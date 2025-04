Värikäs matkustaja: Scubapro Navigator Lite BC

Scubapro on esitellyt kevyen, selkätäytteisen BC:n, jota se kutsuu Navigator Liteksi. Se on suunnattu vapaa-ajan matkustaville sukeltajille, jotka pitävät selkäkellusta yksinkertaisessa mutta kestävässä muodossa – sekä mahdollisuuksia värien mukauttamiseen.

Näkymä BC:stä armeijanvihreällä kannella, jossa näkyvät muunnettavat taskut

Uusi BC on rakennettu Airnet softan ympärille reppu, suunniteltu tekemään siitä kevyt ja taitettava helppoa pakkaamista ja kätevää säilytystä varten.

Ilmakenno on valmistettu 420D-nailonista korkeataajuisilla hitsauksilla ja 17.3 kg:n nostokapasiteetilla. Kolme litteää benji-hihnaa ylläpitävät virtaviivaista profiilia.

Sininen ja koralliversiot Navigator Litesta (Fabrice Dudenhofer)

Valmistajan mukaan Navigator Lite -malleissa Scubapro BC:iden uusi ominaisuus on sen vaihdettavat ilmakennon kannet. Valittavana on kuusi värivaihtoehtoa, jotka on asennettava valtuutetun Scubapro-teknikon toimesta.

BC:n mukana tulee kolme vakioväristä kantta (musta, sininen ja koralli) sekä kolme lisäväriä (laivastonsininen Camo, armeijanvihreä ja valkoinen).

Tummansininen camo-ilmakennon kansi

Quick Cinch -tankin solkijärjestelmä on yhdistetty 50 mm:n koukku- ja silmukkahihnaan, joka on suunniteltu helpottamaan säätöä ja "kiinteän" säiliön vakauttamista kaikissa sukellusolosuhteissa, Scubapro sanoo.

Cummerbundissa on kaksi irrotettavaa taskua, joissa kummassakin kaksi pehmeää D-rengasta. Ne voidaan sijoittaa joko siten, että aukko on ylöspäin, jotta voit kuljettaa esineitä, joihin saatat haluta päästä käsiksi veden alla, tai alaspäin, jotta painolasti voidaan vapauttaa nopeasti (kukin tasku voi kestää 2.5 kg painoa).

BC taittuu kompaktiin muotoon (Fabrice Dudenhofer)

Navigator Liten modulaarisen rakenteen sanotaan mahdollistavan selkäpehmusteiden, cummerbundin, olkahihnojen, säiliön kiinnikkeiden, ilmakennon ja taskujen helpon vaihdon vaurioiden tai kulumisen sattuessa.

Navigator Lite on saatavana kahdessa laajennettavissa koossa, XXS-M ja M-XXL, joiden välillä on "hieman päällekkäisyys", mikä auttaa sukeltajia varmistamaan täydellisen istuvuuden. Uuden BC:n hinta on SCUBAPRO hintaan 469 euroa (420 puntaa), ilmakennon kannet valinnaisissa väreissä maksavat 49 euroa (45 puntaa).

