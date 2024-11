'V6' sokeiden ja halvaantuneiden kaveri-parivaatimuksen sukellusennätys

Sokea BBC:n toimittaja ja parapleginen amputoitu, molemmat Lancashiresta, toivovat saavansa tunnin pituisen Punaisenmeren sukelluksen enintään 40 metrin syvyyteen Guinness World Recordsin (GWR) tunnustamana kaveriparina.

Ystävät Mohammed Salim Patel Blackburnista, joka on ollut sokea teini-iän puolivälistä asti, ja Shaun Gash, vammaisaktivisti Morecambesta, joka halvaantui 20-vuotiaana auto-onnettomuudessa rinnasta alaspäin, aloittivat laitesukelluksen yhdessä vasta tänä keväänä.

He olivat työskennelleet ennätysyritystensä eteen läpi vuoden ja uskoivat, että heidän välillään olisi tarvittava voima ja näkemys. "Sinulla on joku, jolla on jalat, jotka lähtevät pois, ja joku, jonka kädet lähtevät pois - ja yhdessä olemme kuin V6-moottoreita", Gash sanoo.

Heidän varhaiset kylmävesiharjoitteluhaasteet Lancashiressa tallennettiin BBC1:n uutisohjelman palkitussa dokumentissa. BBC North West tänä iltana.

Dahabin sukelluksesta kerrottiin, mistä kaikki alkoi, BBC North West Tonight (BBC) -kanavalla.

He suorittivat yhteisen sukelluksensa Um Sidin lämpimissä vesissä Dahabissa syyskuun lopulla. Heidän ohjauksessaan oli egyptiläisen ohjaajan Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazabin johtama tiimi, joka työskentelee MAD (Morecambe Area Divers) -sukelluskoulussa ja oli kouluttanut parin alku. "Rehellisesti sanottuna tärkein asia ei ole ennätys - tärkeintä on nähdä heidän kasvonsa jokaisen sukelluksen jälkeen", hän sanoo.

Sukellus oli osa yhtä koulun säännöllisistä matkoista Punaisellemerelle. Alkuvaiheessa kaksikon sanottiin "saaneen sen täysin" Sharm el Sheikhistä lähteneissä "intensiivisissä" venesukelluksissa, mukaan lukien Ohdakekäärme, sekä Dahabin kanjonin ja luolat.

Ennätyshintaa varten he viettivät tunnin vedessä ja saavuttivat 40 metrin enimmäissyvyyden, mutta heidän on nyt odotettava ennätysvaatimuksensa vahvistusta GWR:ltä.

Sukellus kohti ennätystä (Jodie Rawsthorn)

40m ja 60min sukellustietokoneella (Jodie Rawsthorn)

Vuoden raportti

Miesten pyrkimys saada sukelluskoulutusta esitettiin väliajoin BBC North West tänä iltana kesän aikana. Ohjelman suunnittelutuottaja Patel voitti äskettäin Asian Media Awardsissa "Vuoden raportti" kuusiosaisesta ohjelmasta. Vammaiset Scuba Diving Duo sarja, joka on esittänyt, tuottanut, osallistunut ja editoinut sitä.

"Mottoni elämässä on, että saatan olla sokea, mutta minulla on visio", hän sanoi yleisölle palkintoa vastaan.

Sarjassa, joka on nähtävissä YouTubessa, Patel kertoi, että aluksi oli vaikea löytää sukelluskeskusta tai ohjaajaa, joka olisi pystynyt kouluttamaan paria, kunnes he kohtasivat Curlyn ja MAD-sukelluskoulu.

Disabled Scuba Diving Duon (BBC) ensimmäinen jakso

Keskus oli tarjonnut koulutustukea, kun taas Northern Diver kehitti kuivapuvut, muunnetun DPV:n Gashille ja kokokasvonaamarit viestinnällä. Koulun Jodie Rawsthorn teki kaiken vedenalaisen videokuvauksen.

Patel, Curly ja Gash sukelluksen lopussa (Jodie Rawsthorn)

Alkuharjoittelu Capernwrayn sisämaassa ja parin ensimmäinen merisukellus Barrow'n edustalla voidaan nähdä sarjassa. Myöhemmin Patel pystyi järjestämään "Blind Scuba Diving Taster Day" 10 nuorelle hyväntekeväisyysrahoituksella Primary Club, joka, kuten televisiossa näkyy, osoittautui suosituksi kokemukseksi.

"Haluamme levittää sanaa siitä, että sukellus on tarkoitettu kaikille ja jokaiselle kyvylle", Gash sanoo.

Myös Divernetissä: Sukellus sokea: Kuinka Jess Pita kokee vedenalaisen maailman, Sokea sukeltaja väittää syvimmän merisukellusennätyksen, 4 sukeltajaa, jotka vannovat mukautuvan opetuksen kautta, Wheelsdan omistaa kolme maailmaa Stoneylla