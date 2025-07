TV-arvostelu: HAIKALAI! Julkkisten saastuttamat vedet

Kun sukeltaja kohtaa uuden elokuvan tai TV-ohjelman, jossa hän käsittelee haita, hänen ensimmäinen kysymys on tämä: tehdäänkö haille syntiä vai tehdäänkö niitä vastaan syntiä? Onko tämä tuotanto myötätuntoinen nykyhaiden ahdinkoa kohtaan, vai käytetäänkö niiden kokoa ja hampaita vain yleisön houkutuskeinona? Kertooko se haiden elämästä vai "haiden hyökkäyksistä"?

Vastaus on liian usein vähän molempia, mutta älykäs/tietoinen otsikko HAIKSI! Julkkisten täyttämät vedet viittaa alusta alkaen siihen, että tekijöillä on oikea lähestymistapa. Brittiläinen Plimsoll Productions väittää olevansa maailman suurin itsenäinen luonnontieteellisen sisällön tuottaja ja sillä on vaikuttava tuotanto.

Haiden pelko on kyllä sisäänrakennettu, ja toisinaan rento asiantuntijatiimi nostaa sitä hieman – "planeetan toiseksi pahin hai" jne. – mutta liioittelu pidetään yleensä hyvin kurissa.

Julkkis ei merkitse haille mitään (ITV)

Todellisuustarkistukset ovat joka tapauksessa välttämättömiä sen varmistamiseksi, että julkkikset suhtautuvat sukelluskoulutukseensa riittävän vakavasti pysyäkseen turvassa arvaamattomissa ympäristöissä.

Lisäksi tietenkin jokaisella esityksellä on oltava dramaattinen kaari, joka tässä tapauksessa koostuu seitsemästä erilaisesta yksilöstä, jotka työskentelevät kohti rumpujen pärinää, iso tiikerihai-sukellus!

Tämä ei ole sellainen show, jossa tuskin valmistautuneita tähtiä kastetaan haialtaaseen, vaan täysimittainen kolmen viikon mittainen sukellusriitti Bahamalla, jota järjestää esimerkiksi Neil Watsonin Bimini Scuba Centre.

Tähdet, jotka agenttinsa ovat ilmoittaneet keikalle tahtomattaan tai tahtomattaan, tarvitsevat PADI Open Water Diver -pätevyytensä edetessään vaiheittain häkkisukelluksen kokeilusta täysimittaiseen Tiger Beach -kokemukseen.

Varhaisoppiminen meribiologi Danni Washingtonin (vasemmalla) kanssa (ITV)

Haita kohdellaan asianmukaisesti (ITV)

Kaikki eivät välttämättä pysy matkan päässä ja saavuta viimeistä sukellusta, mutta sukeltajat ilahtuvat kuullessaan, ettei tässä viisiosaisessa sarjassa haita demonisoida missään vaiheessa.

Tuttu viesti, että me tapamme haita, mutta ne harvoin meitä, toistetaan säännöllisin väliajoin, ja haiden yleinen välinpitämättömyys ihmisiä kohtaan puhuu puolestaan.

Adrenaliinihuippuja

Kuten aina tosi-tv-ohjelmissa, suuri osa yleisön tyytyväisyydestä tulee osallistujien tuntemuksesta ja heidän välisen kemian kehittymisen seuraamisesta.

Veneessä (ITV)

Pian käy ilmi, että stand up -esiintymisen adrenaliinihuumaan tottunut koomikko Ross Noble on innokas ja kylmäpäinen sukeltaja, kun taas Rachel Riley (Lähtölaskenta) taipuu hälyttävän paljon enemmän kuin kylmäverinen ja jopa innostumaan, kun hän lähtee iloisesti heiluttelemaan käsiään haiden ruokinnan aikana.

Haisukellusta harrastavat eniten: Ross Noble ja Rachel Riley (ITV)

Isähahmo Sir Lenny Henry suhtautuu kaikkeen erittäin vakavasti, kuten myös selvästi luonnonsuojelua arvostava McFly-yhtyeen basisti Dougie Poynter. Paralympialaispelaaja Ade Adepitan kohtaa omat haasteensa ilman jalkojaan. Sukelluksen painoton vapaus on hänelle tärkeää, ja hait ovat lisäbonuksena.

Muistan melko varmasti hänen käyneen sukellusretkillä aiemmin TV-juontajana, mutta mielestäni se on vain implisiittinen eikä niinkään todettu, että kaikki seitsemän osallistujaa... HAI! ovat neitsytsukeltajia.

Ade Adepitan – hait bonus (ITV)

Näyttelijät Lucy Punch () ovat vähemmän vakuuttuneita siitä, että he selviävät hainsukelluskokemuksesta.Amandaland) ja Helen George (Soita kätilölle).

Helen erottuu joukosta heti alkuunsa julistamalla pelkäävänsä paitsi haita, myös päänsä upottamista veteen traumaattisen lapsuuden uima-allasonnettomuuden seurauksena. Julkkikset ovat tietenkin kaikki omilla "matkoillaan", mutta hänen matkansa näyttää olevan äärimmäisin.

”Muut näyttävät innostuneilta; minusta tuntuu vähän Debbie Downerilta”, hän sanoo jossain vaiheessa, kun hänen tunteensa vaihtelevat pelon ja FOMOn välillä.

Helen George: "Vähän Debbie-masentaja" (ITV)

Ohjaajina toimivat maltilliset tukikohdat – hainsuojelijat tohtori Tristan Guttridge ja Danni Washington (aina valmiina ekopistoke haille) sekä australialainen entinen raivaussukeltaja Paul de Gelder, joka ei onnistu lisäämään Helenin itseluottamusta selittämällä useiden raajojen puuttumistaan härkähain tarkkaavaisuuden ansioksi.

Kokonaamarit

Uusien sukellusrekrytaattien keskuudessa on paljon leikkimistä pinnalla ("X-miehet ovat päästäneet itsensä menemään"), vaikka veden alla kokokasvolasit naamarit käytetään pääasiassa sukeltajien hämmästyneiden kiroilujen ja OMG:n välittämiseen.

Mutta sukeltajia tarkkailevat nauttivat vedenalaisista mahdollisuuksista, joita näille julkkiksille tarjotaan. Häkissä oleminen kymmenen härkähain kanssa, rauskujen ruokkiminen Gun Cayn matalikossa ja nuorten sitruunahaiden kohtaaminen mangrovemetsissä ovat vain maistiaisia. Yksi pienistä haista nipistää Rossin nilkkaa: "Mukava opetushetki", Tristan toteaa kuivasti.

Hengailemassa "terrorin linjalla" (ITV)

Ne siirtyvät avomerelle jopa 20 hoitajahain kanssa Port Royalin edustalla. Seuraavat sukellukset Turtle Rockilla, minkä jälkeen he voivat seurata hain ruokailua pinnalla olevasta ("kauhun" vyöhykkeeltä) ennen kuin kokevat saman kokemuksen merenpohjasta. Hieno vasarahain näkeminen on bonus.

Tähdet käyvät läpi lempeän vapaasukellusperehdytyksen, tekevät sukelluksen, jolla paikalle ilmestyy tiikeri ja kaksi härkähaita, ja kaikki alkaa käydä hyvin todelliseksi joillekin heistä, enemmän kyyneleitä ja vähemmän vitsejä.

Näyttelijät ovat onnekkaita ja heillä on upea vasarapää (ITV)

Jopa Helen vaikuttaa innostuneelta hylkysukelluksen ajatuksesta – se on vain Sapona, joka törröttää vedestä pohjansa ollessa 8 metrin syvyydessä, mutta näin matala sukellus tarjoaa hyvän testin jengin kelluntakyvylle. Kaikki rakentuu pääruokaa kohti – ilmestyykö Emma, 5-metrinen kuningatartiikeri, kätyriensä kanssa finaaliin?

Kuplii onnellisesti (ITV)

Olen varma, että tämän pidennetty loman editointi piti tehdä erittäin taitavasti, mutta tuloksena on hieno mainos hainsukellukselle Bahamalla, jota esitellään maailman haipääkaupunkina (väitelkää keskenänne).

Myös kauniita haikuvia, ja myönnän yllättyneeni siitä, että myöhemmät jaksot olivat varsin liikuttavia. Haiden tunnevaikutuksen seuraaminen julkkiksiin sai minut muistamaan omat varhaiset kohtaamiseni eri hai- ja rauskulajien kanssa ja miltä ne tuntuivat.

HAIKSI! Julkkisten täyttämät vedet on yksi hyvistä. Kaikki viisi jaksoa voivat olla katsottu ITVX:llä.

