Descent X50i: Garminin ensimmäinen "iso" sukellustietokone

Garmin on esitellyt ensimmäisen suurikokoisen sukellus-tietokone, Descent X50i. Se on edelleen ranteessa käytettäväksi, mutta siinä on 3 tuuman värikosketusnäyttö (vain pinta-ala) sekä ominaisuuksia, kuten varasukellusvalo, ilmaintegraatio ja sukeltajalta sukeltajalle -viestintätoiminto.

200 m:n X50i:ssä on safiirilinssi, joka lisää voimaa, "vuototiiviit" metallipainikkeet, 3D-kompassi ja sukellusvalo, jonka sanotaan olevan tarpeeksi kirkas käytännön vedenalaiseen käyttöön, jos päävaloa ei jostain syystä ole saatavilla. Algoritmi on Bühlmann ZHL-16c gradienttitekijöillä.

SubWave-luotainteknologian avulla liitetyt sukeltajat voivat käyttää X50i:tä kommunikoidakseen veden alla muiden kanssa jopa 30 metrin etäisyydellä esiasetettujen viestien avulla. Ne voivat myös tarkkailla toistensa säiliön painetta, syvyyttä ja etäisyyttä rajoitetulla näkyvyydellä, mikä on suunniteltu toimimaan jopa kahdeksalle sukeltajalle jopa 10 metrin etäisyyksillä käyttämällä Descent T2 -lähetin-vastaanottimia.

X50i:n noususukellusprofiili auttaa sukeltajia visualisoimaan suunnitelman palata pintaan Projected Ascent -tietokentän kautta. Tämä näyttää projisoidun syvyysprofiilin, joka liittyy nykyiseen pintaan (TTS). Kaavio kuvaa myös syvyyttä ajan kuluessa ja näyttää dekompressiopysähdykset ja kaasukytkimet.

”Uusi Descent X50i on täydellinen sukellustietokone teknisille sukeltajille ja loistava vaihtoehto virkistyssukeltajille, jotka haluavat nähdä selkeästi tärkeimmät tilastot ja kriittiset tiedot tutkiessaan vedenalaista maisemaa", sanoo Garminin maailmanlaajuisen kuluttajamyynnin johtaja Dan Bartel.

Kuivalla maalla X50i:n sukelluslokin avulla käyttäjät voivat tarkastella tietoja, seurata varusteita, tehdä muistiinpanoja ja jakaa tietoja Garmin Diven kautta. sovellus. Syvyyshistoriaa voidaan tarkastella reaaliajassa ymmärtääksesi paremmin jo käytyjä paikkoja ja kuinka ne vaikuttavat purkusuunnitelmaan.

Tulevaan sukellukseen valmistautumista varten sisäänrakennetun GPS:n avulla voidaan navigoida yli 4,000 XNUMX esiladattavaan sukelluspaikkaan ympäri maailmaa tai lisätä lisätietoja, kuten kiinnostavia kohteita DiveView-karttojen avulla.

Näitä ovat syvyyskäyrät ja ne ovat esiladattujen TopoActive-karttojen laajennus. Surface GPS:ää voidaan käyttää myös auttamaan käyttäjiä seuraamaan sukelluspaikan sisään- ja poistumiskohtia.

- tietokone se pysyy paikallaan kyynärvarressa kahdella elastisella nauhalla, joissa on soljet nuolenpääkiinnikkeellä, joka on suunniteltu mahdollistamaan helppo sulkeminen yhdellä kädellä, ja säätölukko, joka estää liukastumisen.

Ilman integrointi on käytettävissä, kun Garmin X50i on pariksi Descent T2 -lähetin-vastaanottimen kanssa. Yksikön suositushinta on 1,330 430 puntaa, kun taas lähetin-vastaanottimen jälleenmyyntihinta on XNUMX puntaa.

