Mitä, ei takaa-ajovenettä? Perusturvallisuus

Heinäkuussa pari selviytyi pitkästä veneerosta Meksikonlahdella, kuten tuolloin ilmoitettiin Divernet. Yksi tapauksen keskeinen näkökohta on edelleen selittämätön, kuten JOHN BANTIN on äskettäin kirjoittanut Yhdysvaltain uutiskirjeeseen Pohjavirta

In PohjavirtaElokuun numerossa kerroimme tuskallisen kertomuksen Kim ja Nathan Makerista, oklahomalaisparista, jotka selvisivät hengissä 39 tuntia merellä erottuaan sukeltavasta liveaboard mv:stä. Sinkauttaa, jota operoi Texas Caribbean Charters.

Yhdysvaltain rannikkovartioston valppaus pelasti heidät, koska Makers kantoivat toimivia sukellusvaloja, joita he käyttivät merkiksi etsivälle helikopterin miehistölle.

Virtaus pyyhkäisi heidät pois veneestä sen jälkeen, kun heidät erotettiin veneen tunnuslauseesta, kun muiden sukeltajien keskuudessa vallitsi hämmennys äkillisen myrskyn ja pinnan näkyvyyden menetyksen aikana. Miehistö menetti heidät näkyvistä.

Emme ole voineet keskustella tapauksesta kenenkään kanssa, joka tietäisi tapahtumasta ensi käden. Olemme yrittäneet ottaa yhteyttä Tekijöihin, mutta emme saaneet vastausta. Olemme yrittäneet tavoittaa ihmisiä matkalla, mutta tuloksetta.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Kukaan Texas Caribbean Chartersista ei ole vastannut meille. Emmekä ole löytäneet yhtään uutista, jossa viitattaisiin tähän Sinkauttaa nimellä. Näimme kuitenkin osan tapauksesta kehittyvän alapuolella olevilla vesillä Sinkauttaa GoPro-videossa yksi sen sukeltajista otti ja lähetetty Internetiin. Ehkä oikeudenkäyntien haamu saa kaikki hiljaa.

Entä takaa-ajovene?

- Sinkauttaa sillä on takaa-ajovene, mutta yksikään lukemistamme tarinoista ei puhu sen käyttöönotosta. Oliko käyttökelpoinen? Onko sää mahdotonta käyttää? Oliko se vedessä, kun miehistö tarkkaili sukeltajia heidän noustessa pinnalle? Otettiinko se käyttöön sen jälkeen, kun ajelehtivat sukeltajat oli havaittu kaukaa, mutta miehistö ei nähnyt sään ja aavan meren vuoksi?

Olemme lukeneet, että Sinkauttaa etsinyt aluetta, mutta emme ole nähneet kuvausta sen toiminnasta.

On yleistä maailmanlaajuisesti, että liveaboardilla on toinen vene vedessä partioimassa sukeltajia, jotka uivat kaukana emoveneestä avomerellä tai joilla on vaikeuksia palata takaisin. Kummallista kyllä, liveaboardit Yhdysvaltojen ja Karibian vesillä näyttävät sivuuttavan tämän ilmeisen turvatoimenpiteen.

Veneet yhtä suuret kuin Sinkauttaa eivät ole helposti ohjattavissa virtauksissa ja aavalla merellä, eivätkä ne saa koskaan kytkeä potkurinsa päälle, kun sukeltajat ovat vedessä. Valpas miehistön jäsen takaa-ajoveneessä, joka on valmis poimimaan sukeltajia, on sukeltajien turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

The Makers vähän ennen noutoa (Yhdysvaltain rannikkovartiosto)

- Sinkauttaa, epäonnistui kuitenkin. Kuten Kim Maker raportoi Oklahoman Channel 9 TV:lle: "Emme voi nähdä venettä ollenkaan, mutta koko ajan ajattelimme, että he lähettävät veneen, he lähettävät sen, mutta heillä oli jonkin verran erilaisia ​​olosuhteita veneessä.

"Hieman vaikea puhua. Emme olleet paikalla, joten saamme erilaisia ​​raportteja eri ihmisiltä. He eivät koskaan lähettäneet venettä."

He eivät koskaan lähettäneet venettä? Järjetöntä. Oliko se huonokuntoinen? Kieltäytyikö kapteeni? ”Eikö kukaan ajaisi sillä kovan meren takia? Ovatko he menettäneet Tekijöiden suunnan?

Se on jotain, jonka me kaikki ansaitsemme tietää. Artikkelissamme sukeltajavirheistä nykyisessä numerossa PohjavirtaSelitämme, että avoin keskustelu virheistä on elintärkeää auttamaan muita välttämään samat virheet. Siksi me kaikki ansaitsemme tietää koko tarinan Sinkauttaavastaus kadonneisiin sukeltajiinsa.

Raportoimme uudelleen, kun saamme lisätietoja. Jos olisit kyydissä Sinkauttaa tai tiedät jonkun, joka oli, ota meihin yhteyttä osoitteessa Pohjavirta.

Pohjavirta, yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon järjestö, on julkaissut kuukausittaisen, vain tilattavan, mainoksettoman uutiskirjeen koska 1975.

