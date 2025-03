Groundtruth + PADI pitch upotettavat Unda drybags

Matkatarvikkeiden valmistaja Groundtruth on tehnyt yhteistyötä sukeltajien koulutustoimisto PADI:n kanssa markkinoidakseen kolmea upotettavaa pussia nimeltä Unda (latinaksi "aalto").

Vakiokuivapussin, jonka hinta on 285 puntaa, väitetään olevan "tulevaisuuteen keskittyvä matkakumppani", joka asettaa meren ja ympäristön suojelun etusijalle.

Unda 25 litran Roll-Top Dry Backpack -reppu sisältää erillisen 20 litran Day Tote -sisäkkeen välttämättömien tavaroiden kuljettamista varten.

Päälaukussa on kaksisuuntainen suljinjärjestelmä, kaksi ulkopuolista vesipullotaskua, ilmatiivis vetoketjullinen etutasku ja benji-johtoinen etuhäkkijärjestelmä. Kuten muutkin Unda-sarjan laukut, se on saatavilla merenvihreänä ja syvän mustana.

Unda 10 litran Cross Body Dry Bag

10 litran Cross Body Dry Bagissa, jonka hinta on 76 puntaa, on neopreeninen vetoketjullinen etutasku ja sivussa järjestelmä lisätarvikkeiden kiinnittämiseen kahdella D-renkaalla. Olkahihna on säädettävä.

Sarjan täydentää Unda 1 litran Cross Body Dry Sling. Tässä on ilmatiivis vetoketjullinen aukko IP67-luokituksen mukaan, mikä tarkoittaa, että se pysyy vedenpitävänä upotettuna jopa 1 metrin syvyyteen veteen vähintään puolen tunnin ajan. Säädettävällä hihnalla ja ulkoisella D-renkaalla tämän pienen laukun hinta on 73 puntaa.

Groundtruthin muodosti tutkivan dokumenttielokuvan tekijöiden trio, sisarukset Georgia, Sophia ja Nina Scott.

Laukkujen valmistukseen käytetyt materiaalit valmistetaan 100-prosenttisesti kierrätetystä muovijätteestä, mukaan lukien haamukalastusverkot, kuluttajien jälkeiset nailon- ja muovipullot sekä Groundtruthin patenttihakemuksessa oleva GT-OCO-CO2-laitteistosarja, joka on valmistettu kierrätetystä muovista ja talteenotetusta hiilidioksidista. 2 päästöt.

"Haamukalastusverkot muodostavat yli 50 % kaikesta valtameremme muovijätteestä, mikä aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja maailmanlaajuisille meriekosysteemeille", sanoo toimitusjohtaja Georgia Scott. "Yhdistämällä innovatiivisen suunnittelun asiantuntemuksemme PADI:n omistautumiseen merien suojeluun, pyrimme saamaan aikaan merkittävän positiivisen vaikutuksen näiden haitallisten muovien uudelleenkäyttöön."

Mukaan PADI maailmanlaajuisestiYrityksen kasvu- ja markkinointijohtaja Lisa Mincklin, viraston kumppanuus Groundtruthin kanssa on "mullistanut tavan, jolla sukeltajat voivat kuljettaa mukanaan välttämättömiä tavaroitaan, samalla kun he ovat sitoutuneet suojelemaan rakastamaansa paikkaa. Se on todella sukeltajien suunnittelema tuotesarja sukeltajille”, hän sanoo.

UNDA-laukkuja voi tilata osoitteesta Perustotuus sivusto.

