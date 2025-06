VIZ:n perustaja Marco Bordieri keskustelee vedenalaisesta kartoituksesta GO Diving Show ANZ:ssa

Marco Bordieri on VIZ – Sydney Diving Visibility Reportsin perustaja. VIZ – Sydney Diving Visibility Reports on Australian suurin merenkulkualan harrastajille tarkoitettu yhteisö, jolla on nyt 18,000 XNUMX jäsentä. Hän puhuu vedenalaisesta tutkimuksesta ja kartoituksesta kuluttajaluokan laitteilla ja taidoilla, kun hän koristaa päälavaa… GO Diving Show ANZ syyskuussa Sydneyssä.

Marco muutti Milanosta Sydneyyn kymmenen vuotta sitten. Lokikirjassa oli 30 sukellusta 30 vuoden ajalta, eikä hän koskaan muistanut, mihin suuntaan säiliön tulisi olla pystyttäessään sitä.

Sydney tarjosi kuitenkin täydellisen ympäristön Marcolle sytyttää uudelleen rakkautensa sukeltamiseen: runsas merielämä, helposti saavutettavat sukelluskohteet ja vapaus tutkia ympäristöä omilla ehdoillaan. Sukeltaminen täällä toi kuitenkin mukanaan myös haasteita – arvaamaton näkyvyys, vedenalaisten karttojen niukkuus ja rannikon aallot, jotka saattoivat tehdä olosuhteista vaarallisia.

Päättäväisenä tekemään Sydneyn vedenalaisesta maailmasta helpommin saavutettavan Marco oli edelläkävijä hankkeissa, kuten sukellusraporttien verkoston vaalimisessa, vedenalaisten karttojen luomistekniikan kehittämisessä ja viikoittaisten sukelluksen todennäköisyysennusteiden tuottamisessa.

Näiden ponnistelujen ansiosta sukeltamisesta Sydneyssä on tullut turvallisempaa, helpommin saavutettavaa ja vähemmän elitististä.

VIZ on enemmän kuin Facebook-ryhmä, se on sukeltajien sukeltajille perustama hyväntekeväisyysaloite. Sen visiona on tulla tunnustetuksi johtavaksi esimerkiksi paikallisesta yhteisöstä vedenalaisille harrastajille, ja se tuottaa omia vertaisresurssejaan, jotka keskittyvät turvallisuuteen, nautintoon, tietoon ja kestävyyteen.

VIZ uskoo yhteisölähtöisiin ideoihin ja pro bono -osallistumiseen niiden toteuttamiseksi – sillä ei ole varakkaita sponsoreita, se ei pyydä lahjoituksia eikä hae avustuksia.

Yhteisö on inspiroinut ideoita ja kehittänyt ilmaisia ​​palveluita – tarkkoja vedenalaisia ​​karttoja, sukelluskohteiden ennusteita, kansalaistiedettä, tietopankkia, viikoittaista lähetystä ABC Radiossa sekä yhteistyötä ja tiedotusta akateemiselle maailmalle, teollisuudelle ja hallitukselle.

VIZ:n perustaja Marco Bordieri keskustelee vedenalaisesta kartoituksesta GO Diving Show ANZ 2 -tapahtumassa

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

