Parhaat sukellussäätimet vuonna 2025

Paineilmalaitteet sääntelyviranomaisten ovat tulleet pitkän matkan Jacques Cousteaun vaatimuksen alkuajoista säädin. Tämän päivän säädin markkinoilla on edistyksellisiä mäntä- ja kalvorakenteita, joissa on tasapainotettuja, epätasapainotettuja ja jopa ylitasapainotettuja järjestelmiä. Kalvovaiheet kestävät yleensä jäätymisen kylmässä vedessä, kun taas mäntävaiheet tarjoavat suuremman ilmavirran ja kestävyyden. Tasapainotetut ensimmäiset vaiheet tarjoavat tasaisen hengitysteon säiliön paineesta tai syvyydestä riippumatta, kun taas epätasapainotetut vaihtoehdot palvelevat silti hyvin budjettitietoisia sukeltajia. Joten kuten kaikessa elämässä, täydellinen valinta riippuu tarkalleen siitä, mitä etsit.

Paras sukellusregulaattorimallisto 2025

Vuoden 2025 mallistomme ulottuu aloittelijan tasolta ammattilaistasolle sääntelyviranomaisten, hinnat GBP:nä ja USD:nä. Olemme tarkastelleet 12 nykyistä mallia hengitysominaisuuksien, kylmän veden luotettavuuden, painon, matkustusystävällisyyden ja huollon helppouden perusteella. Tuotemerkkejä ovat Scubapro, Apeks, Atomic Aquatics, Mares, XS Scuba, SEAC, Aqualung, Dive Rite, Cressi ja Halcyon. Tarjolla on valikoima tasapainotettuja ja kalvolinjoja. sääntelyviranomaisten, intuitiiviset toisen vaiheen hengityssäätimet ja kääntyvät portit ontumattomaan letkun reititykseen.

Valmistaudutpa sitten kylmän veden retkille, tekniikkasukellukseen tai kevyisiin matkavarusteisiin, tältä listalta löytyy sinulle jotakin. Jokainen valinta korostaa sekä ensimmäisen että toisen vaiheen suorituskykyä: vaivatonta hengitystä, luotettavuutta ja käytännöllistä muotoilua sukeltajille, joilla on tosielämän vaatimuksia.

Scubapro MK25 EVO + S620 Ti – 880 £ / 1185 $

Scubapro MK25 EVO ja S620 Ti ovat vankka laite vaativiin olosuhteisiin ja kokeneille sukeltajille. Vuoden 2024 parhaaksi moniosaajaksemme valittu MK25 EVO on tasapainotettu mäntäpaineventtiili, joka tarjoaa erittäin nopean ilmavirran ja tasaisen hengityksen kaikissa syvyyksissä ja säiliöpaineissa. Siinä on viisi matalapaineporttia kääntyvässä tornissa, mikä sopii erinomaisesti teknisiin tai sivulle asennettaviin kokoonpanoihin, sekä kaksi matalapaineporttia.

Scubapro MK25 ja S620 Ti

Yhdessä kevyen, kokonaan titaanista valmistetun rungon, säädettävän hengitysvastuksen ja venturisäätimen sisältävän S620 Ti -paineenalenntimen kanssa tämä... säädin erinomainen sekä kylmässä että lämpimässä vedessä. Scubapron Extended Thermal Insulation System (XTIS) -järjestelmän ansiosta se pysyy jäänkestävänä ja samalla ensiluokkaisen hengitystehon. Se on vankka pitkän aikavälin sijoitus sukeltajille, jotka arvostavat sujuvaa ja vaivatonta sisäänhengitystä sekä kestävää suorituskykyä.

Plussat:

Erinomainen ilmavirtaus ja kylmän veden suorituskyky

Titaanin keveys

Miinukset:

Premium-hinta

Ei kaunein järjestelmä mitä on olemassa

Apeks EVX200 – 792 puntaa / 1099 dollaria

Apeks EVX2024 julkaistiin vuoden 200 lopulla, ja se korvaa kuuluisan XTX200:n merkittävillä parannuksilla vakaville ja tekniikkasukeltajille. Sen kromatusta messingistä valmistetussa ensimmäisessä vaiheessa on integroidut lämmönvaihtorivat, uurrettu kalvokiristin ja täydellinen ympäristötiivistys automaattisella sulkemislaitteella (ACD), mikä tekee siitä poikkeuksellisen kestävän kylmissä tai lieteisissä vesissä. Ylitasapainotettu kalvotekniikka tehostaa keskipaineisen sukellusveden toimitusta nopeammin kuin ympäröivä paine, mikä varmistaa vaivattoman hengityksen myös syvyyksissä.

Apex EVX200 säädin Asettaa

Toisessa vaiheessa on säädettävä hengitysvastus, venturi-säätö ja vaihdettavat pakoputken T-kappaleet kuplien suuntaamiseksi, jotka molemmat ovat erityisen hyödyllisiä valokuvaajille. säädin hengittää tasaisesti myös vaativissa syvyyksissä ja ilmankulutuksissa, ja sen modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon huollon ja kokoonpanon. Sukelsitpa sitten Pohjanmerellä, liejuisella hylyllä tai kristallinkirkkaissa kylmissä luolissa, tämä reg-liivi tarjoaa tasaista suorituskykyä ja luotettavuutta paineen alla.

Plussat:



Äärimmäinen kylmän veden luotettavuus

Modulaarinen ja huollettava

Tekniikkaan valmiina

Miinukset:



Painavampia kuin minimalistisia matkavaihtoehtoja

Kalliimpi kuin aloittelijan varusteet

Atomic Aquatics T3 Titanium – 2049 puntaa / 2370 dollaria

Kyllä, se on hintava Atomic Aquatics -malliston lippulaivana, mutta jos paino, korroosionkestävyys ja hengittävyys ovat tarkistuslistan kärjessä, Atomic T3:a on vaikea voittaa. Lähes kokonaan titaanista valmistettu, erittäin kevyt säädin (vain 771 g) on suunniteltu tosissaan sukeltaville, jotka matkustavat usein ja sukeltavat vaihtelevissa ympäristöissä. Ensimmäinen vaihe on tasapainotettu läpivirtausmäntä, jossa on suljettu kammio kylmän veden käyttöä varten.

Atomic Aquatics T3 säädin Asettaa

Toisessa vaiheessa on Atomicin tunnusomainen AFC (Automatic Flow Control), joka säätää Venturia syvyyden muuttuessa. Siinä on myös manuaalinen nuppi sisäänhengityksen hienosäätöön. Elinikäiset huoltovälit (3 vuoden tai 300 sukelluksen välein) lisäävät sen pitkän aikavälin arvoa ja auttoivat tekemään siitä parhaan pitkän aikavälin valinnan vuoden 2024 listallamme. Rakennuksen laatu on poikkeuksellinen, vaikka hintalappu tekee siitä harkitun valinnan, jos sukeltaminen ei ole elämäsi prioriteetti.

Plussat:



Uskomattoman kevyt

Korroosionkestävä titaani

Erinomainen suorituskyky

Miinukset:



Kallis etukäteen

Osat ja huolto voivat olla kalliita

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ – 320 £ / 495 $

Paras matka säädin listallamme vuodesta 2024 lähtien on sekä kompakti että kylmävalmis. Mares Ultra 62X + Ultra ADJ -annoinyksikkö on suosikki sukeltajien keskuudessa, jotka haluavat erinomaista suorituskykyä kevyessä ja matkaystävällisessä paketissa. 62X on Maresin pienin ja kevyin annostusyksikkö, jossa on Auto Sealing Technology (AST) -teknologia veden pääsyn estämiseksi.

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ -setti

Paritettu Ultra ADJ -paineenalennin tarjoaa pehmeän tyhjennyksen, hengitysvastuksen säädön ja Maresin Twin Power Systemin ilmavirran lisäämiseksi tarvittaessa. Hieman alle kilon painollaan se on ihanteellinen lentomatkustukseen, mutta yllättävän kestävä kylmemmissä olosuhteissa. Erinomainen tasapaino suorituskyvyn, kannettavuuden ja hinnan välillä, erityisesti sukeltajille, jotka todennäköisesti hyppivät trooppisten ja lauhkeiden vesien välillä.

Plussat:



Kevyt ja matkustusystävällinen

Vankat kylmän veden ominaisuudet

Miinukset:



Polykarbonaattirunko vähemmän kestävä

Säätönupit ovat pienet hansikkaiden kanssa

Scubapro MK17 EVO2 + 370 € – 465 £ / 789 $

Vuoden 2024 lopulla lanseerattu Scubapro MK17 -laite on ihanteellinen sukeltajille, jotka arvostavat kylmän veden luotettavuutta ilman ylikulutusta. Uusin versio Scubapro MK370:stä ja sen C17-annoinjärjestelmästä yhdistää kestävyyden ja virtaviivaisen muotoilun. MK2 EVO XNUMX on tasapainotettu kalvolla varustettu annostusjärjestelmä, joka on suljettu epäpuhtauksia ja jäätymistä vastaan. Tämä tekee siitä ensisijainen vaihtoehdon sekä lauhkean että kylmän veden sukellukseen.

Scubapro MK17 EVO2 + C370 Toinen vaihe

C370-annostelija on kompakti ja kevyt, ja se tarjoaa tasaisen hengityksen tasapainotetun venttiilin ja säädettävän sisäänhengitysvoiman nupin ansiosta. Vaikka siitä puuttuu S600:n titaani- ja venturisäätö, kokonaissuorituskyky on hintaan nähden vaikuttavan lähellä toisiaan. Sen suoraviivainen muotoilu ja erinomainen rakennuslaatu tekevät tästä setistä täydellisen sekä aloitteleville sukeltajille, jotka haluavat kehittää varusteitaan, että ammattilaisille, jotka etsivät tehokasta vararegulaattoria.



Plussat:

Täysin suljettu

Kevyt ja edullinen

Sulava operaatio

Miinukset:

Vähemmän viritysvaihtoehtoja

Toisesta vaiheesta puuttuu huippuluokan tuntuma

XS Scuba Xplore – 275 £ / 365 $

XS Scuba Xplore on hyvin hinnoiteltu tasapainotettu kalvo säädin joka tarjoaa yllättävän suorituskyvyn hintaansa nähden. Siinä on sekä Venturi- että hengitysvastuksen säätö toisessa vaiheessa, mikä on harvinaista tässä hintaluokassa. Tasapainotettu kalvorakenteinen ensimmäinen vaihe tarjoaa tasaisen ilmavirran syvyydestä tai säiliön paineesta riippumatta ja on samalla tiivistetty kylmän veden suojaamiseksi.

XS Scuba Xplore säädin Asettaa

Sen kompakti muotoilu ja intuitiiviset säätimet tekevät siitä fiksun valinnan sukeltajille, jotka etsivät luotettavia varusteita ilman korkeaa hintaa. Vaikka sillä ei ehkä olekaan Apeksin tai Scubapron brändiarvostusta, suorituskykytestit asettavat sen tasan kalliimpien mallien tasolle. Vankka monipuolinen laite virkistyssukeltajille, jotka arvostavat toiminnallisuutta välkehtivyyden sijaan.

Plussat:



Suuri arvo

Säädettävä hengitysvoima

Kylmävesitiivis



Miinukset:



Rajoitettu tuki Yhdysvaltojen ulkopuolella

Vähemmän tunnettu tuotemerkki palvelupiireissä

SEAC IT500 Ice – 669 £ / 659 $

SEAC IT500 Ice on tyylikäs ja moderni säädin joka tasapainottaa tyylin ja todellisen suorituskyvyn. Tasapainotettu kalvopaineensäädin tarjoaa erinomaisen hengityksen useilla syvyyksillä, ja se on ympäristöystävällinen, jotta se pitää lietteen ja kylmyyden loitolla. Sen matalaprofiilinen muotoilu sisältää ainutlaatuisen T-muotoisen asettelun helppoa letkujen reititystä varten.

SEAC IT500 jäärengassarja Octolla

Toinen vaihe on kompakti, mutta siinä on ominaisuuksia, kuten suuri tyhjennyspainike ja säädettävä Venturi-säädin. IT500:n erottaa edukseen sen tasainen ja kuiva ilmavirtaus jopa silloin, kun sukellus on kuormitettuna tai nopean käytön alaisena. Testisukeltajat arvioivat sen mukavuutta ja hengittävyyttä jatkuvasti, erityisesti kohtalaisen kylmissä vesissä. Se on vankka valinta sekä virkistys- että edistyneille sukeltajille, jotka haluavat jotain luotettavaa ja hieman erilaista kuin valtavirran merkit.

Plussat:



Hiljainen, tasainen hengitys

Hinta sisältää toisen vaiheen mustekala

Kylmävesiluokitus

Miinukset:



Hieman vähemmän tunnettu tuotemerkki

Osia voi olla vaikeampi löytää ulkomailta

Aqualung Helix Pro – 413 puntaa / 649 dollaria

Aqualung Helix Pro on suunniteltu sukeltajille, jotka tarvitsevat luotettavuutta sekä lämpimissä että kylmemmissä vesissä ilman huippumallien painoa tai hintaa. Ylitasapainotettu kalvopaineensäädin on ympäristöystävällinen ja kompakti, mikä varmistaa, että kaikki pysyy täysin kuivana Aqualungin automaattisen sulkemismekanismin ansiosta. Kompaktin kokonsa ansiosta se on helppo pakata ja tarjoaa silti sujuvan suorituskyvyn.

Aqualung Helix Pro säädin Asettaa

Helixin toinen vaihe sisältää lämmönvaihtimen ja hengitysvastus on alhainen myös syvyyksissä. Ylisuurten säätimien ansiosta sitä on myös helppo käyttää hanskat kädessä. Helix Pro tarjoaa mielenrauhaa ja suorituskykyä sukeltajille, jotka tutkivat kylmiä vesiä tai suunnittelevat sukeltamista ympäri vuoden. Se on erityisen houkutteleva uusille sukeltajille, jotka haluavat kylmän kestäviä varusteita tyhjentämättä pankkitiliään.

Plussat:



Upeat kylmän veden ominaisuudet

Kompakti ja hyvin rakennettu

Keskihintainen hinta

Miinukset:



Ei yhtä kevyt kuin titaanivaihtoehdot

ACD lisää hieman huoltomonimutkaisuutta

Dive Rite FT1 + XT2 – 490 £ / 650 $

Tämä tekniikkaystävällinen kokoonpano on Dive Riten vastaus vaativiin sukelluksiin ja vaihteleviin kokoonpanoihin. FT1-tasapainotettu kalvopaineensäädin sisältää viisi matalapaineporttia ja pyörivän tornin joustavaa letkunvetoa varten, mikä sopii erinomaisesti sivu- ja taakse asennettaviin asennuksiin. Se on ympäristöystävällinen, joten se sopii kylmiin tai liejuisiin ympäristöihin.

Dive Rite FT1 ja XT2 toinen vaihe

XT2-annostelija on kevyt, kestävä ja tarjoaa tasaisen, säädettävän ilmavirran: suunniteltu luola-, hylky- ja tekniikkasukellukseen. Dive Rite sääntelyviranomaisten tunnetaan modulaarisuudestaan ja kenttähuollettavuudestaan, ja korjaussarjoja on saatavilla laajalti. Vaikka XT2/FT1-yhdistelmä ei olekaan yhtä tyylikäs kuin jotkut valtavirran tuotemerkit, se on kouluttajien ja kokeneiden sukeltajien arvostama selkeän suunnittelunsa ja luotettavuutensa ansiosta äärimmäisissä olosuhteissa.



Plussat:



Kestävä ja tekniikkavalmis

Kylmäsaumattu

Onko olemassa paremman näköistä sääntöä?

Miinukset:



Vähemmän valtavirran tunnustusta

Painavampi kuin matkakäyttöön tarkoitetut mallit.

Cressi MC9 SC + Compact Pro – 330 £ / 390 $

Cressi MC9-SC Compact Pro -annostimella on kevyt ja matkavalmis. säädin joka ei värähtele kylmässä tai mutaisessa vedessä. Ensimmäinen vaihe on tasapainotettu kalvorakenne, jossa on täydellinen ympäristötiivistys ("SC" tarkoittaa Sealed Chamber), mikä tekee siitä vakavan kilpailijan kylmän veden tai lauhkean veden sukellukseen kompaktista koostaan huolimatta. Kahden korkeapaine- ja neljän matalapaineportin ansiosta se tarjoaa vankan joustavuuden letkujen reititykseen kevyessä kromatussa messingistä valmistetussa rungossa.

Cressi MC9 SC ja Compact Pro

Toinen vaihe on pneumaattisesti tasapainotettu Compact Pro, joka tarjoaa tasaisen sisäänhengityksen, Venturi-kytkimen vapaan virtauksen rajoittamiseksi ja yllättävän kuivan hengityksen näin pieneksi normaaliksi paineilmalaitteeksi. Se on ultrakevyt ja valmistettu jäätymisenestoaineista, mikä tekee siitä suosikin matkustaville sukeltajille, jotka haluavat enemmän suorituskykyä kuin useimmat trooppisiin olosuhteisiin tarkoitetut sarjat tarjoavat.

Plussat:



Täysin suljettu kylmälle vedelle

Kevyt

Excellent value

Miinukset:



Hieman muovisen tuntuinen

Ei ihanteellinen teknologia- tai syväsukellustyökuormille

Halcyon H-75P + Halo-kakkosvaihe – 720 £ / 950 $

Minimalistin unelma, kestävä ja pakkasenkestävä Halcyon H-75P ja Halo-paineenalenninyhdistelmä on huippuvalinta tekniikkasukeltajille ja puristeille. H-75P on tehokas, tasapainotettu mäntäpaineenalennin, jossa on ympäristöystävällinen kammio ja kääntyvä torni siistiä letkujen reititystä varten.

Halcyon H-75P ja Halo toinen vaihe

Halo-annostelija on suurikokoinen mutta erittäin herkkä. Siinä on terävä sisäänhengitys ja Venturi-säätö, mikä takaa luotettavan ilmavirran jopa lieteisissä tai jäätävissä olosuhteissa. Kaikki on rakennettu kestävyyttä silmällä pitäen – vähemmän liikkuvia osia, ylisuuri rakenne ja yhteensopivuus DIR-laitteistojen kanssa. Vaikka se ei olekaan pröystäilevä tai höyhenenkevyt, sen maine luola- ja hylkyyhteisöissä on horjumaton. Ihanteellinen työssäkäyville sukeltajille tai kaikille, jotka pitävät... säädin joka tekee yhden asian poikkeuksellisen hyvin.



Plussat:



Pomminvarma kylmässä/lietteisessä vedessä

Helppo letkunveto

Kenttäkäyttökelpoinen

Miinukset:



Tilava toinen vaihe

Rajallinen valtavirran vetovoima teknologiapiireiden ulkopuolella

Mares Rover 2S – 180 £ / 199 $

Mikään parhaiden lista ei olisi täydellinen ilman Mares Rover 2S:ää. Aloittelijan sukeltajille tai vaivatonta varmuuskopiointia tarvitseville tämä annostelija tarjoaa todistetusti vaikuttavaa laatua vaatimattomalla investoinnilla. Mäntäpohjainen paineenalentaja on yksinkertainen, luotettava ja käytännössä luodinkestävä. Sen kompakti paineenalentaja sisältää Vortex Assisted Design (VAD) -tekniikan, joka auttaa vähentämään hengitysvoimaa jopa ilman käyttäjän säätöjä.

Mares Rover 2S

Se ei ole tasapainotettu tai tiivistetty, joten se sopii paremmin lämpimään veteen ja virkistyssukellukseen, mutta se hengittää paljon paremmin kuin tähän hintaan voisi odottaa. Vähäinen liikkuvien osien määrä tarkoittaa alhaisempia huoltokustannuksia ja vähemmän vikaantumiskohtia. Sukelluskeskukset ympäri maailmaa käyttävät Rover-malliston tuotteita vuokratyöjuhtinaan erittäin hyvästä syystä.

Plussat:



Edullinen ja luotettava

Helppo huoltaa

Hyvä hengitys hintaan nähden

Miinukset:



Ei sovellu kylmälle vedelle

Rajoitettu ilmavirta suuren kysynnän aikana

Yhteenveto

Paras yleis: Scubapro MK25 EVO + S600 Ti – Ei halvin, mutta kokonaisuudessaan paraskaan ei voi olla. Suorituskyky, kylmäkestävyys ja helppokäyttöisyys tekevät siitä erinomaisen paketin.



Paras kylmälle vedelle: Halcyon H-75P + Halo toinen vaihe – Tekniikan asiantuntijoiden luottama syystä. Täysin pakkasenkestävä (ja luodinkestävä).

Paras työskenteleville ammattilaisille: Apeks EVX200 – Erinomaisen huoltomahdollisuuden, luotettavan nimen ja vankan luotettavuuden ansiosta Apeks on luonut vankan jokapäiväisen työjuhlan.

Paras matkoille: Mares Ultra 62X + Ultra II – Erittäin kompakti, automaattisesti tiivistyvä, erinomainen suorituskyky kauttaaltaan – Ultra on matkavalmis silloin, kun sinäkin olet.

Paras budjetti: Mares Rover 2S – Vankka suorituskyky, helppo huolto ja loistava hinta. Regulaattori, joka vain antaa jatkuvasti virtaa.

Viimeinen sana

Oikean valinnan säädin tarkoittaa tasapainottelua sukelluksen sijainnin, sukelluksen tavan sekä todennäköisen huoltoajankohdan ja -paikan välillä. Tarvitsetko ympäristöystävällistä tiivistystä, kääntöportteja, titaania vai vain luotettavan, luodinkestävän regulaattorin jokapäiväiseen käyttöön? Hyvin valittu... säädin ei ainoastaan paranna mukavuutta ja hengittävyyttä, vaan se voi myös matkustaa mukanasi vuosia.

Noudata aina valmistajan huolto-ohjelmaa, joka on tyypillisesti vuosittainen tai sukellusten mukaan kirjattava, sillä laiminlyönti voi johtaa toimintahäiriöihin, ei pelkästään tehottomuuteen. Hengityksen ja luotettavuuden parantamisen lisäksi huolto antaa sinulle mielenrauhaa veden alla, ja se on korvaamatonta.

Usein kysytyt kysymykset

Tasapainoinen vs. epätasapainoinen: Kumman minun pitäisi valita?

Tasapainoinen sääntelyviranomaisten ylläpitävät tasaista tehoa säiliön paineesta tai syvyydestä riippumatta, mikä tekee niistä investoinnin arvoisia, jos todennäköisesti sukellat säännöllisesti vaativilla tai syvillä sukelluksilla.

Onko mäntä vai kalvo parempi?

Mäntä sääntelyviranomaisten tarjoavat suuremman virtauksen ja kestävyyden, kun taas kalvoyksiköt kestävät paremmin jäätymistä ja kontaminaatiota. Valinta riippuu hyvin paljon sukellusympäristöstäsi.

Kuinka usein rekisterikilveni pitäisi huollattaa?

Useimmat valmistajat suosittelevat vuosittaista huoltoa tai noin 100 sukelluksen välein tehtävää huoltoa (vaikka tämä vaihtelee). Kylmän veden sukellus, tekninen sukellus tai vuokraus vaativat useammin tarkastuksia turvallisuuden ja jälleenmyyntivalmiuden varmistamiseksi. Kuten kaikissa liikkuvia osia sisältävissä laitteissa, myös käyttämättömyys on vihollisesi, joten jos käytät vain ennätyksiä Kerran vuodessa lomalla, ainakin tarkista ne ennen lähtöä.