Maailmanlaajuinen sukellusohjelman opas vuodelle 2025

Saksan Boot Show on alkamassa, mutta löydätkö itsesi Isosta-Britanniasta (missä on Vain yksi show!), muualla Pohjois-Euroopassa, Välimerellä, Aasiassa, Australiassa tai USA:ssa, tässä on kalenteri sukeltajien joukkokokoontumisista, jotka voivat auttaa pitämään sinut mukana yhteisössä vuonna 2025.

Joissakin tapauksissa, varsinkin myöhemmin tänä vuonna, sisäänpääsymaksuja ei ole vielä ilmoitettu.

18.-26. TAMMIKUU: Boot Düsseldorf (kansainvälinen venenäyttely)

Paikka: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Saksa

Sukellus on vain osa tätä kattavaa vuosittaista messua, joka kattaa kaiken veneistä ja purjehduksesta vesiurheiluun ja sisältää interaktiivisia esityksiä ja näyttelyitä.

Kompleksissa on erillinen laitesukellusosasto hallissa 12, jossa on esittelyssä sukellusvarusteita, vedenalainen valokuvaus vaihde, koulutus resurssit ja sukelluskohteet.

Vierailijat voivat osallistua käytännön työpajoihin, katsella suoria demoja uusimmasta sukellustekniikasta ja sukeltaa sisäuima-altaaseen. Blue Innovation Zone on alue, joka on varattu uusille kestävyyden ja merensuojelun ideoille. Pääsymaksu on 21 euroa päivä.

HELMIKUU 1-2: Duikvaker

Paikka: Expo Houten, Hollanti

Kaksipäiväinen Duikvaker on Alankomaiden suurin sukellustapahtuma, ja se juhlii 33. kertaa tänä vuonna sukellusvarusteiden ja -kohteiden esittelyillä sekä inspiroivien esitelmien avulla. Esiintyjiä esiintyy neljällä näyttämöllä ja kahdella "teemapöydällä" sekä elokuvateatteri ja podcast-kahvila. Päivän sisäänpääsymaksu on 17.50 euroa.

21.-23. helmikuuta: European Dive Show (EUDI)

Paikka: Bologna Fiere, Bologna, Italia

30-vuotisjuhlavuottaan juhliva italialainen tapahtuma lupaa esitellä yli 250 näytteilleasettajaa sukellusvarusteiden valmistajista ja toimittajista sukellusmatkanjärjestäjiin ja olla yhden luukun palvelupiste kaikille sukellukseen liittyville asioille. Työpajat ja seminaarit kattavat kaiken alkaen vedenalainen valokuvaus sukellustekniikan viimeisimpään kehitykseen.

Asiantuntijat jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan useista eri aiheista, ja interaktiivisten vyöhykkeiden avulla vierailijat voivat osallistua käytännön kokemuksiin, mukaan lukien kokeilusukellukset ja sarjademot.

Kolmen päivän aikana luvataan yli 200 tapahtumaa. Show on omistettu vahvan yhteisöllisyyden edistämiseen sukeltajien keskuudessa sekä merensuojelun ja kestävien sukelluskäytäntöjen edistämiseen. Sisäänpääsy maksaa 14 euroa verkossa, uusille sukeltajille ilmainen.

21.-23. helmikuuta: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malesia

Paikka: Kuala Lumpurin kongressikeskus, Malesia

Aasian suurin sukellusnäyttelyalusta, DRT väittää, että siellä on 2,500 350,000 näytteilleasettajaa ja 65 21 näytteilleasettajaa yli 23 maasta. Tämä ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan kahdeksan eri tapahtumaa vuoden aikana – muut ovat Shanghaissa (11.–13. maaliskuuta), Taiwanissa (27.–29. huhtikuuta), Shenzhenissä (8.–10. kesäkuuta), Pekingissä (5.–7. elokuuta), Filippiinit (10.–11. syyskuuta), Intia (12.–14. lokakuuta) ja Hongkong (XNUMX.–XNUMX. joulukuuta)

Vierailijat voivat odottaa erilaisia ​​sukellusvarusteita, vedenalainen valokuvaus varusteet ja sukellusmatka palvelut, sukellusalan asiantuntijoiden seminaareja ja live-esityksiä. Lue lisää.

1.-2. MAALISKUU: GO Diving Show (The UK Dive Show) Paikka: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Iso-Britannia (Jason Brown / Go Diving) GO Diving Show on vuosittainen kohokohta Ison-Britannian sukeltajille, ja se kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi ja suositummaksi. Se on täynnä mukaansatempaavia kokemuksia, kuten interaktiivisia näyttelyitä, lukuisten tunnustettujen sukellusasiantuntijoiden esityksiä ja käytännön työpajoja. Sukellusvarusteiden viimeisimmät edistysaskeleet, koulutus resurssit ja loma kohteissa, GO Diving tarjoaa alustan potentiaalisille, uusille ja kokeneille sukeltajille, olipa kyseessä sitten virkistys- tai tekninen sukeltaja. Main-, Tech-, UK- ja Photo/Inspiration Stages -lavalla on täynnä puhujia, ja tämän vuoden kimaltelevaa kokoonpanoa johtavat TV-suosikit Steve Backshall ja Monty Halls sekä NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Go Diving) Vierailijoille, jotka ostavat ennen 2. tammikuuta (jossa jokaisen henkilön lippu maksaa vain 1 puntaa), on 31-10.19-lipputarjous sekä ilmainen pysäköintimahdollisuus, ja koska NAEC sijaitsee niin keskeisellä paikalla ja siksi saavutettavissa, se tarjoaa huomattavan edullisen kokemuksen. Lue lisää ja varaa tästä.

15.–16. MAALISKUU: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

Paikka: Sydneyn kansainvälinen kongressi- ja messukeskus, Australia

ADEX (Asia Dive Expo) -sukellus- ja -matkashow tekee yhteistyötä OZTek Advanced Diving Conference -konferenssin kanssa Australiassa ensimmäisessä kokeilutapahtumassa, joka on suunniteltu vastaamaan erilaisiin makuun. ADEX sanoo toivottavansa tervetulleeksi kaikki aloittelijoista ja perheistä edistyneisiin sukeltajiin erityisesti kuratoiduilla ohjelmilla ja juhlilla, jotka on suunniteltu inspiroimaan intohimoa merta kohtaan, kun taas OZTek tarjoaa selkeän teknisen sukelluksen painopisteen. Hinnoittelu sisältää monimutkaisia ​​vaihtoehtoja, mutta alkaen 10 dollaria.

28.-30.: Välimeren sukellusnäyttely

Paikka: Fira de Barcelona, ​​Espanja

Tämä kolmipäiväinen esitys, joka on tähän mennessä 25., tarjoaa erilaisia ​​sukellusvarusteita, matkakohteita ja työpajoja. Odotettavissa on laaja valikoima kaiuttimia ja kokeiluja ja demoja uima-altaassa. Pääsymaksu on 12 euroa.

4.-6. HUHTIKUUTA: Asia Dive Expo (ADEX)

Paikka: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapore

ADEX viettää 31-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2025 keskittyen meren suojeluun ja vedenalaiseen kuvien tekemiseen. Yksi Aasian ja Tyynenmeren alueen suurimmista sukellusnäytöksistä, se kattaa laajan valikoiman sukellusharrastuksia, sukellusvarusteista ja matkustamisesta vedenalaiseen kuvantamiseen, meribiologiaan, tekniseen sukellukseen ja vapaasukellukseen.

Odotettavissa on live-esityksiä, elokuvanäytöksiä, paneelikeskusteluja ja käytännön toimintaa vedenalaisten droonien ja sukellussimulaattorien kaltaisten kanssa.

ADEX korostaa myös ympäristönsuojelua ja kestävyyttä Voice of the Ocean -aloitteensa ja siihen liittyvien toimintojen kautta Valokuvaus- ja videokilpailu heijastelee tämän vuoden teemoja "Pääjalkaiset" ja "Eläinten käyttäytyminen". Lisää täältä.

22.-25.: Thailand Dive Expo (TDEX)

Paikka: Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thaimaa

TDEX väittää toimivansa "Aasian todellisena sukelluskeskuksena", ja se on toiminut vuodesta 2004. Se painottaa sukellusmatkailua, mutta siinä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkanjärjestäjistä sukellusvarusteiden toimittajiin. Siellä on myös vedenalainen valokuvaus kilpailut ja näyttelyt sekä ammattiluennot. Löydät lisää verkkosivuilta.

31. TOukokuuta – 1. KESÄKUU: Scuba Show

Paikka: Long Beachin kongressikeskus, Long Beach, Kalifornia

Scuba Show on yksi suurimmista ja pisimpään jatkuneista sukellusnäyttelyistä Yhdysvalloissa. Yli 6,500 XNUMX neliömetrin näyttelytilassa on satoja osastoja, jotka esittelevät uusimpia sukellusvarusteita ja matkakohteita. Seminaareja ja klinikoita isännöivät Yhdysvalloissa tunnetut alan asiantuntijat, jotka kattavat laajan valikoiman aiheita, jotka on suunniteltu niin aloittelijoille kuin edistyneille sukeltajille.

Siellä on 68,000 10 litran uima-allas kokeilusukellusta varten sekä muuta toimintaa XNUMX-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, ja lauantai-illan juhlat tarjoavat vieraille mahdollisuuden verkostoitua muiden sukeltajien kanssa. Katso lisätietoja täältä.

13.-15. KESÄKUU: Malesian kansainvälinen sukellusnäyttely (MIDE)

Paikka: Malesia International Trade & Exhibition Center (MITEC), Kuala Lumpur

Malesian sukellusteollisuudelle omistettu MIDE sisältää foorumeita, näyttelyitä ja verkostoitumismahdollisuuksia. Teemat vaihtelevat merensuojelusta sukelluskoulutukseen, ja niitä on vedenalainen valokuvaus kilpailuja, sukelluskoulutusistuntoja ja uusimpien sukellusvarusteiden esittelyjä. Pääsymaksu on 8 ringgittiä (1.45 puntaa).

6.-7. SYYSKUU: GO Diving ANZ Show Paikka: Sydney Showground, Sydney, Australia (GO Diving ANZ) Tämä näyttely teki suuren suosion debyyttinsä vuonna 2024, ja sen näyttelyalueella on yli 5,000 XNUMX neliömetriä, ja sen toisella retkellä on huippuluokan sukellusvarusteita, vedenalaista valokuvausta ja jo nyt nopeasti kasvava kaiutinvalikoima. Interaktiivisiin kokemuksiin kuuluu suuri kokeilusukellusallas ja useita käytännön työpajoja. Puhujiin kuuluu tunnettuja asiantuntijoita kaikesta kuvanteosta ja teknisestä sukelluksesta meren elämään ja suojeluun. Australian ja Uuden-Seelannin paikallisten hahmojen seuraan tulee joukko kansainvälisiä henkilöitä, joista monet ovat tuttuja televisiosta ja elokuvista. Sinun tarvitsee vain katsoa viime vuoden huippuvalikoimaa saadaksesi käsityksen kaiuttimen kaliiperista. Tämä perheystävällinen show pyrkii inspiroimaan kaiken ikäisiä sukeltajia aktiviteetteilla, jotka on suunniteltu sitouttamaan ja kouluttamaan sekä aloittelijoita että kokeneita sukeltajia. Se on ihanteellinen yhdistämään sukellusyhteisöä ja jakamaan sukellusalan viimeisimpiä edistysaskeleita ja trendejä. Lue lisää.

17.-19. LOKAKUU: Sukelluspuheenvuorot

Paikka: Cordoaria Nacional, Lissabon, Portugali

Tämä ei ole niinkään näyttely kuin inspiroivien puhujien tapaaminen – ansioituneet sukeltajat, innovaattorit ja vedenalaiset tutkijat jakavat uraauurtavia projekteja ja löytöjä. Tämän vuoden kokoonpanoa ei ole vielä julkistettu, mutta se houkuttelee suuria nimiä.

Tapahtumassa on esityksiä, keskusteluja ja käytännön työpajoja, joiden avulla osallistujat voivat oppia alan asiantuntijoilta ja uppoutua huippuluokan sukellustekniikkaan. Järjestäjä Dive Portugal ehdottaa osallistumisen yhdistämistä sukellusretkelle, jos tulee minkään matkan. Päiväliput maksavat 35 euroa ja viikonloppulippu 50 euroa.

11.-14. MARRASKUU: DEMA Show

Paikka: Orange County Convention Centre, Orlando, Florida

DEMA on sukellusalan vuosittainen verkostoitumistapahtuma, jossa on esillä seminaareja, työpajoja, koulutustilaisuuksia ja uusinta sukellusvarusteita ja -teknologiaa.

Diving Equipment & Marketing Associationin järjestämä se on yksi merkittävimmistä kansainvälisistä vain kauppaan suunnatuista sukellusalan tapahtumista, vaikka vuosien saatossa siitä on tullut yhtä paljon matkailua kuin uusien tuotteiden esittelypaikka.

Se on iso tapahtuma, joka on täynnä koulutusseminaareja, työpajoja ja näyttelyitä, joissa on uusimmat sukellusvälineet, teknologia ja matkakohteet. Se on tarkoitettu ensisijaisesti alan ammattilaisille, ja se houkuttelee yli 9,000 500 osallistujaa ja yli XNUMX valmistajaa. Vuoden sukellusnäyttelykalenterin huipentuma on vielä tiedossa, mutta voit seuraa sen edistymistä täältä.