Älypoiju: Garmin Descent S1 pitää sukeltajat yhteydessä

”Vallankumouksellinen lisäys” on se, miten Garmin kuvailee uutta Descent S1 -poijuaan, joka on suunniteltu ylläpitämään viestintää sukeltajien ja heidän veneen miehistön välillä veden alla ja lisäämään molempien osapuolten mielenrauhaa.

Poiju käyttää GarminSubWave-kaikuluotainverkko integroituu yrityksen sukellus-tietokoneet, jonka avulla pintamiehistö voi seurata ja valvoa jopa kahdeksaa sukeltajaa kerrallaan.

Sukeltajat ja miehistö voivat myös vaihtaa ennalta asetettuja viestejä jopa 100 metrin etäisyyksillä käyttämällä yhteensopivaa sukelluslaitetta.tietokone ja Descent T2 -lähetin-vastaanotin. Tällä tavoin sukeltajat voivat kertoa pinnalla oleville missä he ovat, minne he ovat menossa, onko heidän tarpeen nousta aikaisin ja mikä on heidän jäljellä oleva dekompressioaikansa.

Tilannetietoisuus

Tilannetajuisuus paranee merkittävästi, koska verkkoon kytkeytyneet sukeltajat näkevät etäisyytensä ja suuntansa poijuun – olipa se sitten kiinnitettynä paikalleen, veneen ankkuriköydessä tai vetoköydessä ajelehtimissukelluksen aikana – ja voivat käyttää sitä opastaakseen itseään takaisin pintaan.

Pinnalla vedenalaiset lämpökartat Garmin Dive-älylaitesovelluksella voidaan tehdä sukelluksen jälkeinen tarkastelu.

Garmin Descent S1 -poiju

Veneen päällä olevat miehistöt voivat seurata sukeltajia S1-poijun avulla sovelluksen avulla ja kirjata ylös heidän säiliöpaineensa, sijaintinsa ja syvyytensä. He voivat myös käyttää lisätietoja, jos sukeltajilla on yhteensopiva sukelluslaite.tietokone ja Descent T2 -lähetin-vastaanotin. Automaattiset hälytykset voidaan asettaa ilmoittamaan yläpuoliselle miehistölle, kun sukeltajan säiliön paine saavuttaa tietyn tason.

Yhdistetyn laskeutumissukelluksen kanssatietokoneet Veden alla miehistö voi kommunikoida sukeltajien kanssa ja esimerkiksi lähettää kutsun, jos sukellus joudutaan keskeyttämään. He voivat seurata likimääräistä toimintasädettä jokaiselle sukeltajalle. Subwave kaikuluotainverkko jopa 10 metrin päässä poijusta.

tekniset tiedot

Kompakti poiju painaa 900 g ja sillä on IPX8-vesitiiviysluokitus 10 metriin asti. Garmin, ja sen ladattavan litiumakun sanotaan tarjoavan jopa 15 tuntia latausten välillä, mikä riittää tyypilliseen viikonloppusukellusretkeen. S1 yhdistyy langattomasti Garmin Sukellussovellus jopa 60 metrin etäisyyksille.

Sukeltajien tulee huomioida, että paikalliset olosuhteet, kuten pinta-aallon korkeus, aaltojen pituus, esineet ja sukeltajan sijainti, voivat estää signaalin kuuluvuutta ja lyhentää kantamaa. Myös tietyt yhteensopivat tietokoneet voidaan varustaa vastaanottamaan, mutta ei lähettämään viestejä.

Nyt saatavilla, Garmin Descension S1 -poiju sen suositushinta on 2,130 XNUMX puntaa.

