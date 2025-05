SeeDeep-siirrettävät lasit tarjoavat sukeltajille joustavuutta

at 8: 30 am

Ajatus SeeDeep-laseista, jotka sopivat tavallisen sukelluslasien päälle-naamio esiteltiin että Divernet lukijat vuoden 2023 puolivälissä, kun hollantilaiset keksijät olivat vielä joukkorahoitusvaiheessa, mutta yritys haluaa kertoa sukeltajille, että sen tuote on nyt saatavilla markkinoilla.

Nämä vedenalaiset silmälasit tarjoavat vaihtoehdon reseptilaseihin investoimiselle naamio kaukonäköisille sukeltajille, jotka tarvitsevat enemmän joustavuutta sukelluksen aikana, SeeDeep sanoo.

Käyttäjät voivat laittaa lasit päähän tai ottaa ne pois veden alla lähietäisyydeltä katsoessa, pitäen ne tukevasti paikoillaan säädettävän kuminauhan avulla. Päällä ollessaan niitä voidaan liikuttaa ylös ja alas. naamioriippuen siitä, haluaako sukeltaja katsoa ylös, alas vai eteenpäin.

Lasien kääntöpuolella oleviin kahteen pehmeään tyynyyn kiinnitettävän silikonipinnan sanotaan kiinnittävän ne valittuun asentoon kitkan avulla.

Linssit on valmistettu naarmuuntumattomasta polykarbonaatista ja kehys on anodisoitua alumiinia. Käyttäjä voi nyt valita seitsemän diopterin välillä alkuperäisen neljän sijaan: +1, +1.25, +1.5, +1.75, +2, +2.5 ja +3, ja SeeDeep voi nyt tarjota myös kaksi näistä dioptereista samoissa silmälaseissa tarvittaessa.

Kun niitä ei käytetä, 25 gramman painoiset laitteet säilytetään pehmeässä neopreenikotelossa, joka on kiinnitetty karabiinihakaan.

Valinnainen SeeDeep matkustaa tapaus on saatavilla ilmaiseksi Divernetin lukijoille

SeeDeep-lasit ovat saatavilla sinisenä tai antrasiitinharmaina ja niiden vähittäismyyntihinta on 70 puntaa. SeeDeep Diving OpticsPehmeän kotelon lisäksi on saatavilla valinnainen suojakotelo. matkustaa kotelon hinta on 8 puntaa, vaikka se on ilmainen lasien ostajille, jotka mainitsevat sanan "DIVERNET' tehdessään ostoksiaan.

Myös Divernetissä: Miksi SeeDeep-sukelluslasit ovat huippuluokkaa, Sukellusmaskin osto-opas: 10 parasta vinkkiä