO Diving Show ANZ tänä viikonloppuna (28.-29) Sydney Showgroundissa on positiivinen smorgasbord kansainvälisistä teknisistä sukelluslahjoista ja kotitekoisista syväsukellusasiantuntijoista.

Olitpa vain harkinnut teknistä sukellusta, olet jo kokenut teknikko – tai vaikka olisit uusi sukeltaja ja haluat vain tietää lisää tästä haastavasta areenalta – niin The Tech Stage on paikka, jossa voit käydä tutustumassa viikonloppuna.

Jill Heinerth

Teknisen rebreather-sukelluksen edelläkävijä, luolasukeltaja ja videokuvaaja/valokuvaaja Jill Heinerth on Kanadan kuninkaallisen maantieteellisen seuran ensimmäinen tutkimusmatkailija, ja hänen myydyin omaelämäkertansa Into The Planet on saanut Wall Street Journalin ylistyksen. New York Times ja Oprah aikakauslehti.

Hän on Kansainvälisen Scuba Diving Hall of Famen, Women Diver's Hall of Famen, Explorer's Clubin ja Underwater Academy of Arts and Sciences -akatemian jäsen. Hänen kuviaan on esitellyt BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery ja monet muut.

Kanadan pisimmän vedenalaisen luolan tutkiminen

Jill Heinerth tekee vedenalaisissa luolissa Ottawa-joen alla merkittävän biologisen löydön, joka paljastaa luonnonjärjestelmien merkityksen vesistöjen suojelussa.

HUOM: Tämän puheen lauantaina Jill on päälavalla.

Kanadan Truk Lagoon ja Shackletonin Ship Questin löytö

Lukuisten toisen maailmansodan haaksirikoiden vuoksi Newfoundlandia on kutsuttu "Pohjoisen Truk Lagooniksi", mutta äskettäin löydetty Shackletonin viimeinen Quest-laiva on tuonut alueen kansainväliseen valokeilaan.

John Kendall

Arkeologia tulvivien luolien pimeydessä ja uusi Halcyon Symbios CCR ovat keskustelunaiheita fotogrammetrian asiantuntijan ja teknisen sukelluksen aikana ohjaaja arvioija John Kendall astuu Tech Stagelle.

John on tutkimusmatkailija, joka on erikoistunut arkeologisten ja geologisten kohteiden vedenalaiseen 3D-mallinnukseen. Hän on ollut mukana kymmenissä sukelluspaikkojen tutkimuksissa fotogrammetrisilla tekniikoilla, mukaan lukien Marsin haaksirikko (1564), MS Estonia (1994), Panarea III -hylky (~300 eKr.) ja Luuluola Brasiliassa (~11,000 XNUMX vuotta vanha).

Hän on myös an ohjaaja Arvioija maailmanlaajuisille vedenalaisille tutkimusmatkailijoille ja istuu heidän päällänsä koulutus Neuvoston.

Arkeologia pimeässä

GUE ohjaaja ja fotogrammetrian asiantuntija John Kendall puhuvat fotogrammetrian käyttämisestä dokumentoimaan arkeologisia kohteita tulvivien luolien sisällä. John puhuu Euroopassa ja Etelä-Amerikassa toteutettavien hankkeiden kanssa näiden hankkeiden haasteista ja mahtavista tuloksista.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing lanseeraa pian uuden tuotevalikoimansa tietokoneet, erilliset HUDit ja niiden uusi rinnassa kiinnitettävä CCR. Langattoman tiedonsiirron ansiosta tule kuulemaan John Kendallin esittävän yleiskatsauksen uusista leluista sekä saavan esikatselun CCR:stä.

David Strike

Alan legenda David Strike nousee Tech Stagelle avajaisissa GO Diving Show ANZ, ja voit olla varma viihdyttävistä ja opettavista esityksistä, kun hän keskittyy maailman syvimpään sukellukseen ja tarjoaa varoittavia tarinoita tekniikan sukeltajille.

Sukeltajan sertifiointi vuonna 1961, tausta kattaa sotilaalliset, kaupalliset, tieteelliset ja tekniset sukellussektorit – ja hänellä on taitava ja pätevä avoimen ja suljetun kierron laitesukellus sekä pintatarpeen vaativat sukelluslaitteet. Australialainen David Strike on entinen sukeltaja. ohjaaja ja ohjaaja Trainer Certifier ja säännöllinen toimituksellinen kirjoittaja sukellusaiheista sukellusjulkaisuissa ympäri maailmaa.

Hän oli myös useiden maailmanluokan sukellustapahtumien järjestäjä – painottaen teknistä sukellusta – ja on saanut useita "alan tunnustuspalkintoja" sekä ADEX Lifetime Achievement Award -palkinnon, ja hän on Explorers Clubin jäsen. / New York.

Mixing It Up: Maailman syvin sukellus

Koko 20-luvun ensimmäisen puoliskon ajan kuninkaallisen laivaston ja Yhdysvaltain laivaston suorittamat heliox-syväsukelluskokeet perustuivat kykyyn auttaa sukellusveneen pelastamisessa ja palautumisessa. Niiden syvyysrajojen laajentamisella, joihin sukeltaja voi turvallisesti mennä – ja silti pystyä tekemään mielekästä työtä sinne saavuttuaan – oli hyvin käytännöllinen tarkoitus.

Tämä keskustelu keskittyy kuninkaallisen laivaston vuoden 1956 maailmansyvyysennätyksen taustaan ​​ja myöhempään tarinaan – sellaista, jota ei ole koskaan verrattu.

Varoittavia tarinoita teknikoille: Sukellusonnettomuudet ja väärinkäytökset

"Että miehet eivät opi kovinkaan paljon oppitunteja historia on kaikista tärkein oppitunteja että historian täytyy opettaa." – Aldous Huxley.

Henkilökohtainen ja kevytmielinen kokoelma anekdootteja, tarinoita ja lankoja, jotka korostavat sitä tosiasiaa, että "taito sukeltaa ei ole ihmelääke puuttuviin taitoihin"; ja ne antavat pienen käsityksen jatkuvasti kehittyvän sukellusmaailman eri puolista.

Yana Stashkevich

Kokenut tekninen CCR-, luola-, kaivos- ja hylkysukeltaja Yana Stashkevich tekee nopeasti mainetta tutkimussukelluksissa, ja hän pitää kiehtovan esityksen hyökkäyksistään Tech Stagella.

Hän oli Vaggfjellan XI -retkikunnan jäsen, joka tutki napapiirin takana sijaitsevaa luolajärjestelmää, jonka sisäänkäynti oli norjalaisen vuonon rinteessä, ja hän oli hengittäjäsukeltaja Underwater Filming & Research (UFR) -projektitiimissä dokumentoimassa joitakin maailman parhaiten säilyneet hylkyt Kreikassa.

Tällä hetkellä Yana on aktiivisesti mukana syvän hylyn tutkimusprojekteissa Egeanmerellä ja edistää Kreikan vesien merellistä perintöä.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana hän on sukeltanut yli 35 kohteessa kolmella mantereella ja tasapainottanut uraansa kokopäiväisenä maailmanlaajuisena markkinoijana. Hän työskentelee tällä hetkellä maailman arvokkaimman viskimerkin, The Macallanin, parissa.

Isossa-Britanniassa asuvalla Yanalla on tarttuvan paljon energiaa ja innostusta, ja hän on säännöllinen puhuja ja valmentaja – hän on intohimoinen inspiroimaan ihmisiä rikkomaan rajojaan ja jatkamaan intohimoaan, oli se sitten mikä tahansa.

Vickers Wellington Project: Egeanmeren syvyyden piilotettu helmi

Yana kertoo seikkailuistaan ​​Kreikasta, jossa hän osallistui lukuisiin syvän hylyn tunnistussukelluksiin, mukaan lukien Vickers Wellington Bomber – todellinen aikakapseli, jonka uskotaan olevan luokkansa parhaiten säilynyt lentokonehylky.

Suurin osa toisen maailmansodan hylkyistä muistuttaa, kuinka hauras ihmiselämä voi olla, Vickers Wellington päinvastoin vangitsee uskomattoman selviytymistarinan. Miehistö hylkäsi koneen taitavasti alasampumisen jälkeen, ja paikalliset pelastivat heidät.

Oletko koskaan miettinyt, kuinka merkityksettömältä vaikuttavat vihjeet ja piirteet hylyssä voivat auttaa ja koota yhteen sen, mitä tapahtui ennen uppoamista? Liity Yanan keskusteluun ja uppoudu jännittävään löytö- ja tutkimustarinaan.

Mike Mason

Tekninen sukeltaja ja Human Factors in Diving -asiantuntija Mike Mason keskustelevat siitä, mitä sukellus voi oppia lentämisestä ja kuinka olla "sukeltaja, jota haluat seurata", kun hän nousee Tech Stagelle.

Mike on lennättänyt sotilashävittäjälentokoneita koko uransa ajan (toistaiseksi 24 vuotta), ja hänellä on yli 3,000 XNUMX tuntia erityyppisiä hävittäjiä ja koulutus lentokone kuin ohjaaja. Hän on nyt an ohjaaja RAAF:n kanssa opettaen seuraavan sukupolven hävittäjälentäjiä.

Mike on viettänyt aikaa lentotukialuksissa ja suorittanut yli 200 taistelutehtävää. Hän on lentänyt suihkukoneita kaikkien suurten mantereiden yli Etelämannerta lukuun ottamatta.

Hän on ollut aktiivinen sukeltaja lähes kymmenen vuotta. Hänellä on lokikirjassaan noin 400 sukellusta ja hän työskentelee a Divemaster paikalliseen sukelluskauppaan. Hän on aktiivinen CCR-sukeltaja NSW-rannikolla ja on pätevä 60 metriin normoxic trimixillä. Hän on sukeltanut niin pitkälle pohjoiseen kuin Islanti ja niin pitkälle etelään kuin Uuden-Seelannin.

Hänen lentäjäuransa herätti kiinnostuksen inhimillisiin tekijöihin ja siihen, kuinka tärkeitä ne ovat turvallisuuden ja suorituskyvyn maksimoimiseksi. Hän liittyi The Human Diver -tiimiin noin neljä vuotta sitten, koska hän halusi yhdistää lentämällä saamansa tietonsa ja kokemuksensa inhimillisistä tekijöistä intohimoonsa sukeltamiseen auttaakseen muita sukeltajia.

Korkealentoisia ideoita sukeltajille

Mike, kokenut hävittäjälentäjä ja intohimoinen sukeltaja, kertoo useista konsepteista, prosesseista ja tekniikoista, jotka ovat auttaneet häntä menestymään lentäjäurallaan ja kuinka ne voivat auttaa sinua olemaan parempi ja turvallisempi sukeltaja.

John Garvin

John Garvin on australialainen käsikirjoittaja, taitava tekninen sukeltaja, vedenalainen tutkimusmatkailija ja sukellusvalvoja, joka johti sukellusoperaatioita useissa James Cameron -elokuvissa, mukaan lukien Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameronin Deepsea Challenge 3D ja Sanctum. koristamassa Tech Stagea GO Diving Show ANZ.

John itse asiassa kirjoitti käsikirjoitukset Sanctum ja James Cameronin Deepsea Challenge 3D, ja vuonna 2023 juoksi kaupallisia sukellusjaksoja Netflix-ominaisuutta varten Viimeinen hengenveto.

Hän on tekninen sukeltaja ohjaaja kouluttaja, joka on erikoistunut suljetun kierron rebreathereihin, ja kirjoitti Technical Diving Internationalin koulutus AP Divingin Inspiration- ja Evolution-hengitysohjekirja.

John on Caicos Caves Projectin perustajajäsen, organisaatio, joka on omistautunut tutkimaan ja kartoittamaan Turks- ja Caicossaarten vedenalaisia ​​luolia..

Vuonna 2002 hänen yrityksensä tarjosi logistiikka- ja turvasukeltajatukea Tanya Streeterin vapaasukellukseen, joka rikkoi maailmanennätyksen 160 metriin.

Hän oli myös sukellusupseeri ja projektipäällikkö (sisäiset osapuolet). Deepsea Challenger upotettuna James Cameronin historiallisen yksinsukelluksen aikana Mariana-haudan pohjalle.

John on esiintynyt useissa elokuvissa ja dokumenteissa, mukaan lukien Sanctum, James Cameronin Deepsea Challenge 3D, Poikkeuksellisia ihmisiä ja Vapaasukellus.

Ennen sukellusuraansa hän näytteli pääroolia West Endin rock'n'roll-musikaalissa Buddy: The Buddy Holly Story, ja nauttii edelleen elinikäisistä intohimoistaan ​​- sukeltamisesta, elokuvanteosta ja rock'n'rollin soittamisesta.

Avatar: Pandoran valtameren suunnittelu

John kuvailee rooliaan sukellustiimin johdossa, koulutus näyttelijät sukeltamiseen ja joidenkin jatko-osissa käytettyjen erikoissukelluslaitteiden suunnitteluun.

Kerrie Burow

Luolasukeltaja Kerrie Burow kertoo matkastaan ​​luolasukelluksen läpi valokuvaus tekniikoita, kun hän astuu Tech Stagelle.

Kerrie on pätevä suljetun kierron rebreather (CCR), tekninen ja luolasukeltaja sekä palkittu vedenalainen valokuvaaja, mukaan lukien voitti kategoriansa Vuoden Underwater Photographer of the Year 2022 -palkinnossa ja kerännyt usein sijoituksia ja tunnustuksia Australasia Topissa. Emerging Photographer -palkinnot mm.

Hän on Scuba Diverin säännöllinen kirjoittaja ja valokuvaaja aikakauslehti Australia ja Uusi-Seelanti, ja hänen artikkelejaan ja kuviaan on julkaistu kansallisesti ja kansainvälisesti useissa aikakauslehdissä.

Ammattimaisesti Kerrie työskentelee yritysmaailmassa oppimistieteiden konsulttina ja nauttii yhteistyöstä aiheen asiantuntijoiden kanssa, jotka haluavat opettaa tietojaan ja taitojaan.

Luolasukellusvalokuvaus mantereilla: ensimmäiset kaksi ja puoli Vuodet – mitä toivoisin tietäväni alusta alkaen

Tämä työpaja esitetään visuaalisena päiväkirjana luolasukelluksen oppimisesta valokuvaus, alkaen Australiasta tammikuussa 2022.

Osallistujat kertovat tärkeistä näkemyksistä ja kokemuksista Australian, Euroopan ja Meksikon luolissa ja jakavat kasvuprosessin ja ymmärtävät, että jokainen luolasukellus kameralla tarjoaa arvokasta. oppitunteja ja mahdollisuudet jatkuvaan parantamiseen.

Käsitellään turvallisuuden tärkeyttä, kameran asetuksia hämärässä, sommittelua, valon ymmärtämisen tärkeyttä ja valokuvausprosessia ideasta lopulliseen editointiin.

Osallistujat pääsevät ottamaan kauniita kuvia minimoimalla niiden vaikutuksen herkkään vedenalaiseen ympäristöön.

Richard Taylor

- GO Diving Show ANZ toivottaa tervetulleeksi teknisen sukelluksen ohjaaja kouluttaja ja OZTekin perustaja Richard Taylor Tech Stagelle avajaistapahtumassa.

Richardilla on yli 30 vuoden kokemus teknisestä sukelluksesta Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, alkaen 1990-luvun alusta ja mukaan lukien jotkin ensimmäisistä trimix-sukelluksista Australiassa vuonna 1994 (ennen kuin sertifikaatit olivat saatavilla).

Hän oli entinen ja perusti TDI/SDI:n aluejohtaja Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ohjaaja Kouluttaja arvioi heidän kanssaan useilla tasoilla. Hän oli Sydney-projektin sekakaasusukellustiimin perustajajäsen, turvallisuus- ja sukelluspäällikkö Australian ja Turkin yhteiselle tiimille, joka löysi Australian ensimmäisen maailmansodan mukaisen sukellusveneen AE2:n Gallipolin edustalta, ja oli osa ensimmäistä kaasusukellusryhmää, joka tutki. Pearce Resurgence Uudessa-Seelannissa vuonna 1997.

Vuonna 1999 hän perusti OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences -tapahtuman ja johti OZTek99:ää Sydneyssä, OZTek2000:ta Melbournessa ja OZTek3:a Sydneyssä vuonna 2002, ennen kuin teki yhteistyötä David Striken kanssa OZTek4- ja OZTek'07-messuilla Sydneyssä.

Richard on opettanut satoja teknisiä sukeltajia ja ohjaajia ympäri maailmaa, on innokas hylkysukeltaja ja innokkaana luolasukeltajana on yli 20 vuoden CDAA:n jäsen. Hän jatkaa opettamista tänään SDI/TDI/FRTI:lle ja on yksi harvoista ohjaaja Kouluttaja-arvioijat ja heidän jäsenensä koulutus Neuvoa-antava paneeli.

Hän on entinen Diving Industry Associationin puheenjohtaja sekä Australiassa että Uudessa-Seelannissa ja on Standards Australia/NZ & ISO -komiteoiden jäsen. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita teknisestä sukelluksesta ja sukellusturvallisuudesta ja esiintynyt symposiumeissa ja sukelluskonferensseissa maailmanlaajuisesti. Entisenä rebreather-sukeltajana ja ohjaaja, hän on intohimoinen puolestapuhuja koulutus ja avoimen piirin teknisten sukellustaitojen ylläpitäminen.

Hänen vahva uskonsa on, että kun saamme lisää kokemusta, saamme vastuun välittää tietomme ja taitomme muille, jotta perässämme tulevat voivat turvallisesti tutkia vedenalaista maailmaa kauempana kuin meillä on.

Terveys- ja turvallisuusvelvollisuutesi, kun opetat tai työskentelet sukeltajana

Tutustu lakeihin ja määräyksiin, joita vaaditaan työskennellessäsi ohjaaja tai Sukeltaja.

Matt Carter

Meriarkeologi, valtamerten puolestapuhuja ja tekninen sukeltaja tohtori Matt Carter on Tech Stagella GO Diving Show ANZ.

Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt vedenalaisissa arkeologisissa projekteissa 13 eri maassa aina 2,800 3 vuotta vanhan foinikialaisen haaksirikon kaivamisesta Espanjassa ja johtanut tutkimusmatkoja Bikini-atollin ja Chuuk-laguunin haamulaivastojen XNUMXD-mallintamiseen.

Vuonna 2009 Matt sai Our World-Underwater Scholarship Societyn (OWUSS) Australasian Rolex -stipendin, jossa hän tutustui rebreatherien käyttöön tieteellisessä sukelluksessa. Siitä lähtien hän on ollut edelläkävijä CCR:n ja fotogrammetrian käytössä meriarkeologiassa, ja hän on erikoistunut toisen maailmansodan hylkyjen kartoittamiseen ja arviointiin Australiassa ja Tyynellämerellä.

Matt on Explorers Clubin kansainvälinen stipendiaatti ja EC50-palkinnon saaja, Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) entinen varapresidentti ja Uuden-Seelannin edustaja ICOMOSin kansainvälisessä vedenalaisen kulttuuriperinnön komiteassa (ICUCH). Hän on myös toiminut erikoisjuontajana televisiosarjassa Coast: New Zealand, joka on jatkoa BBC:n tuottamasta brittiläisestä Coast-sarjasta, ja hän on aiheiden asiantuntija Yhdistyneissä Kansakunnissa, Kansainvälisessä luonnonsuojeluliitossa (IUCN). ), Tyynenmeren alueellisen ympäristöohjelman (SPREP) sihteeristö ja Australian hallitus.

Yhdistämällä tieteellistä, kaupallista ja teknistä sukellusta yli vuosikymmenen ajan Matt toimii nyt tutkimusjohtajana Major Projects Foundationissa. Hän työskentelee suojellakseen meren ekosysteemejä, kulttuureja ja elinkeinoja, joita uhkaavat toisen maailmansodan saastuttavat haaksirikot Sinisen Tyynenmeren yli.

Mattin puhe GO Diving Show ANZ:ssa on:

Sinisen Tyynenmeren haamuhylkyt

Huipputeknistä puhetta GO Diving Show ANZ 11:ssä

